Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Η αποκάλυψη για τη βάφτιση του γιου της

«Νομίζω ότι έχουμε κατασταλάξει...»

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη έκανε δηλώσεις στην εκπομπή Ραντεβού το ΣΚ, όπου μίλησε για τη βάφτιση του γιου της. Η αθλητικογράφος και παρουσιάστρια αποκάλυψε ότι θα πραγματοποιηθεί αυτό το καλοκαίρι και μάλιστα, υπάρχουν σκέψεις να γίνει στην Κρήτη.

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Δεν ξέρω τι θα είχα κάνει, αν δεν είχα τον Γρηγόρη»

«Αρχίζω και συνειδητοποιώ σιγά σιγά ότι είμαι μαμά, τώρα καταλαβαίνω ότι έχω μωρό. Είναι συγκλονιστικό πράγμα, δεν περιγράφεται με λόγια πραγματικά. Λιώνω, τρέχω να πάω σπίτι να τον δω. Οι περισσότεροι λένε ότι μοιάζει στον μπαμπά του» ανέφερε αρχικά. 

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Η αποκάλυψη για τη βάφτιση του γιου της

Όσον αφορά στη βάφτιση του γιου της, η δημοσιογράφος απάντησε: «Το καλοκαίρι θα γίνει η βάφτιση, δε μας παίρνει ο χρόνος. Θέλω να το κάνουμε όσο πιο σύντομα γίνεται. Δεν ξέρω αν θα γίνει εκτός Αθηνών ακόμη, τώρα το στήνουμε. Υπάρχει μια σκέψη να πάμε πάλι στην Κρήτη. Δεν μπορώ να σας πω το όνομα. Νομίζω ότι έχουμε κατασταλάξει». 

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Mάλλον μου έσπασαν τα νερά σε μια φουσκωτή πισίνα»

Θυμίζουμε ότι η Ευρυδίκη Βαλαβάνη έγινε για πρώτη φορά μητέρα στις 11 Ιουλίου 2025, φέρνοντας στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι, καρπό του έρωτά της με τον σύζυγό της, Γρηγόρη Μόργκαν

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το καλοκαίρι του 2024 σε μια ρομαντική τελετή στην Κρήτη, έχοντας στο πλευρό τους λίγους συγγενείς και φίλους. Τώρα, οι δυο τους ζουν την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής τους, απολαμβάνοντας τις πρώτες στιγμές με τον γιο τους. 

Βαλαβάνη - Μόργκαν: Επισκέφτηκαν με τον γιο τους τη μονή όπου παντρεύτηκαν

«Όταν γνώρισα τον Γρηγόρη, είχα καταλάβει ότι θα είναι ο πατέρας των παιδιών μου. Αυτό που έπαιξε ρόλο είναι το να θέλετε με τον άλλο τα ίδια πράγματα και να έχει αγνή ψυχή. Εκτιμώ σε εκείνον ότι έχει καθαρά μάτια. Αν δεν είχα τον Γρηγόρη σε αυτούς τους τρεις διαφορετικούς μήνες στη ζωή μου, δε ξέρω τι θα είχα κάνει», είχε εξομολογηθεί η ίδια για τον σύζυγό της.

