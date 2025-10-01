Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Mάλλον μου έσπασαν τα νερά σε μια φουσκωτή πισίνα»

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Όσα είπε για τον τοκετό και την περίοδο της μητρότητας που βιώνει μετά τον ερχομό του γιου της/ βίντεο Happy Day

Για την επιθυμία να γίνει μαμά, τον τοκετό και τα συναισθήματά της με τον ερχομό του γιου της μίλησε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Η αθλητικογράφος έγινε για πρώτη φορά μαμά στις 11 Ιουλίου 2025 και το αγοράκι που απέκτησε με τον σύζυγό της, Γρηγόρη Μόργκαν, είναι σήμερα 2,5 μηνών. Η ίδια μίλησε όμως και για τη μικρή επιλόχειο κατάθλιψη που πέρασε.

«Είμαι κουρασμένη και άυπνη αλλά είμαι πολύ ευτυχισμένη, δεν το αλλάζω με τίποτα», είπε αρχικά στη Σταματίνα Τσιμτσιλή, καλεσμένη στην εκπομπή «Happy Day».

«Δεν το κρύβω πως πάντα ήθελα να κάνω ένα παιδάκι και οικογένεια. Με τον Γρηγόρη είχαμε κοινούς στόχους, οπότε αυτό ήταν κάτι που το θέλαμε και οι δύο και μας ολοκλήρωσε ως ζευγάρι», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, περιέγραψε το βράδυ που έφτασε η ώρα να γεννήσει και πόσο εύκολο τοκετό είχε. «Είχα τοκετο-φοβία από τις διηγήσεις που είχε ακούσει από φίλες μου. Όμως δεν κατάλαβα τίποτα, γέννησα πολύ γρήγορα… στην Πανσέληνο του Ελαφιού, στις 11 Ιουλίου», εξήγησε και περιέγραψε πως είχαν πάρει μια φουσκωτή πισίνα την οποία είχαν βάλει στην ταράτσα του σπιτιού της. Το βράδυ της Πανσελήνου είπαν να πάνε στην ταράτσα να απολαύσουν το φεγγάρι. «Μπήκα στο νερό σε μια μικρή φουσκωτή πισίνα και είχα κάτι πονάκια, διαφορετικά. Μάλλον μου έσπασαν τα νερά μέσα στην πισίνα. Πήγαμε στο μαιευτήριο στις 3 τα ξημερώματα και γέννησα μέσα σε μιάμιση ώρα», περιέγραψε.

Στη συνέχεια, παραδέχτηκε πως πέρασε κάποια μορφή επιλόχειας κατάθλιψης. «Έκλαιγα. Τη 2η – 3η εβδομάδα που ήμουν σπίτι μου πέρασα δύσκολα, γιατί έλεγα δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω, αν θα είμαι καλή μαμά για το παιδί μου… Με είχαν πιάσει κάτι ενοχικά χωρίς λόγο. Αμφιβολίες για το αν μπορώ να τα καταφέρω ή όχι. Συνεχίζω να θηλάζω αλλά για μένα το πιο δύσκολο είναι ο θηλασμός. Είναι ότι πιο δύσκολο έχω κάνει στη ζωή μου. Το προσπαθώ», περιέγραψε.

«Αν δεν είχα τον Γρηγόρη δε θα τα είχα καταφέρει. Τον εμπιστεύομαι 100% με το μωρό και σήμερα που είχε ρεπό, εγώ κοιμήθηκα λιγάκι παραπάνω κι εκείνος ήταν πάνω από τον μπέμπη», είπε για τον σύζυγό της. Όπως εξομολογήθηκε, τον ήξερε από παλιά τον σύζυγό της αλλά είχε να τον δει πολλά χρόνια. Μέχρι που το 2022, τον συνάντησε στα Χανιά, πήγε τον χαιρέτισε και κάπως έτσι ήρθαν πιο κοντά. «Με το που τον είδα, είπα... αυτός είναι ο άντρας της ζωής μου», παραδέχτηκε.

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη αποφάσισε να απέχει τηλεοπτικά φέτος για να αφοσιωθεί στην ανατροφή του μωρού της, αλλά σε λίγο καιρό θα συνεχίσει την εκπομπή της στο ραδιόφωνο.