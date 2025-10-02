Μαζωνάκης: Η αδερφή του, Μαρία είδε την εμφάνισή του από live στα social

Ο Γιώργος Μαζωνάκης πραγματοποίησε χθες Τετάρτη 1η Οκτωβρίου την πρώτη του εμφάνιση μπροστά στο κοινό, μετά την πρόσφατη περιπέτεια με τον εγκλεισμό του σε ψυχιατρική κλινική και τη δικαστική διαμάχη με την οικογένειά του.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής ήταν καλεσμένος στου Φοίβου Δεληβοριά στην παράσταση Η ταράτσα του Φοίβου στο Θέατρο Άλσος.

Μάλιστα, ο Χάρης Λεμπιδάκης μέσα από την εκπομπή Το ‘Χούμε του ΣΚΑΪ, αποκάλυψε ότι η αδερφή του, Μαρία Μαζωνάκη παρακολούθησε τη συναυλία του μέσα από… live μετάδοση στο Instagram.

«Ξέρω ότι υπήρχε άτομο μέσα στη συναυλία που κατά τη διάρκεια υπήρχε μια live μετάδοση και… η αδερφή του, η Μαρία έβλεπε όλο το live από το κινητό της στο σπίτι. Έχω αυτή την πληροφορία. Έκανε κάποιος live και η αδερφή του παρακολουθούσε τη συναυλία από το κινητό της. Δε θα πήγαινε για ευνόητους λόγους. Τον είδε όμως από το κινητό της», αποκάλυψε ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ.

Ο Γιώργος Λιάγκας που βρέθηκε στη βραδιά, είπε για τον φίλο του Γιώργο Μαζωνάκη: «Κατ’ εξαίρεση μόνο θέλω να πω δυο λόγια, επιτρέψτε μου, επειδή μπήκα στο καμαρίνι και μίλησα με τον Γιώργο πολύ ώρα. Με τον Γιώργο είμαστε πολύ καλοί φίλοι, και είναι στην καλύτερη κατάσταση που τον έχω δει ποτέ. Είναι τέλεια και έχει αντέξει όλη αυτή τη δοκιμασία και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ο Γιώργος Μαζωνάκης μου είπε ότι όλη αυτή η ιστορία τον αναγέννησε».