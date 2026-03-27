Το μωρό σώθηκε χάρη σε πολίτη που παρατήρησε τα τραύματά του στις κούνιες

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για την κακοποίηση του παιδιού από τον Πύργο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Βρέφος 10 μηνών μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα, κατάγματα και σημάδια κακοποίησης.
  • Η κατάσταση του μωρού ήταν κρίσιμη, κινδύνευε να πεθάνει αν δεν του χορηγούνταν άμεσα αντιβίωση.
  • Πολίτης ειδοποίησε τις αρχές για τη μητέρα και το μωρό, παρατηρώντας την κακή κατάσταση του παιδιού σε παιδική χαρά.
  • Η μητέρα συνελήφθη για παραμέληση ανηλίκου και διαπιστώθηκε ότι είναι έγκυος και πάλι.
  • Η αστυνομία ερευνά την κακοποίηση του μωρού, καθώς τα τραύματα δεν προήλθαν από ατύχημα.

Σοκ προκαλούν οι νέες πληροφορίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με το βρέφος 10 μηνών, που μεταφέρθηκε χθες στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο της Πάτρας, με κατάγματα στα άκρα και σημάδια από δαγκωματιές και καψίματα. 

Όπως είπε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος ήταν τόσο σοβαρή η κατάσταση του μωρού, που αν δεν πήγαινε στο νοσοκομείο θα είχε πεθάνει. 

Σύμφωνα με τον ίδιο, το κοριτσάκι είχε ένα σοβαρό κάταγμα στο πόδι του για το οποίο η μητέρα δεν το είχε πάει ποτέ στον γιατρό και το οποίο εξελίχθηκε σε οστεομυελίτιδα. Ήταν δε τόσο άσχημη η κατάστασή του, που αν δεν του χορηγούταν εγκαίρως αντιβίωση και δεν υπήρχε η κατάλληλη αντιμετώπιση από τους γιατρούς, το μωρό θα είχε χάσει τη ζωή του. 

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, το μωρό στην Πάτρα θα πέθαινε από οστεομυελίτιδα αν δεν πήγαινε στο νοσοκομείο

Ο Αλέξανδρος Καλαφάτης, μάλιστα, αποκάλυψε ότι πριν από 15 μέρες περίπου, ένας πολίτης είχε δει τη μητέρα με το μωρό σε παιδική χαρά στον Πύργο και βλέποντας την κατάσταση του παιδιού ειδοποίησε τις αρχές για να πάνε να τη συλλάβουν. Τότε, το μωρό μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όμως η μητέρα, φοβούμενη ότι θα δουν τα σημάδια στο κορμάκι του παιδιού της και θα καταλάβουν τι συμβαίνει, το πήρε πριν προλάβουν να το εξετάσουν. 

Οι γιατροί ειδοποίησαν εκ νέου τις αρχές, με τους αστυνομικούς να ψάχνουν μητέρα και μωρό για τρεις ολόκληρες μέρες. Τελικά τους βρήκαν στις 16 Μαρτίου. Η μητέρα συνελήφθη για παραμέληση ανηλίκου και το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Πύργου, όπου οι γιατροί χορήγησαν αμέσως αντιβίωση για οστεομυελίτιδα. 

Κατά την εξέταση εντόπισαν και παλιότερα κατάγματα στο κορμί του μωρού, όπως επίσης σημάδια από δαγκωματιές και εγκαύματα. Στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του μωρού στο Καραμανδάνειο, ώστε το παιδί να έχει την απαραίτητη περίθαλψη για να μπορέσει να αναρρώσει και να γίνει καλά. 

Η δε μητέρα, διαπιστώθηκε, μετά από εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, ότι είναι και πάλι έγκυος. Εκείνη ισχυρίστηκε ότι δεν το γνώριζε. 

Η αστυνομία διενεργεί έρευνα για να διαπιστώσει αν το 10 μηνών βρέφος έχει κακοποιηθεί, με τους γιατρούς να έχουν αναφέρει στις αρχές πως τα τραύματα που έχει το παιδί αποκλείεται να προήλθαν από πτώση ή κάποιο ατύχημα. 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΡΕΦΟΣ
 |
ΜΩΡΟ
 |
ΠΑΤΡΑ
 |
ΠΥΡΓΟΣ
 |
ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ
 |
ΚΑΤΑΓΜΑ
 |
ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top