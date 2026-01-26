Λευτέρης Πέτρου: Το μεγάλο project που ετοιμάζει μετά το MasterChef

Άνοιξε το σπίτι του στο star.gr - «Με φίλους μπορείς να πας μακριά»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.01.26 , 18:49 Mustang Dark Horse SC: Γεννημένη στην πίστα
26.01.26 , 18:45 H Maxus, η Honda, η Mitsubishi τώρα και στον Γέρακα
26.01.26 , 18:36 Σε ισχύ από 16/2 ο νέος εργασιακός νόμος με 13ωρο «κατ’ εξαίρεση»
26.01.26 , 18:30 Cash or Trash: «Παροξυσμός» για τα σκουλαρίκια Tiffany - Πόσο πουλήθηκαν;
26.01.26 , 18:23 Φωτεινή Πελούζο: Ποια είναι η πρωταγωνίστρια της «Μεγάλης Χίμαιρας»
26.01.26 , 18:22 Κομισιόν: Έρευνα κατά X για σεξουαλικές εικόνες παιδιών με AI
26.01.26 , 18:00 Λευτέρης Πέτρου: Το μεγάλο project που ετοιμάζει μετά το MasterChef
26.01.26 , 17:46 Βιολάντα: Βίντεο με τη στιγμή της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο
26.01.26 , 17:16 Μπελέρης: Ανθέλληνας με ελληνική καταγωγή ο Ράμα!
26.01.26 , 16:34 Aταμάν: Τι είπε για την κατάσταση με τον Ναν
26.01.26 , 16:15 Φωτιά Βιολάντα: Τα πρόσωπα της τραγωδίας
26.01.26 , 15:52 MasterChef: «Αυτοί που θα κάνουν τις δύο πιο αδύναμες προσπάθειες... έξω»
26.01.26 , 15:37 Πατροκτόνος Γλυφάδα: Tι Αποκάλυψε Συγγενής Για Τον Δράστη
26.01.26 , 15:37 Robert Burns: Άκουσες χθες στο σταθμό του μετρό Συντάγματος γκάιντες;
26.01.26 , 15:23 Εξαφάνιση Κρήτη: Θέλουμε Να Βρεθεί Είτε Ζωντανός Είτε Νεκρός
Γιάννης Πρετεντέρης: Σπάνια δημόσια εμφάνιση με τη σύζυγό του, Σάντρα
Μαρία Τζομπανάκη: Με τον σύζυγό της, Γιάννη Βάλβη, στην πρεμιέρα της
Ελισάβετ Μουτάφη: Με τον γιο της, Δημήτρη, σε μουσική παιδική παράσταση
Αλεξάνδρα Νίκα: Η elegant black lace εμφάνιση σε γάμο
Eύη Βατίδου: Γενέθλια στις Γαλλικές Άλπεις
Φωτιά Βιολάντα: «Υποχώρησε το πάτωμα κι έπεσαν μέσα στη φωτιά»
Kαινούργιου: Μεταμόρφωσε ένα απλό δωμάτιο σε ονειρικό dressing room
«Λύγισε» η Χρηστίδου: «Προκάλεσα κακό χωρίς να το θέλω»
Φωτιά Βιολάντα: Τα πρόσωπα της τραγωδίας
Τσακίρογλου: «Η Διαβάτη θα κερδίσει το στοίχημα γιατί την έχω ανάγκη»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μερικούς μήνες μετά τη μεγάλη βραδιά του τελικού του MasterChef, ο Λευτέρης Πέτρου υποδέχτηκε την κάμερα του star.gr και τη δημοσιογράφο Κατερίνα Καραγιάννη στο σπίτι του. Ο φιναλίστ του διαγωνισμού, που τερμάτισε δεύτερος πίσω από τον καλό του φίλο Νέστορα, άνοιξε την καρδιά του για όλα όσα μεσολάβησαν από τον περασμένο Ιούνιο μέχρι σήμερα.

masterchef λευτερης

Τα νέα projects - «Θέλω να προσεγγίσω το ευρύ κοινό»

O Λευτέρης μάς εξήγησε πως είναι σε μια πολύ δημιουργική φάση της ζωής του, κατά την οποία δουλεύει ακατάπαυστα. 

 

«Είμαι πολύ ωραία. Ε, εντάξει δουλεύω αρκετά... Τώρα τρέχω ένα μεγάλο project, το οποίο έχει μέσα να κάνει... Γενικά προσπάθησα να προσεγγίσω το ευρύ κοινό και να μπω στα σπίτια. Οπότε ασχολούμαι σε ένα κομμάτι με την πίτσα και σε ένα κομμάτι με τα burger. Πολύ σύντομα θα δείτε στα social media μου το project και τι ετοιμάζουμε» ανέφερε.

Και μπορεί να μαγειρεύει πολύ στην καθημερινότητά του, όμως σπάνια έως καθόλου δε βρίσκει χρόνο να μαγειρέψει για τους φίλους του. «Δεν προλαβαίνω να μαγειρέψω στους φίλους μου. Είναι λίγο σπάνιο, με κράζουνε, αλλά έχω βάλει σκοπό φέτος να βρω λίγο χρόνο για να μπορέσω να αφιερώσω περισσότερο χρόνο να κάνουμε barbecue και τέτοια» εξήγησε.

