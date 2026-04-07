Μιχάλης Δημητρακόπουλος: Διασκέδασε με τον γιο του στα μπουζούκια

Μακριά από τις δικαστικές αίθουσες, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος ζει μια ήσυχη ζωή, αποφεύγοντας τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο γνωστός δικηγόρος είναι παντρεμένος εδώ και αρκετά χρόνια και έχει αποκτήσει δύο παιδιά. Σε μια σπάνια συνέντευξή του, ο ποινικολόγος είχε αποκαλύψει ότι η σύζυγός του είναι η συμβολαιογράφος Μαρία Δημητρίου, με την οποία κρατούν χαμηλό προφίλ στην προσωπική τους ζωή.

Μία ημέρα μετά τη σύλληψη της Ιωάννας Τούνη, την οποία εκπροσωπεί στην υπόθεση revenge porn, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος επέλεξε να χαλαρώσει, διασκεδάζοντας με τον γιο του, Παναγιώτη, σε γνωστό νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζονται φέτος ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας.

Μιχάλης Δημητρακόπουλος: Διασκέδασε με τον γιο του στο NOX / NDP Photo Agency - Νίκος Δρούκας

Ο Παναγιώτης Δημητρακόπουλος είναι, επίσης, δικηγόρος, συνεχίζοντας την οικογενειακή παράδοση στον χώρο της νομικής.

Πατέρας και γιος πέρασαν ποιοτικό χρόνο μαζί, δείχνοντας να απολαμβάνουν το μουσικό πρόγραμμα. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης του βόλτας στα πρώτα τραπέζια, ο Αντώνης Ρέμος τους εντόπισε μέσα στο πλήθος και αντάλλαξε χειραψία με τον νεαρό νομικό, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν.

Η χειραψία του Αντώνη Ρέμου με τον Παναγιώτη Δημητρακόπουλο / NDP Photo Agency - Νίκος Δρούκας