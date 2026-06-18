Γουλιώτη: Δημόσια εμφάνιση μετά την ανακοίνωση τέλους του «Maestro»

Η ηθοποιός έδωσε το «παρών» στα VMA's

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Η Στεφανία Γουλιώτη στα VMA 2026/ Βίντεο star.gr

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Στεφανία Γουλιώτη εμφανίστηκε στα VMA 2026, όπου απένειμε το βραβείο «Καλύτερο Τραγούδι Ταινίας & OST by ΕΚΚΟΜΕΔ».
  • Το βραβείο κατέκτησε το «Καποδίστριας» του Μίνωα Μάτσα, το οποίο απένειμε μαζί με τον Πρόεδρο του ΕΚΚΟΜΕΔ.
  • Η εμφάνιση της Γουλιώτη έγινε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Χριστόφορου Παπακαλιάτη για το τέλος των γυρισμάτων του «Maestro».
  • Ο Παπακαλιάτης ανακοίνωσε την ολοκλήρωση του τελευταίου κύκλου γυρισμάτων, κλείνοντας πέντε χρόνια επιτυχίας.
  • Η σειρά «Maestro» θα συνεχίσει με μοντάζ και post production, με νέες πρεμιέρες τον χειμώνα.

Το star.gr και η Κατερίνα Καραγιάννη βρέθηκαν στα backstage των VMA 2026, όπου συνάντησαν τη Στεφανία Γουλιώτη λίγο μετά την εμφάνισή της στη σκηνή της λαμπερής διοργάνωσης.

Στεφανία Γουλιώτη: Το viral «πέσιμο» της ηθοποιού

Η αγαπημένη ηθοποιός, την οποία το τηλεοπτικό κοινό παρακολούθησε τα τελευταία χρόνια μέσα από την επιτυχημένη σειρά «Maestro» αλλά και «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι», ήταν ιδιαίτερα ευδιάθετη και χαμογελαστή, ενώ μίλησε στις κάμερες για τη βραδιά και τη συμμετοχή της στα μουσικά βραβεία.

Η Στεφανία Γουλιώτη ανέβηκε στη σκηνή των VMA 2026 για να απονείμει το βραβείο στην κατηγορία «Καλύτερο Τραγούδι Ταινίας & OST by ΕΚΚΟΜΕΔ», το οποίο κατέκτησε το «Καποδίστριας» του Μίνωα Μάτσα. Το βραβείο απένειμαν η ίδια μαζί με τον Πρόεδρο του ΕΚΚΟΜΕΔ, Μάρκο-Αθανάσιο Χολέβα.

Η ηθοποιός εντυπωσίασε με την εμφάνισή της, επιλέγοντας ένα χρυσό σετ με παντελόνα και τοπ που άφηνε ακάλυπτους τους ώμους. Τράβηξε τα βλέμματα με το look και το vibe της, αφού δεν έχασε στιγμή το χαμόγελό της καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς.

Δες τις φωτογραφίες:

στεφανια γουλιώτη

Γουλιώτη: Δημόσια εμφάνιση μετά την ανακοίνωση τέλους του «Maestro»/ star.gr

Η εμφάνιση της Στεφανίας Γουλιώτη πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Χριστόφορου Παπακαλιάτη για την ολοκλήρωση των γυρισμάτων του «Maestro». Με μία συγκινητική ανάρτηση στα social media, ο δημιουργός και πρωταγωνιστής της σειράς γνωστοποίησε ότι ολοκληρώθηκε ο τελευταίος κύκλος γυρισμάτων, κλείνοντας έναν κύκλο πέντε ετών που συνδέθηκε με μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ελληνικής τηλεόρασης και με τη διεθνή πορεία της μέσω του Netflix.

Χριστόφορος Παπακαλιάτης για Maestro: «Ηταν όλη μου η ζωή, 5 χρόνια τώρα»

Στο μήνυμά του, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης αναφέρθηκε στη μοναδική «χημεία» που αναπτύχθηκε ανάμεσα στους ηθοποιούς, το συνεργείο και την παραγωγή, περιγράφοντας το «Maestro» ως ένα έργο που σημάδεψε τη ζωή του. Παρά το τέλος των γυρισμάτων, αποκάλυψε ότι η δουλειά συνεχίζεται στο μοντάζ και το post production, δίνοντας παράλληλα ραντεβού με το κοινό για τον χειμώνα, όταν θα ακολουθήσουν οι νέες πρεμιέρες της σειράς.

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ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΓΟΥΛΙΩΤΗ
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