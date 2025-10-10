Μαζωνάκης: «Στα 50 βρήκα, ανακάλυψα κι εκτίμησα εμένα και τη φωνή μου»

Λίγο καιρό μετά τον εγκλεισμό του σε ψυχιατρική κλινική και την απόφασή του να κινηθεί νομικά εναντίον της οικογένειάς του, ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει αρχίσει να μοιράζεται στιγμές με τους θαυμαστές του μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok.

Εκεί, ανεβάζει βίντεο όπου τραγουδάει αγαπημένα του κομμάτια, τα οποία έχουν για τον ίδιο ιδιαίτερο νόημα.

Την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου ανάρτησε ένα ακόμη βίντεο, αυτή τη φορά από το σπίτι του, όπου μαζί με την πάντα του ερμήνευσε το τραγούδι Όνειρα.

Πριν ξεκινήσει να τραγουδάει, μοιράστηκε με τους ακολούθους του μια προσωπική εξομολόγηση, λέγοντας: «Στα 50 μου χρόνια βρήκα, ανακάλυψα και εκτίμησα εμένα και την φωνή μου, γιατί φωνή σημαίνει φως και νους».

Το βίντεο που πόσταρε ο Γιώργος Μαζωνάκης

Οι followers του έσπευσαν να τον αποθεώσουν για ακόμη μία φορά, γεμίζοντας τα σχόλια κάτω από το βίντεο με λόγια στήριξης και θαυμασμού.