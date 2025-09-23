Απάτη σε βάρος 91χρονης: Του έδωσε 50 χιλ. ευρώ για να «σώσει» το παιδί της

Ο... «εισπράκτορας» κυκλώματος εξαπάτησης ηλικιωμένων συνελήφθη

Δεν έχουν τέλος οι τηλεφωνικές κομπίνες σε βάρος ηλικιωμένων, που παραδίδουν σε επιτήδειους ολόκληρες περιουσίες. Στην Κρήτη, μία γυναίκα 91 ετών, έδωσε σε απατεώνα 50 χιλιάδες ευρώ δήθεν για να σώσει το παιδί της. Η αστυνομία όμως τον συνέλαβε, καθώς κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τις κινήσεις του έξω από το σπίτι της ηλικιωμένης. 

Kρήτη: Επιτέθηκε στην υπάλληλο καθαριότητας που ξυλοκόπησε ο σύζυγός της!

Απάτη σε βάρος 91χρονης: Του έδωσε 50 χιλ. ευρώ για να «σώσει» το παιδί της

Το περιστατικό έγινε στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο άνδρας που φαίνεται στις εικόνες που εξασφάλισε το STAR και η Γωγώ Αποστολάκη είναι ο εισπράκτορας κυκλώματος που τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη και της είπε ότι η κόρη της είχε ένα σοβαρό τροχαίο και πρέπει να χειρουργηθεί.

 

Χανιά: Συμπλοκή ανάμεσα σε μετανάστες στη δομή φιλοξενίας στην Αγιά

Απάτη σε βάρος 91χρονης: Του έδωσε 50 χιλ. ευρώ για να «σώσει» το παιδί της

Η γυναίκα μάζεψε τις οικονομίες μιας ζωής, του είπε μου μένει και του παράδωσε 50 χιλιάδες ευρώ. Ο 54χρονος, όμως, δεν πρόλαβε να πάει μακριά. Οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν την ώρα που έμπαινε στο πλοίο. Πάνω του βρέθηκαν 87 χιλιάδες ευρώ και κοσμήματα αξίας 30 χιλιάδων αφού όπως αποδείχθηκε είχε εξαπατήσει τρία ακόμα άτομα που στάθηκαν τυχερά και θα πάρουν πίσω τα υπάρχοντά τους.

Απάτη σε βάρος 91χρονης: Του έδωσε 50 χιλ. ευρώ για να «σώσει» το παιδί της

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
