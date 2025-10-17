Γιώργος Μαζωνάκης: Η αποκάλυψη Τσουρού για τη μήνυση που -τελικά- δεν έκανε

Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αποκάλυψη έκανε ο Κώστας Τσουρός μέσα από την εκπομπή Το ’χουμε στον ΣΚΑΪ, ρίχνοντας φως στις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σχολιάζοντας την αποχώρηση του δικηγόρου Γιώργου Μερκουλίδη από την εκπροσώπηση του γνωστού τραγουδιστή, αποκάλυψε ότι ο Μαζωνάκης δεν έχει προχωρήσει τις νομικές διαδικασίες που σχετίζονται με τη μήνυση κατά της οικογένειάς του.

«Έχω την πληροφορία ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν κατέθεσε τη μήνυση κατά της οικογένειάς του. Δεν προχώρησε μετά η διαδικασία. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει ότι ενδεχομένως υπάρχει μια φιλική λύση ή να άλλαξε γνώμη. Ξέρω, όμως, ως γεγονός ότι δεν έχει προχωρήσει η ιστορία», αποκάλυψε αρχικά.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης με τις αδερφές του Βάσω & Μαρία το 2014 /Φωτογραφία NDP Photo Agency

«Είναι τώρα κι η αποχώρηση του δικηγόρου του μετά τη ανακοίνωση και του ίδιοι και θα δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Ο Γιώργος Μαζωνάκης αν πάει στα δικαστήρια, σίγουρα θα χρειαστεί νομική εκπροσώπηση», πρόσθεσε.

«Η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες 20 ημέρες από τότε που πήγε στην Ευελπίδων, δεν έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη σε αυτό. Δεν έχουν πάρει χαρτί ή κλήτευση, άρα υπάρχει μια σχετική ηρεμία», ανέφερε από τη μεριά του ο δημοσιογράφος Χάρης Λεμπιδάκης.