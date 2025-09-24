Βαλαβάνη - Μόργκαν: Επισκέφτηκαν με τον γιο τους τη μονή όπου παντρεύτηκαν

«Ένας χρόνος μετά, στο ίδιο σημείο. Αλλά αυτή τη φορά, οι 3 μας»

Το Insta Story που ανέβασε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη από τα Χανιά
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πριν από περίπου έναν χρόνο η Ευρυδίκη Βαλαβάνη παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της Γρηγόρη Μόργκαν στη μονή του Αγίου Ιωάννη του Ερημίτη στα Χανιά. 

Το ερωτευμένο ζευγάρι επέστρεψε φέτος εκεί, έχοντας αυτή τη φορά στο πλευρό του τον μονάκριβο γιο τους. Η αθλητικογράφος κι ο ντράμερ παντρεύτηκαν την 1η Σεπτεμβρίου του 2024 και τον Ιούλιο του 2025 έφεραν στον κόσμο το πρώτο τους παιδί.

Οι δυο τους επέστρεψαν γονείς στην Κρήτη κι επισκέφτηκαν με το μωράκι τους το μέρος, όπου ένωσαν τις ζωές τους ενώπιον Θεού κι ανθρώπων. 

«Ένας χρόνος μετά, στο ίδιο σημείο. Αλλά αυτή τη φορά, οι 3 μας», έγραψε η γλυκιά μανούλα κάτω από τη φωτογραφία, όπου ποζάρει μπροστά από το Σπύλαιο του Αγίου Ιωάννη του Ερημίτη μαζί με σύσσωμη την οικογένειά της.

Η τρυφερή οικογενειακή φωτογραφία που πόσταρε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη

Η τρυφερή οικογενειακή φωτογραφία που πόσταρε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη θέλει να αφοσιωθεί στην ανατροφή του γιου της, γι' αυτόν τον λόγο αποφάσισε να απέχει από τα τηλεοπτικά δρώμενα. 

ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΒΑΛΑΒΑΝΗ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΟΡΓΚΑΝ
