Χανιά: Συμπλοκή ανάμεσα σε μετανάστες στη δομή φιλοξενίας στην Αγιά

Μεγάλη ένταση επικράτησε το βράδυ της Τρίτης 16/9 στην Αγιά των Χανίων και συγκεκριμένα στον χώρο όπου φιλοξενούνται οι μετανάστες. Αφορμή για να οξυνθούν τα πνεύματα αποτέλεσε η διανομή του φαγητού, ο καβγάς πήρε μεγάλες διαστάσεις και γρήγορα μετατράπηκε σε σύρραξη.

Η ένταση, σύμφωνα με το zarpanews.gr, ξέσπασε ύστερα από την άφιξη νέων ομάδων μεταναστών σε ήδη υπερφορτωμένο χώρο φιλοξενίας, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση όσων παρέμεναν εκεί για ημέρες υπό δύσκολες συνθήκες. Η απογοήτευση και η αγανάκτηση οδήγησαν σε βίαιες αντιπαραθέσεις, με τη σύρραξη να παίρνει γρήγορα διαστάσεις που ξεπερνούσαν τις δυνατότητες των λίγων λιμενικών που βρίσκονταν στο σημείο.

Η κατάσταση απειλούσε να κλιμακωθεί ανεξέλεγκτα, με αποτέλεσμα να ζητηθεί η άμεση επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες, έπειτα από αρκετές ώρες έντασης, κατόρθωσαν να αποκαταστήσουν προσωρινά την τάξη και να αποσοβήσουν τα χειρότερα.

Παρά την αποκατάσταση της τάξης, οι δυνάμεις ασφαλείας παρέμειναν στον χώρο μέχρι αργά, καθώς ο φόβος νέων επεισοδίων δεν είχε εκλείψει. Η εικόνα μιας κατάστασης που είχε ξεφύγει από τον έλεγχο ανέδειξε για άλλη μια φορά τις ασφυκτικές πιέσεις που προκαλούν οι ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης.

Η αναχώρηση 166 μεταναστών το ίδιο βράδυ, σε μια προσπάθεια αποσυμφόρησης που δεν έλυσε το πρόβλημα, κατέδειξε το μέγεθος της κρίσης. Η υπερφόρτωση, η ανεπάρκεια υποδομών και η έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού στη διαχείριση των ροών συνθέτουν ένα εκρηκτικό σκηνικό, με σοβαρές συνέπειες τόσο για τους ίδιους τους φιλοξενούμενους όσο και για την τοπική κοινωνία.