MasterChef: Οι διαγωνιζόμενοι δημιουργούν ένα πιάτο σε μία μπουκιά!

Δείτε το νέο επεισόδιο απόψε, Μεγάλη Τρίτη στις 21:00

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η εβδομάδα «Thriller» στο MasterChef 10 ξεκίνησε με 16 διαγωνιζόμενους μετά την αποχώρηση του Γιάννη Ανυφαντάκη.
  • Στη δεύτερη δοκιμασία, οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να δημιουργήσουν ένα πιάτο σε μία μπουκιά, με κίνδυνο αποχώρησης.
  • Οι τρεις κριτές θα αξιολογήσουν τις προσπάθειες και θα διαμορφώσουν τη βαθμολογική κατάταξη.
  • Η επετειακή χρονιά του MasterChef προσφέρει συνολικά πάνω από 160.000€ σε έπαθλα, με 100.000€ για τον νικητή.
  • Δύο μπριγάδες, Μπλε και Κόκκινη, θα ανταγωνίζονται μέχρι την τελική 10άδα για τον τίτλο του MasterChef.

Μια συναρπαστική εβδομάδα «Thriller» ξεκίνησε χθες (Μ. Δευτέρα 6/4) στην κουζίνα του MasterChef 10 και η αγωνία έχει ήδη χτυπήσει κόκκινο! Μετά την αποχώρηση του Γιάννη Ανυφαντάκη, δεκαέξι συνολικά διαγωνιζόμενοι συνεχίζουν την πορεία τους προς τον τελικό του διαγωνισμού, διεκδικώντας τον τίτλο, το τρόπαιο και το χρηματικό έπαθλο των 100.000 ευρώ!

MasterChef: Οι διαγωνιζόμενοι δημιουργούν ένα πιάτο σε μία μπουκιά!

Απόψε, Μ. Τρίτη 7 Απριλίου, ακολουθεί η δεύτερη δοκιμασία της εβδομάδας «Thriller»! Οι διαγωνιζόμενοι φορούν τις μαύρες ποδιές τους και όλοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της αποχώρησης. Οι τρεις chef κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, θα ζητήσουν από όλους να δημιουργήσουν ένα πιάτο σε μία μπουκιά. Ιδέα, τεχνική και γεύση πρέπει να «χωρέσουν» σε μία και μόνο μπουκιά!

Σε αυτή τη δοκιμασία όλοι είναι αντιμέτωποι με όλους, διεκδικώντας μια καλύτερη θέση στη γενική κατάταξη, που θα διαμορφωθεί από σήμερα μέχρι και την τελευταία ημέρα. Όλοι ξεκινούν από το ίδιο σημείο με 0 βαθμούς. Οι κριτές θα δοκιμάσουν και θα αξιολογήσουν όλες τις προσπάθειες και στο τέλος της βραδιάς θα προκύψει μια βαθμολογική κατάταξη.

Όσους περισσότερους βαθμούς συγκεντρώσουν οι διαγωνιζόμενοι τόσο υψηλότερη θα είναι η θέση που θα βρεθούν. Όσο υψηλότερη είναι η θέση που θα βρεθούν τόσο μεγαλύτερο θα είναι το πλεονέκτημα που θα έχουν στη συνέχεια. Ξεκινώντας από την αποψινή δοκιμασία και σε κάθε επόμενη, οι διαγωνιζόμενοι θα συλλέγουν βαθμούς ο καθένας ξεχωριστά. Η βαθμολογία κάθε δοκιμασίας θα προστίθεται στην προηγούμενη και ανάλογα θα διαμορφώνεται ο πίνακας κατάταξης.

Ποιοι θα καταφέρουν απόψε να εντυπωσιάσουν τους κριτές και να δουν τα ονόματά τους στις τρεις πρώτες θέσεις της κατάταξης;

MasterChef: Οι διαγωνιζόμενοι δημιουργούν ένα πιάτο σε μία μπουκιά!

Το MasterChef, το δυναμικό brand, που μας εκπλήσσει και μας συναρπάζει με  τις συγκλονιστικές και αμέτρητες γαστρονομικές συγκινήσεις, ο μεγαλύτερος τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής στον κόσμο, που προβάλλεται με επιτυχία σε περισσότερες από 40 χώρες, επέστρεψε στο Star με τον 10ο πιο εορταστικό, πιο ανατρεπτικό και πιο ανταγωνιστικό επετειακό κύκλο, για να αναδείξει τον επόμενο ή την επόμενη MasterChef της Ελλάδας! 