Η επιστροφή στην καθημερινότητα μετά το τέλος του MasterChef

Γυρνώντας τον χρόνο πίσω στον Ιούνιο όποτε και βγήκε από τον διαγωνισμό του MasterChef, ο Λευτέρης περιέγραψε τη δύσκολη μετάβαση από τον εγκλεισμό των έξι μηνών στη ρουτίνα της καθημερινότητας. 

«Γενικά μου πήρε αρκετές μέρες να προσαρμοστώ στη ζωή και στην κανονικότητα. Δεν μπορούσα να διαχειριστώ το κομμάτι ότι κάποιος με παίρνει τηλέφωνο όλη την ώρα... Ήταν πάρα πολύ έντονη η αγάπη του κόσμου και πήρα άπειρα μηνύματα... Μου ζητούσανε πράγματα, συνταγές, να πω εμπειρίες... ήταν πάρα πολύ δύσκολο να διαχειριστείς αυτό γιατί ήσουνα έξι μήνες εσώκλειστος με τους ίδιους ανθρώπους. Δηλαδή ήτανε πολύ απότομη η κοινωνικότητα» είπε ο Λευτέρης.

Στον μεγάλο τελικό του MasterChef με τον αγαπημένο του φίλο Νέστορα

Όταν σταθήκαμε στο γεγονός ότι έφτασε στον τελικό του MasterChef μαζί με τον Νέστορα που έγιναν κολλητοί φίλοι, ο Λευτέρης θυμήθηκε εκείνες τις μέρες με νοσταλγία, τονίζοντας πως δεν ένιωθαν ανταγωνιστικά.

«Ήτανε πάρα πολύ ωραία όλη η διαδικασία. Μαγειρεύαμε ο καθένας με τον εαυτό του αντίπαλο. Δηλαδή μοιραζόσουνα μόνο το προσωπικό σου άγχος. Δηλαδή δεν είχες αντίπαλο. Εμείς έτσι το βλέπαμε. Φαντάσου ότι γυρνούσαμε στο σπίτι μετά τους τελικούς και συζητούσαμε και λέγαμε "πω πω φίλε τι έχουμε να κάνουμε αύριο, πόσο δύσκολο"» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για τον Λευτέρη, το μεγαλύτερο κέρδος δεν ήταν τα χρήματα.

«Αν θα κρατούσα κάτι από όλο αυτό το διαγωνισμό, δεν είναι ούτε τα λεφτά, ούτε οι δουλειές που σου δίνει, ούτε η καταξίωση. Αυτό που κρατάς είναι ότι εμείς, ας πούμε, η παρέα μου, κάναμε δεσμούς που στηρίζουμε ο ένας τον άλλον μετά. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Μόνος σου μπορείς να πας γρήγορα, με φίλους μπορείς να πας μακριά».

 

 

Το όραμα της δεκαετίας και το "Comfort Fine"

Στα 24 του χρόνια, ο Λευτέρης δεν έχει καταλήξει για το πού θέλει να βρίσκεται σε δέκα χρόνια. Εύχεται όμως τα εξής: να είναι υγιής, ευτυχισμένος και επαγγελματικά επιτυχημένος με το δικό του εστιατόριο.

«Έχω κατασταλάξει ότι πλέον το concept εστιατορίου που μου αρέσει πολύ είναι το comfort fine. Θέλω δηλαδή να 'χεις τη δυνατότητα να φας και να 'ναι κάπου ανάμεσα. Και το elevate και το comfort. Να μπορεί να πιάσει μια μεγάλη μάζα ανθρώπων, ξέρεις, να έχουν όλοι την ευκαιρία να δοκιμάσουν αυτό που θέλω να κάνω» εξομολογήθηκε.

Όσο για την τοποθεσία; «Δεν έχω βάλει δέσμευση. Μου αρέσουν και τα νησιά πάρα πολύ. Θα δείξει», απάντησε σχετικά με το αν αυτό θα γίνει στην Αθήνα.

Γαστρονομικές βόλτες στον ελεύθερό του χρόνο

Ο Λευτέρης αποκάλυψε πως στον ελεύθερο χρόνο του η πρώτη του επιλογή είναι πάντα το φαγητό, καθώς επισκέπτεται νέα μαγαζιά για να εξελίσσει το δικό του mindset. Αν και τρώει τα πάντα, παραδέχτηκε μια μικρή αδυναμία:

«Δεν υπάρχει κουζίνα που να μη μου αρέσει... Το μόνο που έτσι δε λατρεύω είναι τα καυτερά συνήθως, οπότε ξέρεις, η ινδική και αυτά με δυσκολεύουν να τα φάω».

 

 

Κλείνοντας τη συνέντευξη, μοιράστηκε τη σημαντικότερη συμβουλή που έχει δεχτεί από έμπειρο σεφ και την οποία ακολουθεί πιστά:

«Θα έλεγα το ότι ποτέ δεν τα ξέρεις όλα. Αν θεωρήσεις ότι ξέρεις τα πάντα, σταματάς να μαθαίνεις. Αν θεωρήσεις ότι δεν ξέρεις τίποτα, θα μαθαίνεις μόνο».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top