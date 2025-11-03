Annie: Eπώνυμοι γονείς με τα παιδιά τους στην πρεμιέρα του μιούζικαλ

Μιούζικαλ Annie: Στιγμιότυπα από την πρεμιέρα στο θέατρο Παλλάς/ NDP Νίκος Δρούκας

Πρεμιέρα έκανε το πολυβραβευμένο μιούζικαλ των Thomas Meehan, Charles Strouse και Martin Charnin «Αnnie» στο Θέατρο Παλλάς, το Σάββατο 1η Νοεμβρίου.

Αργύρης Αγγέλου- Μαρία Κατσανδρή- Γίαννης Στάνκογλου- Δανάη Παππά/ / NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Το μιούζικαλ σε σκηνοθεσία της Θέμιδος Μαρσέλλου, με τους Γιάννη Στάνκογλου, Δανάη Παππά, Μαρία Κατσανδρή, Αργύρη Αγγέλου, Κατερίνα Σούσουλα, έναν πολυμελή θίασο, μικρούς πρωταγωνιστές και ζωντανή ορχήστρα παρακολούθησε πλήθος κόσμου.

Ανάμεσά τους ήταν και γνωστά πρόσωπα από τον χώρο της τηλεόρασης, της μουσικής και της υποκριτικής μαζί με τα παιδιά τους.

Ελένη Χατζίδου & Ετεοκλής Παύλου με την κόρη τους, Μελίτα/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Η Λιλή Πυράκη με τον γιο της/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Την πρεμιέρα του μιούζικαλ Annie παρακολούθησαν η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου με την κόρη τους, Μελίτα, η Λιλή Πυράκη με τον γιο της, ο Γιάννης Βαρδής και Νατάσα Σκαφίδα με τα παιδιά τους Αντώνη και Κατερίνα, η Μαίρη Συνατσάκη με την κόρη της, η Γιολάντα Καλογεροπούλου με την κόρη της και ο σύντροφός της Σταύρος Σβήγκος με τον γιο του, η Κατερίνα Λάσπα με την κόρη της, Άντρια και ο Μάνος Μαγιάτης με τη Χριστίνα Νάνη και την κόρη τους.

Γιάννης Βαρδής-Νατάσα Σκαφίδα με τα παιδιά τους Αντώνη και Κατερίνα/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Μαίρη Συνατσάκη με την κόρη της/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Γιολάντα Καλογεροπούλου με την κόρη της/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Σταύρος Σβήγκος με τον γιo του/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Κατερίνα Λάσπα με την κόρη της, Άντρια/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Μάνος Μαγιάτης- Χριστίνα Νάνη με την κόρη τους/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Η Νικολέττα Βλαβιανού συνοδευόταν από τον εγγονό της, τον γιο της κόρης της.

Η Νικολέττα Βλαβιανού με τον εγγονό της/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Επώνυμοι γονείς ήταν εκεί επίσης, αλλά δε φωτογραφήθηκαν με τα παιδιά τους όπως η Άριελ Κωνσταντινίδη, η Αθηνά Οικονομάκου η οποία συνοδευόταν από τον σύντροφό της, Bruno Cerella, η Χριστίνα Κοντοβά, η Ελισάβετ Μουτάφη, η Λένα Παπαληγούρα και ο Γιάννης Κότσιρας.

Άριελ Κωνσταντινίδη/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Αθηνά Οικονομάκου- Bruno Cerella/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Χριστίνα Κοντοβά/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Ελισάβετ Μουτάφη/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Λένα Παπαληγούρα/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Γιάννης Κότσιρας/ ΝDP Νίκος Δρούκας

Σπύρος Μπιμπίλας/ ΝDP Νίκος Δρούκας