Κωνσταντίνος Βασάλος: «Μιλάω κανονικά με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη»

Τι είπε για την πρώην σύντροφό του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.11.25 , 00:00 Αποχαιρέτησε τα προκριματικά του Μουντιάλ με ισοπαλία η Εθνική
18.11.25 , 23:46 Γιάννης Οικονομίδης: «Ο Βασίλης Μπισμπίκης είναι μεγαλόψυχος, δοτικός»
18.11.25 , 23:24 Νατάσα Θεοδωρίδου: Το βίντεο και οι τρυφερές ευχές στην κόρη της, Χριστιάνα
18.11.25 , 23:20 Φάρμα: Σκληρή μάχη για την ατομική ασυλία - Ποιος «γαλάζιος» την κέρδισε;
18.11.25 , 23:00 Φάρμα: Οι «πράσινοι» πήραν και τη 2η ασυλία και μπήκαν στη 10άδα
18.11.25 , 22:37 Επιστολή – ταφόπλακα για το κύκλωμα με τις «μαϊμού» επενδύσεις
18.11.25 , 22:30 Φάρμα: Τι περιλαμβάνει η δεύτερη δοκιμασία ασυλίας;
18.11.25 , 22:29 Καινούργιου: Η νέα φωτογραφία με τη φουσκωμένη κοιλίτσα μπροστά στo δέντρο
18.11.25 , 22:26 Μαρία Αντωνά: Αποκάλυψε για πρώτη φορά πως απέκτησε διατροφική διαταραχή
18.11.25 , 21:40 Φάρμα: Έξαλλος ο Λευτέρης με τη Βαλεντίνα!
18.11.25 , 21:39 Φοινικούντα: Το θύμα είχε ζητήσει όπλο γιατί φοβόταν για τη ζωή του
18.11.25 , 21:30 Φάρμα: Η έκπληξη του επιστάτη στην τελευταία αποστολή
18.11.25 , 21:15 Φάρμα: Aυτή είναι η τελευταία αποστολή του επιστάτη
18.11.25 , 21:14 Τουρκία: Θύμα ληστείας καταδίωξε τους δράστες και τους σκότωσε
18.11.25 , 21:00 LEADERS | Πρέσβης ε.τ. Γ. Αϋφαντής – «Δεν ξεριζώνεται η Γαλάζια Πατρίδα»
Ανάδρομος Ερμής στον Σκορπιό: Τα 3 ζώδια που πρέπει να προσέχουν τώρα
Ο Πάνος Ρούτσι πήγε σε υπνοθεραπεύτρια - Τι του είπε για το παιδί του
Ελαιοκομικό μητρώο: Πώς γίνεται η εγγραφή και η δήλωση - Τα δικαιολογητικά
Ζενεβιέβ Μαζαρί: Όλα όσα δεν ξέρουμε για εκείνη!
Καινούργιου: Η νέα φωτογραφία με τη φουσκωμένη κοιλίτσα μπροστά στo δέντρο
Αποχαιρέτησε τα προκριματικά του Μουντιάλ με ισοπαλία η Εθνική
Επιστολή – ταφόπλακα για το κύκλωμα με τις «μαϊμού» επενδύσεις
Η Καστάνη έχασε 30 κιλά - «Μου περιορίζει την όρεξη αυτό το φάρμακο»
Αχαΐα: Αυτή είναι η στάνη που έκρυψαν τη μοιραία «γουρούνα»
Κατερίνα Καινούργιου για τα πρησμένα πόδια: «Έχουν γίνει σαν μπουκάλια»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Κωνσταντίνος Βασάλος
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος, μέσα από το νέο του βίντεο στο YouTube, μίλησε ανοιχτά για τις σχέσεις του, τη στάση του απέναντι στο άλλο φύλο, αλλά και για το πώς είναι σήμερα η επαφή του με την πρώην σύντροφό του, Ευρυδίκη Βαλαβάνη.

