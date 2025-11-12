Σύνδρομο «άτσαλου παιδιού»: Τα συμπτώματα και η αντιμετώπιση της DCD

Tι είναι η Αναπτυξιακή Διαταραχή Κινητικού Συντονισμού

Υγεια
Έχετε παιδιά στην προσχολική ή τη σχολική ηλικία και εντοπίζετε δυσκολία συντονισμού της κίνησής τους σε καθημερινές συνήθειες; Η Αναπτυξιακή Διαταραχή Κινητικού Συντονισμού (DCD) ή αλλιώς το σύνδρομο «άτσαλου παιδιού» αποτελεί μία από τις έξι συχνότερες διαταραχές της ανάπτυξης που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας.

Πώς η επαφή με κατοικίδιους σκύλους θωρακίζει την υγεία των παιδιών

Σύνδρομο «άτσαλου παιδιού»: Τα συμπτώματα και η αντιμετώπιση της DCD

Έχετε παιδιά στην προσχολική ή τη σχολική ηλικία και εντοπίζετε δυσκολία συντονισμού της κίνησής τους σε καθημερινές συνήθειες; Τι είναι η DCD / Φωτογραφία: Unsplash.com

Αναπτυξιακή Διαταραχή Κινητικού Συντονισμού: Τι είναι και ποια τα συμπτώματα

Η Δυσπραξία αφορά κυρίως στην καθυστέρηση ανάπτυξης των κινητικών δεξιοτήτων παιδιών δίχως νευρολογικά προβλήματα, με αποτέλεσμα το παιδί να εμφανίζει δυσκολία στην ισορροπία και την ολοκλήρωση απλών δραστηριοτήτων όπως, το κατέβασμα μίας σκάλας, το δέσιμο των κορδονιών, το πώς να πιάσει σωστά το μολύβι. 

 Σε ό,τι αφορά την προσχολική ηλικία, το παιδί μπορεί να εμφανίσει τα παρακάτω συμπττώματα, τα οποία ίσως συνδέονται με την DCD:

  • Καθυστέρηση στην επίτευξη απλών κινητικών δραστηριοτήτων, για παράδειγμα περπάτημα
  • Δυσκολία σε δραστηριότητες που περιλαμβάνουν τρέξιμο, πηδηματάκια, κουτσό, ισορροπία και παιχνίδια με μπάλα
  • Δυσκολία στην εκμάθηση νέων κινητικών δραστηριοτήτων
  • Η κίνηση στο χώρο είναι ασυντόνιστη, με έλλειψη ρυθμού, συχνά σκοντάφτει πάνω σε πράγματα
  • Καθυστέρηση στην ανάπτυξη πλευρίωσης (πλευρικής επικράτησης)
  • Αδεξιότητα σε δραστηριότητες αυτοεξυπηρέτησης (ντύσιμο, πλύσιμο κ.ά.) και στη χρήση κουταλιού/πιρουνιού κατά τη διάρκεια του φαγητού
  • Δυσκολία με κατασκευαστικά παιχνίδια, όπως τα τουβλάκια και τα παζλ, αδέξια χρήση των χεριών
  • Ανώριμη λαβή του μολυβιού, δυσκολία κατά το χρωμάτισμα/ζωγραφική
  • Καθυστέρηση στην ομιλία (άρθρωση), παρά το καλό επίπεδο κατανόησης του λόγου
  • Υπερδραστηριότητα/υπερκινητικότητα ή αντίθετα αποφυγή κινητικών δραστηριοτήτων (π.χ. στην παιδική χαρά)

Τα κορίτσια μπαίνουν νωρίτερα στην εφηβεία κι αυτοί είναι οι λόγοι

Σύνδρομο «άτσαλου παιδιού»: Τα συμπτώματα και η αντιμετώπιση της DCD

Η DCD επηρεάζει περίπου 5% έως 6% των παιδιών ηλικίας 5 έως 11 χρόνων, με αναλογία αγοριών προς κορίτσια 2:1 έως 7:1 / Φωτογραφία: Unsplash.com

Ενώ κατά τη σχολική ηλικία, οι γονείς είναι αναγκαίο να παρατηρήσουν το παιδί τους και να εντοπίσουν τυχόν δυσκολίες στα παρακάτω:

