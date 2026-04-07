Κωνσταντινούπολη: Ένοπλη επίθεση κοντά στο προξενείο του Ισραήλ - 3 νεκροί

Το σημείο της ένοπλης επίθεσης κοντά στο Προξενείο του Ισραήλ στην Κωνσταντινούπολη/ βίντεο Reuters

Ένοπλη επίθεση έλαβε χώρα πολύ κοντά στο Γενικό Προξενείο του Ισραήλ στην Κωνσταντινούπολη, το μεσημέρι της Μεγάλης Τρίτης.

Οι δράστες αντάλλαξαν πυρά με αστυνομικούς.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι ένοπλοι ήταν τρεις και οι τρεις «εξουδετερώθηκαν» από τις αστυνομικές δυνάμεις. Δύο από τους αστυνομικούς που επιχείρησαν στο συμβάν έχουν τραυματιστεί.

Turkey's Justice Minister says prosecutors have been dispatched to the Israeli Consulate in Istanbul after gunfire was reported nearby and an investigation is underway.



Israel says the building was empty. There are reportedly no Israeli diplomats in Turkey right now. — April 7, 2026

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, τρία άτομα προσέγγισαν με το αυτοκίνητο, προσπάθησαν να ανοίξουν πυρ και στη συνέχεια η ασφάλεια τους πυροβόλησε.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Μουσταφά Τσιφτσί, ανέφερε ότι οι ύποπτοι είχαν ταξιδέψει στην Κωνσταντινούπολη, χρησιμοποιώντας ενοικιαζόμενο όχημα από τη Νζμίτ, στη βορειοδυτική Τουρκία. Οι αρχές διαπίστωσαν επίσης ότι ένα από τα άτομα είχε δεσμούς με τον ISIS ή θρησκευτική οργάνωση. Ο ένας από τα δύο αδελφούς είχε επίσης μητρώο ναρκωτικών.

Η περιοχή όπου βρίσκεται το κτίριο του προξενείου είναι πυκνοκατοικημένη και στεγάζει πολλές επιχειρήσεις. Το ισραηλινό προξενείο βρίσκεται στον 7ο όροφο ενός ψηλού κτιρίου. Δεν υπήρχε διπλωματικό προσωπικό στο σημείο.