Αναφερόμενος στη σχέση του με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη, με την οποία γνωρίστηκαν και ήρθαν κοντά στο Survivor, ο Κωνσταντίνος Βασάλος ξεκαθάρισε πως οι δυο τους έχουν απόλυτα φυσιολογική και πολιτισμένη επικοινωνία. Όπως είπε, αν τη συναντούσε κάπου έξω, είτε είναι μόνη της είτε με τον σύζυγό της, Γρηγόρη Μόργκαν, δεν θα υπήρχε καμία αμηχανία.

«Μιλάω κανονικά με την Ευρυδίκη. Δεν μιλάμε καθημερινά, αλλά αν τη συναντήσω, θα καθίσουμε να τα πούμε. Αν πάω κάπου και είναι εκεί με τον σύζυγό της, θα πάω να της μιλήσω κανονικά», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η στάση του αυτή δείχνει πως έχει αφήσει πίσω του το παρελθόν, διατηρώντας μια ώριμη προσέγγιση στις σχέσεις που έχει ζήσει.

Στη συνέχεια, ο Κωνσταντίνος Βασάλος σχολίασε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τις σύγχρονες ερωτικές σχέσεις, τονίζοντας την ανάγκη για ισότητα. «Ζούμε στο 2025, πρέπει να υπάρχει μια ισότητα. Δεν γίνεται να πληρώνει ο ένας στο 80% και ο άλλος στο 20%. Είναι δύσκολο, πρέπει να είναι μισά-μισά», είπε, υπογραμμίζοντας πως η οικονομική ισορροπία είναι σημαντική και δεν έχει να κάνει με τσιγκουνιά, αλλά με δικαιοσύνη.

Δεν δίστασε, μάλιστα, να μοιραστεί μια προσωπική εμπειρία που είχε στο παρελθόν με σύντροφό του, η οποία –όπως αποκάλυψε– δεν τηρούσε βασικούς κανόνες υγιεινής πριν τη σεξουαλική επαφή. «Ήταν ο λόγος που αποχώρησα», είπε με ειλικρίνεια, προσθέτοντας ότι κάτι τέτοιο δεν μπορούσε να το δεχτεί ούτε να το προσπεράσει.

Ακόμη, αποκάλυψε πως μία από τις πρώην συντρόφους του είχε κάνει τατουάζ το όνομά του, μαζί με έναν στίχο τραγουδιού, κάτι που –όπως παραδέχτηκε– τον είχε αφήσει άφωνο.

Μετά τον χωρισμό του από την Ευρυδίκη Βαλαβάνη, η ίδια προχώρησε στη ζωή της, δημιουργώντας οικογένεια με τον Γρηγόρη Μόργκαν. Το ζευγάρι παντρεύτηκε και απέκτησε το πρώτο του παιδί.

Κωνσταντίνος Βασάλος: «Μιλάω κανονικά με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη»

Από την άλλη πλευρά, ο Κωνσταντίνος Βασάλος κρατά χαμηλούς τόνους στα προσωπικά του και εδώ και μερικούς μήνες είναι ζευγάρι με τη Δανάη Βαρθολομάτου, με την οποία ζουν μια ήρεμη και διακριτική σχέση.

Κωνσταντίνος Βασάλος: «Μιλάω κανονικά με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη»

Οι κοινές τους αναρτήσεις στα social media από ταξίδια και εξορμήσεις έχουν ήδη «προδώσει» τη σχέση τους.

Πριν από λίγες ημέρες, ο φωτογραφικός φακός εντόπισε το ζευγάρι στο γήπεδο, όπου παρακολούθησαν τον αγώνα του Νόβακ Τζόκοβιτς, ανάμεσα σε πολλούς ακόμα επώνυμους.

Κωνσταντίνος Βασάλος: «Μιλάω κανονικά με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη»

Κωνσταντίνος Βασάλος / Φωτογραφία: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΑΛΟΣ
 |
ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΒΑΛΑΒΑΝΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top