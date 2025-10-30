Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Δεν ξέρω τι θα είχα κάνει, αν δεν είχα τον Γρηγόρη»

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη ήταν καλεσμένη στο «Πρωινό», όπου, σε μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη αναφέρθηκε στον σύζυγό της, Γρηγόρη Μόργκαν, στον γιο τους αλλά και στην ενδεχόμενη επιστροφή της στην τηλεόραση.

Η γνωστή αθλητικογράφος ανέφερε αρχικά: «Προσπαθώ να κάνω φυσικό αποθηλασμό. Ακόμα κάνω μικτή σίτιση. Είναι μαγεία, αλλά κουραστικά, εξαντλητικά, δεν κοιμόμαστε… Είμαστε στη φάση που βγάζει τα δοντάκια του. Κοιμάται όλο το βράδυ, δε ξυπνάει το βράδυ. Με τον σύζυγό μου μοιραζόμαστε όλες τις δουλειές που αφορούν στο μωρό».

«Η γέννηση του γιου μου είναι η πιο δυνατή στιγμή που έχω ζήσει στη ζωή μου. Ειδικά όταν μου τον έφεραν πάνω μου, ήταν ό,τι πιο έντονο… Ο Γρηγόρης έκοψε τον ομφάλιο λώρο, ζήσαμε αυτή τη στιγμή μαζί. Κλάψαμε πολύ…», πρόσθεσε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη για τη γέννηση του γιου της και τη συγκινητική στιγμή του τοκετού.

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Η τρυφερή εξομολόγηση για τον Γρηγόρη Μόργκαν

Σχετικά με την καθημερινότητά της με τον Γρηγόρη Μόργκαν, αφότου έγιναν γονείς, είπε: Δεν έχουμε βγει κάποιο date οι δυο μας μετά τη γέννηση του γιου μας. Έχω μία εξαιρετική κυρία για βοήθεια. Βοηθούν και οι γιαγιάδες».

Για το όνομα, που θα πάρει ο γιος της, αποκάλυψε πως έχουν γίνει συζητήσεις ώστε να ταιριάζει με το επίθετο «Μόργκαν»: «Πρέπει να βρούμε κάτι ωραίο να ταιριάζει με το Μόργκαν και να προφέρεται καλά στα αμερικάνικα».

«Όταν γνώρισα τον Γρηγόρη, είχα καταλάβει ότι θα είναι ο πατέρας των παιδιών μου. Αυτό που έπαιξε ρόλο είναι το να θέλετε με τον άλλο τα ίδια πράγματα και να έχει αγνή ψυχή. Εκτιμώ σε εκείνον ότι έχει καθαρά μάτια. Αν δεν είχα τον Γρηγόρη σε αυτούς τους 3 διαφορετικούς μήνες στη ζωή μου, δε ξέρω τι θα είχα κάνει», συμπλήρωσε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη.