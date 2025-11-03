Οικονομάκου - Συνατσάκη: Φόρεσαν τυχαία ολόιδια σύνολα σε επίσημη πρεμιέρα

Η Αθηνά Οικονομάκου και η Μαίρη Συνατσάκη συνεργάζονται στην εταιρία ρούχων τους «project soma». Στην πρεμιέρα του μιούζικαλ Annie εμφανίστηκαν και οι δύο, φορώντας τυχαία ακριβώς τα ίδια σύνολα από το brand τους.
Annie: Eπώνυμοι γονείς με τα παιδιά τους στην πρεμιέρα του μιούζικαλ
Ειδικότερα, φόρεσαν wide leg παντελόνι στο χρώμα της καραμέλας, το οποίο συνδύασαν με floral πουκάμισο σε caramel και σιέλ αποχρώσεις.
Μαίρη Συνατσάκη: Η Κόρη Της, Η Αγένεια & Τα Unfollow! - Video
Δε φωτογραφήθηκαν μαζί, αλλά μετά την πρεμιέρα σχολίασαν στα instastories τους πως διάλεξαν να φορέσουν τα ίδια ρούχα, από τη νέα τους συλλογή που δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα.
Η ηθοποιός μάλιστα έχει προτιμήσει το συγκεκριμένο παντελόνι και για βραδινή έξοδο. Απαθανατίστηκε με τον σύντροφό της στο κέντρο όπου εμφανίζεται η Νατάσα Θεοδωρίδου.
Για το βραδινό της look, συνδύασε το wide leg pants με σακάκι και ασορτί crop μπούστο με μεγάλα λεπτά καρό σε καφέ χρώμα. Το outifit της συνδύασε με μπορντό γόβες και τσάντα στο ίδιο χρώμα.
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.