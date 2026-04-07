Μελέτη: Με τον σύζυγό της, Θοδωρή σε εκδήλωση για καλό σκοπό

«Κολυμπάμε μαζί με τους ΟΥΚ για τους δικούς μας «Μικρούς Ήρωες» ήταν ο τίτλος της φιλανθρωπικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε προχθές, Σάββατο 4/4, στη Βουλιαγμένη. Σκοπός της βραδιάς ήταν η στήριξη του ιδρύματος «Μικροί Ήρωες», το οποίο προσφέρει βοήθεια σε παιδιά που δίνουν μάχη με τον καρκίνο και τη λευχαιμία, καθώς και στις οικογένειές τους.

Οι υπεύθυνοι είχαν επιστρατεύσει πασχαλινά δώρα από τη ΜΚΟ, ενώ την εκδήλωση παρουσίασε ο Σάββας Πούμπουρας. Μεταξύ των παρευρισκομένων ξεχώρισε η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ελεονώρα Μελέτη, η οποία έκανε μια sporty εμφάνιση στο πλευρό του συζύγου της, επιχειρηματία Θοδωρή Μαροσούλη. O κ. Μαροσούλης μάλιστα είναι και πρεσβευτής του ιδρύματος στην Ελλάδα.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης η ευρωβουλευτής της ΝΔ Ελίζα Βόζενμπεργκ, η «κυρία της επικοινωνίας» Κατερίνα Γκαγκάκη, καθώς και ο δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος. Την ατμόσφαιρα έντυσε μουσικά ο γνωστός τραγουδιστής Μιχάλης Μενιδιάτης.