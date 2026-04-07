«Μεγάλη» Ισπανικη εβδομάδα, για το ελληνικό μπάσκετ

Όσοι ασχολούνται με το μπάσκετ, και ειδικά όσοι παρακολουθούν τις ελληνικές ομάδες, τόσο τους Συλλόγους όσο και την Εθνική μας, γνωρίζουν καλά, ότι τα παιχνίδια κόντρα στους Σιπανούς έχουν ιδιαίτερη σημασία.

Δεν είναι λίγες οι φορές όπου οι Ίβηρες μας έχουν υποχρεώσει σε «σκληρές» ήττες, με αποτέλεσμα να θεωρούνται και δικαιολογημένα ως οι κακοί μας δαίμονες.

Και τα έφερε η τύχη, μέσα σε δύο ημέρες, τέσσερις ελληνικές ομάδες να αντιμετωπίσουν αντίστοιχες ισπανικές, σε πολύ κρίσιμους αγώνες, και μάλιστα στην δική μας Μεγάλη Εβδομάδα.

Με όλα του τα αστέρια ταξίδεψε στην Ισπανία, ο Παναθηναϊκός

Μεγάλη «μπασκετική» αλλά και Μεγάλη θρησκευτική εβδομάδα.

Το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, αντιμετωπίζουν τη Ρεάλ Μαδρίτης και την Μπαρτσελόνα, αντίστοιχα. Ο πρώτος στην έδρα του, και ο δεύτερος στην Βαρκελώνη. Οι δύο «αιώνιοι» θα κονταροχτυπηθούν με τους αντίστοιχους «αιώνιους» της Ισπανίας.

Η βαθμολογική σημασία των αγώνων, είναι τεράστια. Για τον Ολυμπιακό κρίνεται το πλεονέκτημα της έδρας και για τον Παναθηναϊκό η είσοδος στα playoffs.

Επίσης τη Μεγάλη Τρίτη, η ΑΕΚ εκστρατεύει στα περίχωρα της Βαρκελώνης, όπου θα βρει απέναντί της την ιστορική Μπανταλόνα, στο δρόμο για το Final 4 του μπασκετικού Chamions League. Αν ο Δικέφαλος νικήσει, προκρίνεται ενώ αν χάσει, οι δύο ομάδες θα επιστρέψουν στην Ελλάδα για το καθοριστικό παιχνίδι της επόμενης εβδομάδας.

Μία νίκη μακριά από το Final 4 του μπασκετικού Champions League, βρίσκεται η ΑΕΚ

Τέλος, το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στη Μούρθια την τοπική ομάδα για το Europe Cup, στη ρεβάνς της νίκης του με 6 πόντους, στο Παλατάκι. Οι Θεσσαλονικείς, θέλουν να φτάσουν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στον τελικό του θεσμού.

Έυκολα αντιλαμβάνεται κανείς, ότι ο χαρακτηρισμός «Μεγάλη» για την εβδομάδα που διανύουμε, δεν είναι «κατ' ευφημισμό» αλλά αποτελεί πραγματικότητα.

Αρκεί να είναι αντίστοιχα «Μεγάλα» και τα αποτελέσματα.