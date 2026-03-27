Κακοποίηση βρέφους: Η μητέρα του είχε εξαφανιστεί πριν από δύο χρόνια

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για το 10 μηνών βρέφος που μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πάτρας με κατάγματα και σημάδια από δαγκωματιές και εγκαύματα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού», η μητέρα του είχε απασχολήσει και πάλι τις αρχές πριν από δύο χρόνια, όταν είχε εξαφανιστεί από το σπίτι της.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, στις 28/5/24, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενεργοποίησε τον μηχανισμό Missing Kid Alert, με στόχο την αναζήτηση της 16χρονης τότε μητέρας του 10 μηνών βρέφους, η οποία είχε φύγει από το σπίτι της.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μ. Γιαννάκος δήλωσε πως η κατάσταση του 10 μηνών βρέφους ήταν πολύ σοβαρή και κινδύνεψε η ζωή του

Το Missing Kid Alert έληξε στις 11/7/24, όταν η 16χρονη επέστρεψε στο σπίτι της. Παράλληλα, σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού» στις 20/5/24, το Χαμόγελο παρείχε φροντίδα στον 13χρονο αδελφό της αγνοούμενης τότε 16χρονης, ο οποίος βρέθηκε να περιπλανιέται μόνος του στην Πάτρα και με εισαγγελική εντολή βρισκόταν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών.

Στις 4/6/24 μάλιστα το «Χαμόγελο του Παιδιού» έλαβε αίτημα φιλοξενίας του 13χρονου, το οποίο όμως δεν υλοποιήθηκε ποτέ.

«Σήμερα, 2 χρόνια μετά, η ελληνική κοινωνία για πολλοστή φορά συγκλονίζεται από την –όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ- βάναυση κακοποίηση ενός μωρού. “Το Χαμόγελο του Παιδιού”, κλιμάκιο του οποίου βρίσκεται σήμερα στην Πάτρα, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες Αρχές, που έχουν αναλάβει την υπόθεση του μωρού 10 μηνών», καταλήγει η ανακοίνωση.

Όπως έγινε γνωστό, όλα ξεκίνησαν πριν από 15 μέρες όταν πολίτης είδε τη μητέρα με το μωρό σε παιδική χαρά του Πύργου και διαπίστωσε ότι το κοριτσάκι είχε ένα σοβαρό τραύμα στο πόδι του. Ειδοποίησε τη αστυνομία για να τη συλλάβουν. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όμως η μητέρα επειδή φοβήθηκε ότι θα δουν τα σημάδια στο κορμάκι του έφυγε, χωρίς να το εξετάσουν οι γιατροί.

Η αστυνομία την αναζητούσε επί τρεις μέρες και τελικά την εντόπισε στις 16/3 και τη συνέλαβε για παραμέληση ανηλίκου. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Πύργου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ένα κάταγμα, που δεν είχε φροντιστεί και είχε εξελιχθεί σε οστεομυελίτιδα. Ήταν τόσο σοβαρή η κατάστασή του παιδιού, που, όπως είπε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, αν δεν έπαιρνε αντιβίωση άμεσα, θα ήταν νεκρό. Στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του μωρού στο Καραμανδάνειο για πιο προσεκτική φροντίδα των τραυμάτων του.

Οι γιατροί εκτός από το κάταγμα στο πόδι, διαπίστωσαν και παλιότερα κατάγματα, όπως επίσης σημάδια από δαγκωματιές και εγκαύματα. Οι γιατροί εκτιμούν ότι τα τραύματα του μωρού δεν προήλθαν από πτώση ή από κάποιο ατύχημα και η αστυνομία κάνει έρευνα για να διαπιστώσει αν και ποιος κακοποίησε το βρέφος.