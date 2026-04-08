Ζωή Ρηγοπούλου: Η μητρότητα στα 18 και οι διάσημοι γονείς της

Όσα αποκάλυψε η κόρη του Κώστα Ρηγόπουλου και της Κάκιας Αναλυτή

08.04.26 , 11:46 MasterChef: Στα άκρα η κόντρα της Wasan με τον Γιώργο
08.04.26 , 11:36 Κίτσου: Ξέσπασε σε κλάματα, μιλώντας για την κακοποίηση από τους γονείς της
08.04.26 , 11:27 Fuel Pass: Σε ποιες επιχειρήσεις μπορείτε να πληρώσετε με ψηφιακή κάρτα
08.04.26 , 11:24 Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα - Έχασε τη ζωή της μια γυναίκα
08.04.26 , 11:14 Το μήνυμα του Λιάγκα στην Καινούργιου: «Είμαι κι εγώ θρασύς... »
08.04.26 , 11:00 Παπαδημητρίου: «Τα παιδιά δεν είχαν γνωρίσει σύντροφό μου, ήταν αγκάθι»
08.04.26 , 10:54 «Έχω ερωτευτεί συνάδελφό μου και δεν του το έχω πει»
08.04.26 , 10:48 Τέλος τα social media για τους κάτω των 15 - Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη
08.04.26 , 10:35 Στηβ Μιλάτος: Το τηλεοπτικό του red flag είναι ο Ανδρέας Μικρούτσικος
08.04.26 , 10:31 MAZDA 6e: Αναδείχθηκε το αυτοκίνητο με την καλύτερη σχεδίαση για το 2026
08.04.26 , 10:28 Πάσχα: Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων – Φεύγουν γεμάτα τα πλοία
08.04.26 , 10:21 Τι καιρό θα κάνει την Κυριακή του Πάσχα - Πού θα βρέξει το Μ. Σάββατο
08.04.26 , 10:09 Μετέωρα: Βίντεο από τις τελευταίες στιγμές της γυναίκας που έπεσε στο κενό
08.04.26 , 10:02 Ηλίας Μαμαλάκης: Η μαγειρική, το πρόβλημα υγείας και η τηλεόραση
08.04.26 , 09:33 Ελένη Μενεγάκη - Μάκης Παντζόπουλος: Στο Κεφαλάρι με την κόρη τους Μαρίνα
Βροχές & κρύο από τη Μ. Πέμπτη - «Κλείδωσε» ο καιρός της Κυριακής του Πάσχα
Έλντα Πανοπούλου: Πώς είναι σήμερα η «Χαρούλα Πεπονάκη» από το Ρετιρέ
Fuel Pass: Τα τρία «λάθη» που απορρίπτουν την αίτηση
Συγκινεί η Χριστίνα Μπόμπα:«Τα τελευταία χρόνια ήταν καθηλωμένος»
Το μήνυμα του Λιάγκα στην Καινούργιου: «Είμαι κι εγώ θρασύς... »
Κίτσου: Ξέσπασε σε κλάματα, μιλώντας για την κακοποίηση από τους γονείς της
Αδερφές Χοψονίδου: Μας δίνουν ιδέες για άψογα city looks
Αλεξάνδρου για Ελληνίδου: «Η κοπέλα δεν υπάρχει, είναι χειρότερη από μένα»
Τέλος τα social media για τους κάτω των 15 - Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη
Το ωράριο καταστημάτων και σούπερ μάρκετ από Μ. Παρασκευή έως Μ. Σάββατο
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ζωή Ρηγοπούλου μίλησε για τους διάσημους γονείς της, Κώστα Ρηγόπουλο και Κάκια Αναλυτή, και την περηφάνια της γι' αυτούς.
  • Έγινε μητέρα στα 18 της, πιο μικρή από τη μητέρα της, και παντρεύτηκε νωρίς.
  • Ο πατέρας της ήταν ανοιχτόμυαλος σχετικά με την εγκυμοσύνη της, ενώ η μητέρα της είχε ανησυχίες για το μέλλον της.
  • Η κόρη της είναι φιλότεχνη και δεν επιθυμεί να γίνει ηθοποιός, προτιμώντας τις σπουδές στη Γαλλική Φιλολογία και την αρωματοποιία.

Τη Ζωή Ρηγοπούλου υποδέχτηκε τη Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο The 2Night Show.  

