Οικονομάκου - Συνατσάκη: Φόρεσαν τυχαία ολόιδια σύνολα σε επίσημη πρεμιέρα

Δηλώσεις της Μαίρης Συνατσάκη στο Breakfast@Star στις 20/10/2025
Η Αθηνά Οικονομάκου και η Μαίρη Συνατσάκη συνεργάζονται στην εταιρία ρούχων τους «project soma». Στην πρεμιέρα του μιούζικαλ Annie εμφανίστηκαν και οι δύο, φορώντας τυχαία ακριβώς τα ίδια σύνολα από το brand τους.

Annie: Eπώνυμοι γονείς με τα παιδιά τους στην πρεμιέρα του μιούζικαλ

Ειδικότερα, φόρεσαν wide leg παντελόνι στο χρώμα της καραμέλας, το οποίο συνδύασαν με floral πουκάμισο σε caramel και σιέλ αποχρώσεις. 

Αθηνά Οικονομάκου- Bruno Cerella/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Αθηνά Οικονομάκου- Bruno Cerella/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Μαίρη Συνατσάκη: Η Κόρη Της, Η Αγένεια & Τα Unfollow! - Video

Δε φωτογραφήθηκαν μαζί, αλλά μετά την πρεμιέρα σχολίασαν στα instastories τους πως διάλεξαν να φορέσουν τα ίδια ρούχα, από τη νέα τους συλλογή που δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα. 

Μαίρη Συνατσάκη με την κόρη της/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Μαίρη Συνατσάκη με την κόρη της/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Η ηθοποιός μάλιστα έχει προτιμήσει το συγκεκριμένο παντελόνι και για βραδινή έξοδο. Απαθανατίστηκε με τον σύντροφό της στο κέντρο όπου εμφανίζεται η Νατάσα Θεοδωρίδου

 Αθηνά Οικονομάκου- Νατάσα Θεοδωρίδου- Bruno Cerella/  NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

 Αθηνά Οικονομάκου- Νατάσα Θεοδωρίδου- Bruno Cerella/  NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Για το βραδινό της look, συνδύασε το wide leg pants με σακάκι και ασορτί crop μπούστο με μεγάλα λεπτά καρό σε καφέ χρώμα. Το outifit της συνδύασε με μπορντό γόβες και τσάντα στο ίδιο χρώμα.

Αθηνά Οικονομάκου- Bruno Cerella: Bραδινή έξοδος στη Νατάσα Θεοδωρίδου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Αθηνά Οικονομάκου- Bruno Cerella: Bραδινή έξοδος στη Νατάσα Θεοδωρίδου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

 

