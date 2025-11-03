Annie: Eπώνυμοι γονείς με τα παιδιά τους στην πρεμιέρα του μιούζικαλ

Πρεμιέρα έκανε το πολυβραβευμένο μιούζικαλ των Thomas Meehan, Charles Strouse και Martin Charnin «Αnnie» στο Θέατρο Παλλάς, το Σάββατο 1η Νοεμβρίου.
Το μιούζικαλ σε σκηνοθεσία της Θέμιδος Μαρσέλλου, με τους Γιάννη Στάνκογλου, Δανάη Παππά, Μαρία Κατσανδρή, Αργύρη Αγγέλου, Κατερίνα Σούσουλα, έναν πολυμελή θίασο, μικρούς πρωταγωνιστές και ζωντανή ορχήστρα παρακολούθησε πλήθος κόσμου.
Ανάμεσά τους ήταν και γνωστά πρόσωπα από τον χώρο της τηλεόρασης, της μουσικής και της υποκριτικής μαζί με τα παιδιά τους.
Την πρεμιέρα του μιούζικαλ Annie παρακολούθησαν η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου με την κόρη τους, Μελίτα, η Λιλή Πυράκη με τον γιο της, ο Γιάννης Βαρδής και Νατάσα Σκαφίδα με τα παιδιά τους Αντώνη και Κατερίνα, η Μαίρη Συνατσάκη με την κόρη της, η Γιολάντα Καλογεροπούλου με την κόρη της και ο σύντροφός της Σταύρος Σβήγκος με τον γιο του, η Κατερίνα Λάσπα με την κόρη της, Άντρια και ο Μάνος Μαγιάτης με τη Χριστίνα Νάνη και την κόρη τους.
Η Νικολέττα Βλαβιανού συνοδευόταν από τον εγγονό της, τον γιο της κόρης της.
Επώνυμοι γονείς ήταν εκεί επίσης, αλλά δε φωτογραφήθηκαν με τα παιδιά τους όπως η Άριελ Κωνσταντινίδη, η Αθηνά Οικονομάκου η οποία συνοδευόταν από τον σύντροφό της, Bruno Cerella, η Χριστίνα Κοντοβά, η Ελισάβετ Μουτάφη, η Λένα Παπαληγούρα και ο Γιάννης Κότσιρας.