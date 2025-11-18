Κωνσταντίνος Βασάλος: «Μιλάω κανονικά με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη»

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος, μέσα από το νέο του βίντεο στο YouTube, μίλησε ανοιχτά για τις σχέσεις του, τη στάση του απέναντι στο άλλο φύλο, αλλά και για το πώς είναι σήμερα η επαφή του με την πρώην σύντροφό του, Ευρυδίκη Βαλαβάνη.

Αναφερόμενος στη σχέση του με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη, με την οποία γνωρίστηκαν και ήρθαν κοντά στο Survivor, ο Κωνσταντίνος Βασάλος ξεκαθάρισε πως οι δυο τους έχουν απόλυτα φυσιολογική και πολιτισμένη επικοινωνία. Όπως είπε, αν τη συναντούσε κάπου έξω, είτε είναι μόνη της είτε με τον σύζυγό της, Γρηγόρη Μόργκαν, δεν θα υπήρχε καμία αμηχανία.

«Μιλάω κανονικά με την Ευρυδίκη. Δεν μιλάμε καθημερινά, αλλά αν τη συναντήσω, θα καθίσουμε να τα πούμε. Αν πάω κάπου και είναι εκεί με τον σύζυγό της, θα πάω να της μιλήσω κανονικά», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η στάση του αυτή δείχνει πως έχει αφήσει πίσω του το παρελθόν, διατηρώντας μια ώριμη προσέγγιση στις σχέσεις που έχει ζήσει.

Στη συνέχεια, ο Κωνσταντίνος Βασάλος σχολίασε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τις σύγχρονες ερωτικές σχέσεις, τονίζοντας την ανάγκη για ισότητα. «Ζούμε στο 2025, πρέπει να υπάρχει μια ισότητα. Δεν γίνεται να πληρώνει ο ένας στο 80% και ο άλλος στο 20%. Είναι δύσκολο, πρέπει να είναι μισά-μισά», είπε, υπογραμμίζοντας πως η οικονομική ισορροπία είναι σημαντική και δεν έχει να κάνει με τσιγκουνιά, αλλά με δικαιοσύνη.

Δεν δίστασε, μάλιστα, να μοιραστεί μια προσωπική εμπειρία που είχε στο παρελθόν με σύντροφό του, η οποία –όπως αποκάλυψε– δεν τηρούσε βασικούς κανόνες υγιεινής πριν τη σεξουαλική επαφή. «Ήταν ο λόγος που αποχώρησα», είπε με ειλικρίνεια, προσθέτοντας ότι κάτι τέτοιο δεν μπορούσε να το δεχτεί ούτε να το προσπεράσει.

Ακόμη, αποκάλυψε πως μία από τις πρώην συντρόφους του είχε κάνει τατουάζ το όνομά του, μαζί με έναν στίχο τραγουδιού, κάτι που –όπως παραδέχτηκε– τον είχε αφήσει άφωνο.

Μετά τον χωρισμό του από την Ευρυδίκη Βαλαβάνη, η ίδια προχώρησε στη ζωή της, δημιουργώντας οικογένεια με τον Γρηγόρη Μόργκαν. Το ζευγάρι παντρεύτηκε και απέκτησε το πρώτο του παιδί.

Από την άλλη πλευρά, ο Κωνσταντίνος Βασάλος κρατά χαμηλούς τόνους στα προσωπικά του και εδώ και μερικούς μήνες είναι ζευγάρι με τη Δανάη Βαρθολομάτου, με την οποία ζουν μια ήρεμη και διακριτική σχέση.

Οι κοινές τους αναρτήσεις στα social media από ταξίδια και εξορμήσεις έχουν ήδη «προδώσει» τη σχέση τους.

Πριν από λίγες ημέρες, ο φωτογραφικός φακός εντόπισε το ζευγάρι στο γήπεδο, όπου παρακολούθησαν τον αγώνα του Νόβακ Τζόκοβιτς, ανάμεσα σε πολλούς ακόμα επώνυμους.

Κωνσταντίνος Βασάλος / Φωτογραφία: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