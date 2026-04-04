Ιωάννα Τούνη: Κατονόμασε έναν από τους ενόχους - Ο δικηγόρος της είπε «όχι»

Μια ιδιαίτερα δυσάρεστη και απρόσμενη εμπειρία βίωσε το βράδυ της Παρασκευής 3 Απριλίου η Ιωάννα Τούνη, όταν βρέθηκε στον ίδιο χώρο διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη με έναν από τους ανθρώπους που εμπλέκονται στην υπόθεση του revenge porn βίντεό της.

Η ίδια περιέγραψε το περιστατικό μέσα από τα social media, εκφράζοντας την έντονη ενόχληση και οργή της για όσα συνέβησαν. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Σήμερα βγήκα για ποτό μαζί με την παρέα μου να γιορτάσουμε…και στη διπλανή παρέα διασκέδαζε επιδεικτικά αυτός που τράβηξε το revenge porn video…ναι! Αυτός που καταδικάστηκε με τρία χρόνια “φυλάκισης”. Φυσικά το μαγαζί δε μας χωρούσε και τους δυο! Ζήτησα πολλές φορές από τους υπεύθυνους να διώξουν αυτόν τον κακοποιό από δίπλα μου, πράγμα που δε συνέβη ποτέ! Οπότε, μόλις αποχώρησα εγώ και η παρέα μου».

Στη συνέχεια, η influencer προχώρησε στη δημοσίευση βίντεο του συγκεκριμένου άνδρα, αποκαλύπτοντας και το όνομά του, γεγονός που προκάλεσε νέες αντιδράσεις. Για το θέμα τοποθετήθηκε το πρωί του Σαββάτου 4 Απριλίου ο δικηγόρος της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι».

Ο ίδιος εξήγησε πως είχε συμβουλεύσει την πελάτισσά του να μην προχωρήσει σε αυτή την ενέργεια, τονίζοντας τα νομικά εμπόδια που εξακολουθούν να υπάρχουν: «Πρέπει να υπάρχει άδεια της εισαγγελικής ή δικαστικής αρχής να γνωστοποιηθούν τα ονοματά τους και τα πρόσωπά τους. Με ρώτησε η κυρία Τούνη πριν ανεβάσει το βίντεο, η δική μου νομική συμβουλή ήταν στην παρούσα φάση, εφόσον δεν το επιτρέπει η εισαγγελική εντολή, ούτε το προβλέπει ο νόμος, να μη το κάνει. Δυστυχώς αυτά είναι τα δεδομένα».

Συνεχίζοντας, ανέφερε: «Προσπαθώ να βρω μια διάταξη για να μπορέσει η κυρία Τούνη να πει τα ονόματά τους. Προς το παρόν δε μπορώ να το κάνω… Δεν πρέπει να είμαστε σαν αυτούς που παραβίασαν τον νόμο. Το δικαστήριο δε μας έδωσε τη δυνατότητα να δημοσιοποιήσουμε τα ονόματά τους. Είμαστε ακόμα σε πρωτόδικη απόφαση… Αυτό που θέλει η κυρία Τούνη είναι έστω και μια μέρα να στερηθούν την ελευθερία τους, να πει τα ονόματά τους. Δε θέλει ούτε ένα ευρώ…».