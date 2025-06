Τζάρεντ Λέτο: Εννέα γυναίκες τον κατηγορούν για σεξουαλική παρενόχληση

Μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 30 Seconds to Mars είναι το Attack

Βαριές κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση αντιμετωπίζει ο μουσικός κι ηθοποιός Τζάρεντ Λέτο, με αρκετά περιστατικά να φέρονται να έγιναν όταν οι γυναίκες που τον κατηγορούν ήταν ακόμα ανήλικες.

Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Air Mail, οι φήμες κυκλοφορούσαν στο Χόλιγουντ για χρόνια, με μια πηγή να αναφέρει πως «ήταν ένα κοινό μυστικό». Ο 53χρονος frontman των Thirty Seconds To Mars και κινηματογραφικός σταρ, αρνείται όλους τους ισχυρισμούς μέσω εκπροσώπου του.

Ο Τζάρεντ Λέτο σε εκδήλωση στη Νέα Υόρκη το 2023 /Φωτογραφία AP Images/Evan Agostini

Οι κατηγορίες άρχισαν να βγαίνουν στο φως αφού η DJ Allie Teilz αναδημοσίευσε μια παλιά ανάρτηση, υποστηρίζοντας πως ο Λέτο την παρενόχλησε όταν ήταν 17 ετών, παρόλο που ήξερε την ηλικία της. Μια άλλη γυναίκα διηγήθηκε ότι ο σταρ την προσέγγισε το 2006, όταν ήταν 16, και οι συζητήσεις τους σύντομα απέκτησαν σεξουαλικό χαρακτήρα με ακατάλληλες ερωτήσεις.

Δείτε το κλιπ του The Kill (Bury Me) των Thirty Seconds To Mars

Το μοντέλο Laura La Rue δήλωσε πως το 2008, σε ηλικία 16 ετών, ο Λέτο της ζήτησε τον αριθμό της κι αργότερα την κάλεσε στο σπίτι του, όπου την φλέρταρε κι εμφανίστηκε γυμνός μπροστά της.

Ο Τζάρεντ Λέτο ιδιαίτερα προκλητικός σε fashion event στο Παρίσι τον Ιούνιο του 2024 /Φωτογραφία AP Images/Vianney Le Caer

Μαρτυρίες γυναικών περιγράφουν επίσης πάρτι στο σπίτι του Λέτο στο Λος Άντζελες, όπου υπήρχε μεγάλη πλειοψηφία πολύ νεαρών γυναικών κι ενθάρρυνση για γυμνισμό. Η αναλογία ήταν 60 «πολύ νεαρές γυναίκες προς τέσσερις ή πέντε άντρες» και ισχυρίστηκαν ότι οι καλεσμένοι ενθαρρύνονταν να κάνουν γυμνισμό.

