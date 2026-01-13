Cash or Trash: Οι buyers δεν έκαναν καμία προσφορά για την άρπα - Ο λόγος;

Ο κος Ηλίας από τον Πειραιά έφερε στο δωμάτιο εκτίμησης ένα ιδιαίτερο αντικείμενο με αγγελικό ήχο, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Cash or Trash.

Πρόκειται για μια άρπα εξαιρετικού μεγέθους, που μόνο σε μια ορχήστρα φιλαρμονικής θα μπορούσε κανείς να συναντήσει, η οποία συνδυάζει μοναδική αισθητική με σπάνιο μουσικό χαρακτήρα.

Ο πωλητής αρχικά προβληματίστηκε εξαιτίας του όγκου του μουσικού οργάνου και του τρόπου μεταφοράς του, αλλά δεν πτοήθηκε και αποφάσισε να δηλώσει συμμετοχή στην εκπομπή. Η παρουσία της άρπας εντυπωσίασε τόσο τη Δέσποινα Μοιραράκη όσο και τον Θάνο Λούδο, οι οποίοι δεν έκρυψαν τον θαυμασμό τους για την επιβλητικότητα και την ιστορία που κουβαλούσε το αντικείμενο.

Cash or Trash: Η Άννα-Μαρία Ρογδάκη ενθουσιάστηκε στη θέα της άρπας!

Η Άννα-Μαρία Ρογδάκη ζήτησε από τον πωλητή να δώσει ένα στίγμα στους αγοραστές, ώστε να καταλάβουν με πόσα χρήματα ήταν διατεθειμένος να αποχωριστεί το όργανο μουσικής, δίνοντας έτσι ένα πλαίσιο για την επερχόμενη δημοπρασία.

Ο Θάνος Λούδος εκτίμησε αρχικά την αξία της άρπας στα 2.000 ευρώ, προκαλώντας ήδη ενθουσιασμό στους παρευρισκόμενους. Όταν, όμως, ο κος Ηλίας τους ενημέρωσε πως προτίθεται να την παραχωρήσει μόνο με πενταψήφιο ποσό, όλοι έμειναν άφωνοι. Παρά την πρωτοφανή ομορφιά και τη σπανιότητα του αντικειμένου, κανένας από τους buyers δεν έδειξε προθυμία να κάνει την υπέρβαση που απαιτούνταν, με αποτέλεσμα η δημοπρασία να λήξει κάπως άδοξα.

Cash or Trash: Ο κος Ηλίας βγήκε κερδισμένος, παρόλο που δεν έκλεισε συμφωνία

Ωστόσο, ο κος Ηλίας κατάφερε να αναδείξει ένα ιδιαίτερο μουσειακό κομμάτι, που ήταν και ο βασικός σκοπός για τον οποίο αποφάσισε να έρθει στο Cash or Trash.