  • Φτωχή απόδοση στη γυμναστική και γενικά σε αθλητικές δραστηριότητες (π.χ. κολύμπι)
  • Αργή εκτέλεση δραστηριοτήτων με τα χέρια, όταν δεν τα βλέπει (π.χ. χτένισμα μαλλιών)
  • Φτωχή εικόνα σώματος, δυσκολία στη διάκριση δεξιά/αριστερά
  • Δυσκολία με δραστηριότητες γραφής (δυσανάγνωστα γράμματα, αργός ρυθμός, κακή οργάνωση στη σελίδα)
  • Δυσκολία να αντιγράψει από απόσταση/από τον πίνακα
  • Κακή στάση σώματος στο θρανίο
  • Δυσκολία στην αντίληψη του χώρου
  • Ελλιπείς σχεδιαστικές και κατασκευαστικές ικανότητες
  • Μικρή διάρκεια προσοχής ή διάσπασή της

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η Αναπτυξιακή Διαταραχή Κινητικού Συντονισμού επηρεάζει περίπου 5% έως 6% των παιδιών ηλικίας 5 έως 11 χρόνων, με αναλογία αγοριών προς κορίτσια 2:1 έως 7:1.

Σύνδρομο «άτσαλου παιδιού»: Τα συμπτώματα και η αντιμετώπιση της DCD

Ο εργοθεραπευτής είναι εκείνος που θα συμβάλλει στην ολιστική αντιμετώπιση της Αναπτυξιακής Διαταραχής Κινητικού Συντονισμού / Φωτογραφία: Unsplash.com

DCD: Έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία

Μακροχρόνιες έρευνες έχουν δείξει ότι όταν ένα παιδί παρουσιάζει συμπτώματα Αναπτυξιακής Διαταραχής του Συντονισμού των Κινήσεων, δύσκολα αντιμετωπίζονται δίχως τη βοήθεια ειδικών. Αντίθετα, όλες αυτές οι δυσκολίες θα το συνοδεύουν μακροπρόθεσμα στη ζωή του (από το παιχνίδι με κίνηση έως και την αυτοεξυπηρέτησή του) και μετέπειτα στις σχολικές δραστηριότητες και την κοινωνική συναναστροφή με τους συνομήλικούς του. Τα συμπtώματα αυτά, εάν δεν αντιμετωπισούν με την επέμβαση επαγγελματιών υγείας μπορεί να παραμείνουν ακόμη και μετά την ενηλικίωση του παιδιού, δυσκολεύοντας την καθημερινότητά του και δημιουργώντας προβλήματα στην αποτελεσματική συμμετοχή σε καθημερινές δραστηριότητες.

Ως εκ τούτου, με την καθυστέρηση της διάγνωσης, και επομένως με την καθυστέρηση της θεραπευτικής παρέμβασης, από τις κινητικές αρχικά δυσκολίες συνήθως προκύπτουν και δευτερεύουσες αρνητικές επιπτώσεις στη ζωή του παιδιού, όπως η αποφυγή σωματικών δραστηριοτήτων και, περαιτέρω, οι κοινωνικές και συναισθηματικές δυσκολίες (αίσθημα αποτυχίας, χαμηλή αυτοεκτίμηση κ.ά.).

Η θεραπευτική παρέμβαση αφορά σε κάθε παιδί μεμονωμένα και εξαρτάται από το είδος και τη βαρύτητα των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ανάλογα με την ηλικία του. 

Ο εργοθεραπευτής είναι εκείνος που θα συμβάλλει στην ολιστική αντιμετώπιση της Δυσπραξίας, ο οποίος θα αναλάβει κυρίως τη θεραπεία της κινητικής και της οπτικοαντιληπτικής δυσλειτουργίας, δίνοντας έμφαση στις παρακάτω θεραπευτικές προσεγγίσεις:

  • Θεραπεία αισθητηριακής ολοκλήρωσης
  • Εκπαίδευση σε συγκεκριμένες δραστηριότητες
  • Αντιληπτική-κινητική εκπαίδευση
  • Στρατηγικές αναπλήρωσης και αντιμετώπισης.

Συμπερασματικά, η έγκαιρη διάγνωση της DCD και η έναρξη θεραπείας με έναν ειδικό υγείας, καθώς και η συνεργασία οικογένειας και σχολείου, είναι σημαντικοί παράγοντες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της αναπτυξιακής διαταραχής του κινητικού συντονισμού.