Το MasterChef κλείνει 10 χρόνια και έρχεται για να τα αλλάξει όλα. Τίποτα δε θα είναι αναμενόμενο.

Η επετειακή χρονιά έφερε ξανά στις οθόνες μας τις αγαπημένες και ανατρεπτικές audition, που επέστρεψαν δυναμικά, με κάθε πιάτο να αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία και το παιχνίδι να ξεκινά ξανά από την αρχή!  

Η περιπετειώδης αναζήτηση του MasterChef για τολμηρές μαγειρικές, πρωτότυπες ιδέες,  πιάτα υψηλής αισθητικής και νοστιμιάς υπόσχεται μια σεζόν που θα μείνει αξέχαστη.

Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα και μεγάλες φιλοδοξίες, μπαίνουν στην πιο απαιτητική κουζίνα της τηλεόρασης, διεκδικώντας μια θέση στον απόλυτο μαγειρικό διαγωνισμό.

Οι τρεις κορυφαίοι chef κριτές επιστρέφουν δριμύτεροι στις θέσεις τους για να αναζητήσουν εκείνον ή εκείνη που αντέξει έως το τέλος και θα κατακτήσει τον τίτλο, το τρόπαιo και το μεγάλο έπαθλο των συνολικά 100.000 ευρώ! 

Οι δύο μπριγάδες, Μπλε και Κόκκινη, επανέρχονται και θα σχηματιστούν από την πρώτη στιγμή, χωρίς, όμως, να γνωρίζουν η μία την ύπαρξη τής άλλης! Μία κουζίνα, όμως, δύο κόσμοι. 

Τα μέλη των δύο μπριγάδων θα μένουν, αρχικά, σε δύο ξεχωριστά σπίτια, θα συναντιούνται μόνο στις ομαδικές δοκιμασίες και θα συγκρούονται καθ΄όλη τη διάρκεια τού διαγωνισμού! Θα έρθει η στιγμή που θα βρεθούν κάτω από την ίδια στέγη παραμένοντας, όμως, δύο ξεχωριστές μπριγάδες, παραμένοντας αμείλικτοι αντίπαλοι. Μπλε και Κόκκινοι!

Όταν ο διαγωνισμός φτάσει στην τελική 10άδα και κάθε μπριγάδα θα αριθμεί από 5 μέλη, Μπλε και Κόκκινοι θα συγκρουστούν, για μία τελευταία φορά, για την απόλυτη, την τελική επικράτηση στη «Μητέρα των Μαχών»! 

Γιατί μόνο μία μπριγάδα μπορεί να επικρατήσει στο τέλος! Και μόνο τα 5 μέλη της νικήτριας μπριγάδας, θα έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν τον τίτλο του επόμενου MasterChef της χώρας!

Και τότε, οι πέντε σύμμαχοι της νικήτριας ομάδας θα γίνουν αντίπαλοι. ‘Ένας, μόνο, θα είναι ο απόλυτος νικητής, που θα ξεπεράσει τους αντιπάλους του, αλλά και τον εαυτό του και θα ανταπεξέλθει στις εξαιρετικά εφευρετικές μαγειρικές δοκιμασίες, κατακτώντας τον τίτλο του 10ου MasterChef, το τρόπαιο και το έπαθλο συνολικά των 100.000€, 70.000€ ως χρηματικό έπαθλο και επιπλέον 30.000€ σε εξοπλισμό για επαγγελματική κουζίνα!

Ο 2ος φιναλίστ του τελικού θα εισπράξει το ποσό των 30.000€!

Ειδικά έπαθλα θα δίνονται κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, με τις δοκιμασίες του Mystery Box, του Τεστ Δημιουργικότητας, αλλά και τα καθιερωμένα Awards, να μοιράζουν φέτος, περισσότερα από 30.000€ στους νικητές!  

Συνολικά πάνω από 160.000€ μόνο σε έπαθλα!  

Δυο μπριγάδες, δύο σπίτια, ένας πόλεμος στην κουζίνα, που θα αναδείξει έναν νικητή!
Ποια μπριγάδα θα επικρατήσει στη «Μητέρα των Μαχών»; 
Από ποια μπριγάδα, Μπλε ή Κόκκινη, θα προκύψει  ο μεγάλος νικητής του MasterChef 10;

Η επετειακή σεζόν του MasterChef είναι στο Star με τη «Μητέρα των Μαχών», για να συναρπάσει το τηλεοπτικό κοινό!

MasterChef 10 - Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00

