Η ιστορία του Δημήτρη που έχασε την όρασή του - «Όποιος θέλει, μπορεί»

Όσαν είπαν ο Δημήτρης και η Κατερίνα στη Ζήνα Κουτσελίνη / Βίντεο από την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

Μια ξεχωριστή ιστορία ζωής και δύναμης έφερε στο «φως» η εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα. Ο Δημήτρης, αν και έχει χάσει την όρασή του από πολύ νεαρή ηλικία, κατάφερε να δημιουργήσει, να αγαπήσει και να εμπνεύσει.

Ο Δημήτρης γεννήθηκε με οπτική αναπηρία, ωστόσο μέχρι τα 14 του χρόνια διατηρούσε μερική όραση που του επέτρεπε να είναι λειτουργικός στην καθημερινότητά του. Όπως ο ίδιος περιέγραψε στη Ζήνα Κουτσελίνη, η απώλεια της όρασής του ήρθε ξαφνικά στην εφηβεία, χωρίς ωστόσο να αποτελέσει εμπόδιο στη ζωή του. Αντίθετα, αντιμετώπισε τη νέα πραγματικότητα με χιούμορ και αισιοδοξία, επιλέγοντας να εστιάζει στις δυνατότητες και όχι στις δυσκολίες.

Παρά την πρόκληση, δεν εγκατέλειψε τον αθλητισμό. Για περισσότερα από 10 χρόνια υπήρξε μέλος της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Τυφλών, ενώ συμμετείχε και στους Παραολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, μια εμπειρία που, όπως λέει, αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες στιγμές της ζωής του.

Η γνωριμία και ο έρωτας με την Κατερίνα

Στο πλευρό του βρίσκεται η σύζυγός του Κατερίνα. Γνωρίστηκαν το 2014 στην Κεφαλονιά, κατά τη διάρκεια εθελοντικής δράσης σε σεισμόπληκτες περιοχές. Ένας σεισμός στάθηκε η αφορμή να έρθουν πιο κοντά, να γίνουν ζευγάρι και στη συνέχεια να κάνουν τη δική τους οικογένεια.

Η απόφασή τους να είναι μαζί δεν ήταν χωρίς δυσκολίες, καθώς αντιμετώπισαν αντιδράσεις από το περιβάλλον τους. Ωστόσο, όπως είπε η Κατερίνα, επέλεξαν να προχωρήσουν μαζί, αφήνοντας πίσω ό,τι στεκόταν εμπόδιο στην ευτυχία τους.

Σήμερα έχουν δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια με δύο παιδιά, τη 10χρονη Μελίνα και τον 8χρονο Ορέστη. Η καθημερινότητά τους, όπως περιέγραψαν, δε διαφέρει από καμία άλλη, με τον Δημήτρη να συμμετέχει ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες του σπιτιού, αποδεικνύοντας πως δεν υπάρχει τίποτα που δεν μπορεί να κάνει.

Με χιούμορ, πολλή αγάπη και θετική διάθεση αντιμετωπίζουν τη ζωή με χαμόγελο και στηρίζουν έμπρακτα ο ένας τις αποφάσεις του άλλου.

Ο Δημήτρης δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον χώρο των επιχειρήσεων, ενώ ασχολείται ενεργά και με τη μαγειρική, ανεβάζοντας βίντεο του στο διαδίκτυο.

«Όποιος θέλει, μπορεί», είναι το μότο του, με την Κατερίνα να καμαρώνει στο πλευρό του. «Επέλεξα έναν άνθρωπο αυτόνομο και ικανό, που δεν αφήνει τίποτα να τον περιορίσει», λέει συγκινημένη.

