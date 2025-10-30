Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Δεν ξέρω τι θα είχα κάνει, αν δεν είχα τον Γρηγόρη»

Η αποκάλυψη για το όνομα του γιου της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.10.25 , 14:53 «Μετά τη δικαστική διαμάχη έχει στενέψει πάρα πολύ ο κύκλος μου»
30.10.25 , 14:52 Μοιραράκη: «Μεγάλωσα ορφανή από 6 ετών- Δεν είχα παπούτσια να φορέσω»
30.10.25 , 14:50 Φοινικούντα: Νέα στοιχεία για το λευκό όχημα που βρέθηκε κοντά στο κάμπινγκ
30.10.25 , 14:46 H αναφορά του Λουτσέσκου σε Μύθου και Μπέρδο
30.10.25 , 14:34 Πέμπτη με θετικές εξελίξεις! Τα ζώδια που έχουν την τύχη με το μέρος τους
30.10.25 , 14:26 Ζ. Δούκα - Δ. Χρυσικού: «Ήρθαμε πολύ κοντά λόγω των δικαστικών γεγονότων»
30.10.25 , 14:26 Νίκος Απέργης & Josephine στο «Cabaret»
30.10.25 , 14:18 Κατινάκης για «Σέρρες»: «Πάντα σε συγκλονίζει το...περιθώριο»
30.10.25 , 14:12 Ιωαννίδου: Αυτός ο Έλληνας ηθοποιός της νέας γενιάς είναι το crush της
30.10.25 , 14:11 «Τα Φαντάσματα»: Το μπρόκολο, το υπόγειο και ο πανικός - Δες Sneak Preview
30.10.25 , 14:09 Βρεφονηπιακοί σταθμοί: Από σήμερα οι νέες αιτήσεις- Τι αλλάζει στα κριτήρια
30.10.25 , 13:53 Ο «Παρασκευάς» από τα «Φαντάσματα» αποκαλύπτει: «Δεν την έχω ''πατήσει''»
30.10.25 , 13:32 First Dates: Η όμορφη Ναταλία από τον Καναδά έρχεται για δεύτερη φορά
30.10.25 , 13:28 Aυτά είναι τα απίστευτα οφέλη των smoothies
30.10.25 , 13:05 Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Δεν ξέρω τι θα είχα κάνει, αν δεν είχα τον Γρηγόρη»
Καινούργιου: «Διανύω μια πολύ ιδιαίτερη περίοδο της ζωής μου»
Μπέσσυ Αργυράκη: Μας ξεναγεί στο σπίτι της στη Γλυφάδα
Ερωτευμένη η Δανάη Μπάρκα: Ο επιχειρηματίας που της «έκλεψε» την καρδιά
Τσιμτσιλή: Με τον Θέμη Σοφό και την ομάδα του Happy Day σε ταβερνάκι
Πέμπτη με θετικές εξελίξεις! Τα ζώδια που έχουν την τύχη με το μέρος τους
Θέατρο: Οι παραστάσεις που πρέπει να προλάβεις πριν γίνουν sold out
Θρήνος για τη Νόρα Κατσέλη: Πέθανε ο σύζυγός της, Νάσος Καλογερόπουλος
Έχεις σπίτι σου παλιά χαρτονομίσματα; «Χρυσάφι» οι ξεχασμένες δραχμές
Ιωάννα Τούνη: Στην παρέλαση της Θεσσαλονίκης με τον γιο της, Πάρη
Γιούλη Τσαγκαράκη: Ποια είναι η «θεία Σταματίνα» που έχει γίνει viral
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη ήταν καλεσμένη στο «Πρωινό», όπου, σε μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη αναφέρθηκε στον σύζυγό της, Γρηγόρη Μόργκαν, στον γιο τους αλλά και στην ενδεχόμενη επιστροφή της στην τηλεόραση. 

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Mάλλον μου έσπασαν τα νερά σε μια φουσκωτή πισίνα»

Η γνωστή αθλητικογράφος ανέφερε αρχικά: «Προσπαθώ να κάνω φυσικό αποθηλασμό. Ακόμα κάνω μικτή σίτιση. Είναι μαγεία, αλλά κουραστικά, εξαντλητικά, δεν κοιμόμαστε… Είμαστε στη φάση που βγάζει τα δοντάκια του. Κοιμάται όλο το βράδυ, δε ξυπνάει το βράδυ. Με τον σύζυγό μου μοιραζόμαστε όλες τις δουλειές που αφορούν στο μωρό».

«Η γέννηση του γιου μου είναι η πιο δυνατή στιγμή που έχω ζήσει στη ζωή μου. Ειδικά όταν μου τον έφεραν πάνω μου, ήταν ό,τι πιο έντονο… Ο Γρηγόρης έκοψε τον ομφάλιο λώρο, ζήσαμε αυτή τη στιγμή μαζί. Κλάψαμε πολύ…», πρόσθεσε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη για τη γέννηση του γιου της και τη συγκινητική στιγμή του τοκετού.

Βαλαβάνη - Μόργκαν: Επισκέφτηκαν με τον γιο τους τη μονή όπου παντρεύτηκαν

«Δεν ξέρω τι θα είχα κάνει, αν δεν είχα τον Γρηγόρη»

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Η τρυφερή εξομολόγηση για τον Γρηγόρη Μόργκαν

Σχετικά με την καθημερινότητά της με τον Γρηγόρη Μόργκαν, αφότου έγιναν γονείς, είπε: Δεν έχουμε βγει κάποιο date οι δυο μας μετά τη γέννηση του γιου μας. Έχω μία εξαιρετική κυρία για βοήθεια. Βοηθούν και οι γιαγιάδες».

Για το όνομα, που θα πάρει ο γιος της, αποκάλυψε πως έχουν γίνει συζητήσεις ώστε να ταιριάζει με το επίθετο «Μόργκαν»: «Πρέπει να βρούμε κάτι ωραίο να ταιριάζει με το Μόργκαν και να προφέρεται καλά στα αμερικάνικα».

«Όταν γνώρισα τον Γρηγόρη, είχα καταλάβει ότι θα είναι ο πατέρας των παιδιών μου. Αυτό που έπαιξε ρόλο είναι το να θέλετε με τον άλλο τα ίδια πράγματα και να έχει αγνή ψυχή. Εκτιμώ σε εκείνον ότι έχει καθαρά μάτια. Αν δεν είχα τον Γρηγόρη σε αυτούς τους 3 διαφορετικούς μήνες στη ζωή μου, δε ξέρω τι θα είχα κάνει», συμπλήρωσε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη.  

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΒΑΛΑΒΑΝΗ
 |
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΟΡΓΚΑΝ
 |
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top