Γιώργος Μαζωνάκης: Η αποκάλυψη Τσουρού για τη μήνυση που -τελικά- δεν έκανε

«Δεν προχώρησε μετά η διαδικασία....»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.10.25 , 23:07 Ο πρίγκιπας Άντριου εγκαταλείπει τους βασιλικούς τίτλους
17.10.25 , 22:55 GNTM: Η είσοδος των μοντέλων στο ανανεωμένο πλατό
17.10.25 , 22:54 Ευγενία Σαμαρά: Οι φωτογραφίες με τον αδερφό της για τα γενέθλιά του!
17.10.25 , 22:34 Μ. Γαρυφαλλίδου: Οι 600.000 followers, τα κεριά & το ταξίδι με την Τούνη
17.10.25 , 22:31 Ιωάννινα: Δάσκαλος κατηγορείται για παρενόχληση 10χρονης μαθήτριας
17.10.25 , 22:01 Δανάη Μπάρκα: Τέλος τα ξανθά μαλλιά - Η νέα μεγάλη αλλαγή που έκανε
17.10.25 , 21:50 Φοινικούντα: Οι Κινήσεις Στην Αθήνα Πριν Το Έγκλημα
17.10.25 , 21:42 Αγρίνιο: Αγοράκι 2,5 ετών τραυματίστηκε σε σχολικό -Τι καταγγέλλει η μητέρα
17.10.25 , 21:40 GNTM - Ζενεβιέβ: «Δε μας ακούει... θα ανέβω πάνω στη νταλίκα!»
17.10.25 , 21:32 Δημοσκόπηση MRB: Διχασμένοι οι πολίτες για την πορεία της χώρας
17.10.25 , 21:30 Αυτό είναι το νέο Τoyota Aygo Χ Cross Hybrid Electric
17.10.25 , 21:25 Γιώργος Μαζωνάκης: Η αποκάλυψη Τσουρού για τη μήνυση που -τελικά- δεν έκανε
17.10.25 , 21:25 GNTM: Η πρώτη δοκιμασία αποχώρησης είναι γεγονός! - Τι περιέχει;
17.10.25 , 21:19 Κλήρωση Eurojackpot 17/10/25: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 68.000.000 ευρώ
17.10.25 , 21:17 Στα «δίχτυα» του FBI 21χρονος για διεθνές κύκλωμα παιδικής πορνογραφίας
Kαινούργιου: Το μεσημεριανό της είναι πεντανόστιμο και με λίγες θερμίδες
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Ο λόγος που κάλεσε έντρομος ασθενοφόρο - Τι συνέβη;
Σχολή Καλών Τεχνών: Οι φοιτητές σπουδάζουν μέσα στα σκουπίδια!
Θυμάστε τη μικρή Elif; Δείτε πώς είναι σήμερα η πρωταγωνίστρια της σειράς
Φοινικούντα: Τι είπαν ο ανιψιός & η σύντροφός του για το επίμαχο τηλεφώνημα
Τάσος Ποτσέπης: Ο «Αγάπη μόνο» κινδυνεύει να αποπεμφθεί από την ΕΛ.ΑΣ
Κατερίνα Καινούργιου: Η φουσκωμένη κοιλίτσα δεν κρύβεται πια
Στο νοσοκομείο ο Διονύσης Σαββόπουλος
Χριστίνα Πολίτη: Η αναφορά στη σχέση της με τον Κώστα Σπυρόπουλο
Αμπελόκηποι: Ο 44χρονος ήπιε καφέ, ανέβηκε σε καναπέ και έπεσε στο κενό
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε το σχετικό βίντεο από την εκπομπή του ΣΚΑΪ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αποκάλυψη έκανε ο Κώστας Τσουρός μέσα από την εκπομπή Το ’χουμε στον ΣΚΑΪ, ρίχνοντας φως στις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη.

Γιώργος Μαζωνάκης: Η αποκάλυψη Τσουρού για τη μήνυση που -τελικά- δεν έκανε

Σχολιάζοντας την αποχώρηση του δικηγόρου Γιώργου Μερκουλίδη από την εκπροσώπηση του γνωστού τραγουδιστή, αποκάλυψε ότι ο Μαζωνάκης δεν έχει προχωρήσει τις νομικές διαδικασίες που σχετίζονται με τη μήνυση κατά της οικογένειάς του

Γιώργος Μαζωνάκης: Αποχωρεί ο δικηγόρος του - Η ανακοίνωση-βόμβα!

«Έχω την πληροφορία ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν κατέθεσε τη μήνυση κατά της οικογένειάς του. Δεν προχώρησε μετά η διαδικασία. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει ότι ενδεχομένως υπάρχει μια φιλική λύση ή να άλλαξε γνώμη. Ξέρω, όμως, ως γεγονός ότι δεν έχει προχωρήσει η ιστορία», αποκάλυψε αρχικά.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης με τις αδερφές του Βάσω & Μαρία το 2014

Ο Γιώργος Μαζωνάκης με τις αδερφές του Βάσω & Μαρία το 2014 /Φωτογραφία NDP Photo Agency

«Είναι τώρα κι η αποχώρηση του δικηγόρου του μετά τη ανακοίνωση και του ίδιοι και θα δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Ο Γιώργος Μαζωνάκης αν πάει στα δικαστήρια, σίγουρα θα χρειαστεί νομική εκπροσώπηση», πρόσθεσε. 

Μαζωνάκης: «Στα 50 βρήκα, ανακάλυψα κι εκτίμησα εμένα και τη φωνή μου»

«Η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες 20 ημέρες από τότε που πήγε στην Ευελπίδων, δεν έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη σε αυτό. Δεν έχουν πάρει χαρτί ή κλήτευση, άρα υπάρχει μια σχετική ηρεμία», ανέφερε από τη μεριά του ο δημοσιογράφος Χάρης Λεμπιδάκης.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
 |
ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΟΥΡΟΣ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΡΚΟΥΛΙΔΗΣ
 |
ΤΟ ‘ΧΟΥΜΕ
 |
ΧΑΡΗΣ ΛΕΜΠΙΔΑΚΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top