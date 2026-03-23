Δεύτερο μωρό για τον Γιώργο Αγγελόπουλο; Η απάντηση όλο νόημα

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος μίλησε στην κάμερα του Breakfast@Star για το νέο του τηλεοπτικό εγχείρημα, αλλά και για την προσωπική και επαγγελματική του πορεία, δίνοντας πιο άμεσες και ουσιαστικές απαντήσεις.

Αναφερόμενος στην πρεμιέρα του project στον ANT1 δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί ξεκινήσαμε δυνατά. Είναι κάτι που αξίζει ο κόσμος να το δει, γιατί γνωρίζει καλύτερα το MMA, αλλά και την προσωπικότητα κάθε αθλητή που βρίσκεται πίσω από τον “Warrior”.»

«Κατά καιρούς μου έχουν προταθεί πράγματα. Προσπαθώ να αποφασίζω να κάνω κάτι το οποίο αισθάνομαι ότι μπορώ να το υποστηρίξω και να είμαι καλά σε αυτό», πρόσθεσε.

Η δημοσιογράφος της πρωινής ψυχαγωγικής του Star, τον ρώτησε αν έχει αφήσει πίσω του την υποκριτική κι εκείνος ξεκαθάρισε: «Δεν είναι κάτι που το αφήνεις. Αν κληθώ να συμμετέχω σε έναν ρόλο που θα μου αρέσει και θα μπορώ να προσφέρω, σίγουρα με ενδιαφέρει.»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σχέση του με τον Μάρκο Σεφερλή, λέγοντας: «Είναι πολύ καλή η σχέση μας. Στις 30 του μήνα θα κάνουμε έναν φιλανθρωπικό αγώνα στο ΣΕΦ για το Ίδρυμα Ελπίδα.»

Παράλληλα, υπερασπίστηκε τον γνωστό ηθοποιό και παρουσιαστή: «Ο Μάρκος έχει μια τεράστια πορεία στο χώρο και η σάτιρα που χρησιμοποιεί είναι σάτιρα.»

Για το Survivor, από το οποίο έγινε γνωστός, ανέφερε: «Δεν το έχω παρακολουθήσει από το 2017.»

Σχετικά με το ενδεχόμενο να αναλάβει και άλλα τηλεοπτικά format, είπε: «Η παρουσίαση έχει πάρα πολλά είδη. Αν είναι κάτι που κρίνω ότι μπορώ να το κάνω, εννοείται ότι θα το συνεχίσω.»

Η οικογένεια και το ενδεχόμενο να αποκτήσουν ακόμα ένα παιδάκι

Στο πιο προσωπικό κομμάτι της συνέντευξης, μίλησε για τη σύζυγό του Δήμητρα Βαμβακούση: «Ήρθαμε μαζί από τη Σκιάθο, δε θα γλίτωνε. Χαίρομαι που κάθισε δίπλα μου, είναι ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος και συνοδοιπόρος.»

Τέλος, για την πατρότητα και την οικογένεια, ανέφερε: «Όποιος έχει παιδί καταλαβαίνει ότι έχει προτεραιότητα σε οτιδήποτε και να κάνει», ενώ για το ενδεχόμενο να μεγαλώσει η οικογένειά του, σημείωσε: «Δεν κάνουμε τέτοιους στόχους, έχουμε τα όνειρά μας σαν άνθρωποι και είναι κάτι που εξαρτάται από τον Θεό».



