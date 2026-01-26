Λευτέρης Πέτρου: Το μεγάλο project που ετοιμάζει μετά το MasterChef

Μερικούς μήνες μετά τη μεγάλη βραδιά του τελικού του MasterChef, ο Λευτέρης Πέτρου υποδέχτηκε την κάμερα του star.gr και τη δημοσιογράφο Κατερίνα Καραγιάννη στο σπίτι του. Ο φιναλίστ του διαγωνισμού, που τερμάτισε δεύτερος πίσω από τον καλό του φίλο Νέστορα, άνοιξε την καρδιά του για όλα όσα μεσολάβησαν από τον περασμένο Ιούνιο μέχρι σήμερα.

Τα νέα projects - «Θέλω να προσεγγίσω το ευρύ κοινό»

O Λευτέρης μάς εξήγησε πως είναι σε μια πολύ δημιουργική φάση της ζωής του, κατά την οποία δουλεύει ακατάπαυστα.

«Είμαι πολύ ωραία. Ε, εντάξει δουλεύω αρκετά... Τώρα τρέχω ένα μεγάλο project, το οποίο έχει μέσα να κάνει... Γενικά προσπάθησα να προσεγγίσω το ευρύ κοινό και να μπω στα σπίτια. Οπότε ασχολούμαι σε ένα κομμάτι με την πίτσα και σε ένα κομμάτι με τα burger. Πολύ σύντομα θα δείτε στα social media μου το project και τι ετοιμάζουμε» ανέφερε.

Και μπορεί να μαγειρεύει πολύ στην καθημερινότητά του, όμως σπάνια έως καθόλου δε βρίσκει χρόνο να μαγειρέψει για τους φίλους του. «Δεν προλαβαίνω να μαγειρέψω στους φίλους μου. Είναι λίγο σπάνιο, με κράζουνε, αλλά έχω βάλει σκοπό φέτος να βρω λίγο χρόνο για να μπορέσω να αφιερώσω περισσότερο χρόνο να κάνουμε barbecue και τέτοια» εξήγησε.

Η επιστροφή στην καθημερινότητα μετά το τέλος του MasterChef

Γυρνώντας τον χρόνο πίσω στον Ιούνιο όποτε και βγήκε από τον διαγωνισμό του MasterChef, ο Λευτέρης περιέγραψε τη δύσκολη μετάβαση από τον εγκλεισμό των έξι μηνών στη ρουτίνα της καθημερινότητας.

«Γενικά μου πήρε αρκετές μέρες να προσαρμοστώ στη ζωή και στην κανονικότητα. Δεν μπορούσα να διαχειριστώ το κομμάτι ότι κάποιος με παίρνει τηλέφωνο όλη την ώρα... Ήταν πάρα πολύ έντονη η αγάπη του κόσμου και πήρα άπειρα μηνύματα... Μου ζητούσανε πράγματα, συνταγές, να πω εμπειρίες... ήταν πάρα πολύ δύσκολο να διαχειριστείς αυτό γιατί ήσουνα έξι μήνες εσώκλειστος με τους ίδιους ανθρώπους. Δηλαδή ήτανε πολύ απότομη η κοινωνικότητα» είπε ο Λευτέρης.

Στον μεγάλο τελικό του MasterChef με τον αγαπημένο του φίλο Νέστορα

Όταν σταθήκαμε στο γεγονός ότι έφτασε στον τελικό του MasterChef μαζί με τον Νέστορα που έγιναν κολλητοί φίλοι, ο Λευτέρης θυμήθηκε εκείνες τις μέρες με νοσταλγία, τονίζοντας πως δεν ένιωθαν ανταγωνιστικά.

«Ήτανε πάρα πολύ ωραία όλη η διαδικασία. Μαγειρεύαμε ο καθένας με τον εαυτό του αντίπαλο. Δηλαδή μοιραζόσουνα μόνο το προσωπικό σου άγχος. Δηλαδή δεν είχες αντίπαλο. Εμείς έτσι το βλέπαμε. Φαντάσου ότι γυρνούσαμε στο σπίτι μετά τους τελικούς και συζητούσαμε και λέγαμε "πω πω φίλε τι έχουμε να κάνουμε αύριο, πόσο δύσκολο"» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για τον Λευτέρη, το μεγαλύτερο κέρδος δεν ήταν τα χρήματα.

«Αν θα κρατούσα κάτι από όλο αυτό το διαγωνισμό, δεν είναι ούτε τα λεφτά, ούτε οι δουλειές που σου δίνει, ούτε η καταξίωση. Αυτό που κρατάς είναι ότι εμείς, ας πούμε, η παρέα μου, κάναμε δεσμούς που στηρίζουμε ο ένας τον άλλον μετά. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Μόνος σου μπορείς να πας γρήγορα, με φίλους μπορείς να πας μακριά».

Το όραμα της δεκαετίας και το "Comfort Fine"

Στα 24 του χρόνια, ο Λευτέρης δεν έχει καταλήξει για το πού θέλει να βρίσκεται σε δέκα χρόνια. Εύχεται όμως τα εξής: να είναι υγιής, ευτυχισμένος και επαγγελματικά επιτυχημένος με το δικό του εστιατόριο.

«Έχω κατασταλάξει ότι πλέον το concept εστιατορίου που μου αρέσει πολύ είναι το comfort fine. Θέλω δηλαδή να 'χεις τη δυνατότητα να φας και να 'ναι κάπου ανάμεσα. Και το elevate και το comfort. Να μπορεί να πιάσει μια μεγάλη μάζα ανθρώπων, ξέρεις, να έχουν όλοι την ευκαιρία να δοκιμάσουν αυτό που θέλω να κάνω» εξομολογήθηκε.

Όσο για την τοποθεσία; «Δεν έχω βάλει δέσμευση. Μου αρέσουν και τα νησιά πάρα πολύ. Θα δείξει», απάντησε σχετικά με το αν αυτό θα γίνει στην Αθήνα.

Γαστρονομικές βόλτες στον ελεύθερό του χρόνο

Ο Λευτέρης αποκάλυψε πως στον ελεύθερο χρόνο του η πρώτη του επιλογή είναι πάντα το φαγητό, καθώς επισκέπτεται νέα μαγαζιά για να εξελίσσει το δικό του mindset. Αν και τρώει τα πάντα, παραδέχτηκε μια μικρή αδυναμία:

«Δεν υπάρχει κουζίνα που να μη μου αρέσει... Το μόνο που έτσι δε λατρεύω είναι τα καυτερά συνήθως, οπότε ξέρεις, η ινδική και αυτά με δυσκολεύουν να τα φάω».

Κλείνοντας τη συνέντευξη, μοιράστηκε τη σημαντικότερη συμβουλή που έχει δεχτεί από έμπειρο σεφ και την οποία ακολουθεί πιστά:

«Θα έλεγα το ότι ποτέ δεν τα ξέρεις όλα. Αν θεωρήσεις ότι ξέρεις τα πάντα, σταματάς να μαθαίνεις. Αν θεωρήσεις ότι δεν ξέρεις τίποτα, θα μαθαίνεις μόνο».