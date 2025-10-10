Μαζωνάκης: «Στα 50 βρήκα, ανακάλυψα κι εκτίμησα εμένα και τη φωνή μου»

Το νέο βίντεο που πόσταρε στο TikTok

Πηγή: Φωτογραφίες Instagram/TikTok
Δείτε βίντεο του Γιώργου Μαζωνάκη από το The Voice
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Λίγο καιρό μετά τον εγκλεισμό του σε ψυχιατρική κλινική και την απόφασή του να κινηθεί νομικά εναντίον της οικογένειάς του, ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει αρχίσει να μοιράζεται στιγμές με τους θαυμαστές του μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok. 

«Έλιωσε» το Χ με Μαζωνάκη και το μωρό διαγωνιζόμενης- «Α ρε Μαζώ ψυχάρα»

Εκεί, ανεβάζει βίντεο όπου τραγουδάει αγαπημένα του κομμάτια, τα οποία έχουν για τον ίδιο ιδιαίτερο νόημα.

Μαζωνάκης: «Στα 50 βρήκα, ανακάλυψα κι εκτίμησα εμένα και τη φωνή μου»

Την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου ανάρτησε ένα ακόμη βίντεο, αυτή τη φορά από το σπίτι του, όπου μαζί με την πάντα του ερμήνευσε το τραγούδι Όνειρα.

Μαζωνάκης: Η αδερφή του, Μαρία, είδε την εμφάνισή του από live στα social

Πριν ξεκινήσει να τραγουδάει, μοιράστηκε με τους ακολούθους του μια προσωπική εξομολόγηση, λέγοντας: «Στα 50 μου χρόνια βρήκα, ανακάλυψα και εκτίμησα εμένα και την φωνή μου, γιατί φωνή σημαίνει φως και νους».

@georgemazonakisoriginal 05. Όνειρα "Φωνή σημαίνει φως και νους" #Μazw #onira #melenegiwrgo ♬ πρωτότυπος ήχος - georgemazonakis
Το βίντεο που πόσταρε ο Γιώργος Μαζωνάκης

Οι followers του έσπευσαν να τον αποθεώσουν για ακόμη μία φορά, γεμίζοντας τα σχόλια κάτω από το βίντεο με λόγια στήριξης και θαυμασμού.

Μαζωνάκης: «Στα 50 βρήκα, ανακάλυψα κι εκτίμησα εμένα και τη φωνή μου»

