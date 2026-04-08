Ζωή Ρηγοπούλου: Η μητρότητα στα 18 και οι διάσημοι γονείς της

Τη Ζωή Ρηγοπούλου υποδέχτηκε τη Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο The 2Night Show.

Η καταξιωμένη ηθοποιός που πρωταγωνιστεί στη νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1 Σούπερ Ήρωες, μίλησε, μεταξύ άλλων, για τους σπουδαίους γονείς της, τον Κώστα Ρηγόπουλο και την Κάκια Αναλυτή.

«Είμαι πολύ περήφανη για τους γονείς μου. Όλοι τους αγαπούν και κάποιοι -εκεί είναι το περίεργο και το όμορφο- δεν τους ξέρουν καν. Νέοι συνάδελφοι, μου είπαν: “Είχες κάποιον συγγενή και βγήκες σε αυτή τη δουλειά;” Στην αρχή σοκαρίστηκα άλλα μετά σκέφτηκα ότι είναι ωραίο, γιατί ο άλλος σε ξέρει εσένα, για όσο σε ξέρει. Οι γονείς μου έπαιζαν για 12 σεζόν την παράσταση "Αγάπη μου ουάουα" και με το ίδιο καστ. Στο τέλος των παραστάσεων έγινε και ταινία», είπε αναφερόμενη στους διάσημους γονείς της.

Μιλώντας για τη μητρότητα, που ήρθε στη ζωή της μόλις στα 18 της χρόνια, η Ζωή Ρηγοπούλου εξομολογήθηκε: «Έγινα μαμά πιο μικρή από τη μαμά μου. Εγώ είχα μπει πρώτο έτος στη σχολή και τότε με έναν συμμαθητή μου, χρυσό παιδί, κάναμε το παιδί. Ο Κατσέλης είπε πως αφού το πιάσαμε εκεί, αυτός θα το βαφτίσει. 18,5 χρονών, είχα κούκλα και έπαιζα. Είναι το timing. Δεν ξέρεις ποτέ πότε έρχεται το σωστό για να κάνεις ένα παιδί. Ίσως αν μεγαλώνεις, μετά το σκέφτεσαι και λες “Να πάρω παράταση, γιατί τώρα δουλεύω”. Μήπως δεν το κάνεις και ποτέ. Παντρεύτηκα τότε. Ο μπαμπάς μου ήταν πολύ πιο ανοιχτόμυαλος όταν έμαθε ότι είμαι έγκυος. Το μόνο που μου είπε είναι “Μην είναι ατάλαντος, πρόσεχε. Γιατί αν είναι, δε θα μακροημερεύσει η σχέση”. Ούτε αν έχει λεφτά, ούτε τίποτα. Και αυτός μικρός ήταν, 22 χρονών ήταν.

Η μαμά μου ήταν πιο συντηρητική στη σκέψη από τον μπαμπά μου. Και η μαμά μου με έκανε μικρή και ξεκινούσαν τότε τη θεατρική τους καριέρα. Επειδή είχα ήδη πιάσει το παιδί, μου έλεγε: “Το παιδί! Κράτα το παιδί, γιατί αργότερα μπορεί να μην μπορείς να κάνεις”. Η αγωνίας της ήταν μήπως δεν μπορώ αργότερα, γιατί το φοβόντουσαν σε εκείνη την εποχή. Οπότε έμμεσα με επηρέασε. Η μαμά μου πάντα με επηρέαζε έμμεσα, άμεσα δεν μου είπε ποτέ τι να κάνω».

Αναφερόμενη στην κόρη της, η Ζωή Ρηγοπούλου αποκάλυψε: «Η κόρη μου είναι φιλότεχνη και θεατρόφιλη αλλά δεν εκτίθεται για να γίνει ηθοποιός. Δεν το ήθελε ποτέ. Ίσως έβλεπε ότι λείπαμε όλοι από το σπίτι, γιατί και ο μπαμπάς της ξεκίνησε σαν ηθοποιός και η γιαγιά με τον παππού ήταν ηθοποιοί. Όλοι λείπαμε. Έμενε με τη γιαγιά μου, γιατί η γιαγιά μου τη μεγάλωσε. Δε θέλησε ποτέ (να γίνει ηθοποιός), ήταν του πανεπιστημίου, μεγάλη κλίση στις γλώσσες, μπήκε στη Γαλλική Φιλολογία και μετά, επειδή πάντα αγαπούσε τα αρώματα, επικεντρώθηκε στο να φτιάχνει αρώματα».