Η καταξιωμένη ηθοποιός που πρωταγωνιστεί στη νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1 Σούπερ Ήρωες, μίλησε, μεταξύ άλλων, για τους σπουδαίους γονείς της, τον Κώστα Ρηγόπουλο και την Κάκια Αναλυτή.

Ζωή Ρηγοπούλου: Η μητρότητα στα 18 και οι διάσημοι γονείς της

«Είμαι πολύ περήφανη για τους γονείς μου. Όλοι τους αγαπούν και κάποιοι -εκεί είναι το περίεργο και το όμορφο- δεν τους ξέρουν καν. Νέοι συνάδελφοι, μου είπαν: “Είχες κάποιον συγγενή και βγήκες σε αυτή τη δουλειά;” Στην αρχή σοκαρίστηκα άλλα μετά σκέφτηκα ότι είναι ωραίο, γιατί ο άλλος σε ξέρει εσένα, για όσο σε ξέρει. Οι γονείς μου έπαιζαν για 12 σεζόν την παράσταση "Αγάπη μου ουάουα" και με το ίδιο καστ. Στο τέλος των παραστάσεων έγινε και ταινία», είπε αναφερόμενη στους διάσημους γονείς της.

Μιλώντας για τη μητρότητα, που ήρθε στη ζωή της μόλις στα 18 της χρόνια, η Ζωή Ρηγοπούλου εξομολογήθηκε: «Έγινα μαμά πιο μικρή από τη μαμά μου. Εγώ είχα μπει πρώτο έτος στη σχολή και τότε με έναν συμμαθητή μου, χρυσό παιδί, κάναμε το παιδί. Ο Κατσέλης είπε πως αφού το πιάσαμε εκεί, αυτός θα το βαφτίσει. 18,5 χρονών, είχα κούκλα και έπαιζα. Είναι το timing. Δεν ξέρεις ποτέ πότε έρχεται το σωστό για να κάνεις ένα παιδί. Ίσως αν μεγαλώνεις, μετά το σκέφτεσαι και λες “Να πάρω παράταση, γιατί τώρα δουλεύω”. Μήπως δεν το κάνεις και ποτέ. Παντρεύτηκα τότε. Ο μπαμπάς μου ήταν πολύ πιο ανοιχτόμυαλος όταν έμαθε ότι είμαι έγκυος. Το μόνο που μου είπε είναι “Μην είναι ατάλαντος, πρόσεχε. Γιατί αν είναι, δε θα μακροημερεύσει η σχέση”. Ούτε αν έχει λεφτά, ούτε τίποτα. Και αυτός μικρός ήταν, 22 χρονών ήταν.

Η μαμά μου ήταν πιο συντηρητική στη σκέψη από τον μπαμπά μου. Και η μαμά μου με έκανε μικρή και ξεκινούσαν τότε τη θεατρική τους καριέρα. Επειδή είχα ήδη πιάσει το παιδί, μου έλεγε: “Το παιδί! Κράτα το παιδί, γιατί αργότερα μπορεί να μην μπορείς να κάνεις”. Η αγωνίας της ήταν μήπως δεν μπορώ αργότερα, γιατί το φοβόντουσαν σε εκείνη την εποχή. Οπότε έμμεσα με επηρέασε. Η μαμά μου πάντα με επηρέαζε έμμεσα, άμεσα δεν μου είπε ποτέ τι να κάνω».

Ζωή Ρηγοπούλου: Η μητρότητα στα 18 και οι διάσημοι γονείς της

Αναφερόμενη στην κόρη της, η Ζωή Ρηγοπούλου αποκάλυψε: «Η κόρη μου είναι φιλότεχνη και θεατρόφιλη αλλά δεν εκτίθεται για να γίνει ηθοποιός. Δεν το ήθελε ποτέ. Ίσως έβλεπε ότι λείπαμε όλοι από το σπίτι, γιατί και ο μπαμπάς της ξεκίνησε σαν ηθοποιός και η γιαγιά με τον παππού ήταν ηθοποιοί. Όλοι λείπαμε. Έμενε με τη γιαγιά μου, γιατί η γιαγιά μου τη μεγάλωσε. Δε θέλησε ποτέ (να γίνει ηθοποιός), ήταν του πανεπιστημίου, μεγάλη κλίση στις γλώσσες, μπήκε στη Γαλλική Φιλολογία και μετά, επειδή πάντα αγαπούσε τα αρώματα, επικεντρώθηκε στο να φτιάχνει αρώματα».

