Miss Universe Greece: Όλα έτοιμα για τη νέα Ελληνίδα καλλονή

Οι τρεις διεθνείς κριτές

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελλάδα προετοιμάζεται για την ανάδειξη της Miss Universe Greece 2026, που θα εκπροσωπήσει τη χώρα στο Πουέρτο Ρίκο.
  • Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 25 Σεπτεμβρίου με τρεις διεθνείς κριτές: Maria Leonora Torres, Julia Ann Cluett και Satya Babu.
  • Η Maria Leonora Torres είναι γνωστή για το φιλανθρωπικό της έργο και είναι η πρώτη βασίλισσα που συμμετέχει σε κριτική επιτροπή καλλιστείων.
  • Η Julia Ann Cluett είναι η εν ενεργεία Miss Universe Europe & Middle East 2025.
  • Η Ελλάδα συνδέει Φιλιππίνες, Μάλτα και Ινδία μέσω του θεσμού Gs Hellas.

Έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την ανάδειξη της Ελληνίδας καλλονής, η οποία θα μας εκπροσωπήσει στα Μις Υφηλιος 2026, στο Πουέρτο Ρίκο.

Miss Universe Greece: Όλα έτοιμα για τη νέα Ελληνίδα καλλονή

Ο μεγαλύτερος θεσμός ομορφιάς της χώρας Gs Hellas, υπό την αιγίδα του οποίου διεξάγονται τα Miss Universe Greece, για ακόμα μια χρονιά αποδεικνύει ότι η Ελλάδα πλέον πρωταγωνιστεί στο διεθνές στερέωμα.

Τρεις εξέχουσες προσωπικότητες ταξιδεύουν από διαφορετικά σημεία του πλανήτη για να τιμήσουν με την παρουσία τους την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου την κριτική επιτροπή των Miss Universe Greece 2026.

Miss Universe Greece: Όλα έτοιμα για τη νέα Ελληνίδα καλλονή

Οι τρεις διεθνείς κριτές είναι οι εξής: η Maria Leonora Torres, η Julia Ann Cluett και ο Satya Babu.

H Maria Leonora Torres είναι γνωστή ως travelling Queen, με τεράστιο φιλανθρωπικό έργο, μέσω του Foundation της "WE CARE FOR HUMANITY".

Miss Universe Greece: Όλα έτοιμα για τη νέα Ελληνίδα καλλονή

Αυτή είναι η πρώτη φορά στα χρονικά που μια βασίλισσα θα βρεθεί σε κριτική επιτροπή καλλιστείων.

Η Maria Leonora Torres ανήκει στη βασιλική οικογένεια του σουλτανάτου του Maguindanao, το αρχαιότερο βασίλειο των Φιλιππίνων.

Από τη μεριά της η Julia Ann Cluett είναι η εν ενεργεία Miss Universe Europe & Middle East 2025, ενώ ο Satya Babu είναι ο πρόεδρος της Παραολυμπιακής επιτροπής της Ινδίας και των Παραολυμπιακών αθλημάτων για όλη την Ασία.

Miss Universe Greece: Όλα έτοιμα για τη νέα Ελληνίδα καλλονή

Η Ελλάδα γίνεται γέφυρα μεταξύ Φιλιππίνων, Μάλτας και Ινδίας, μέσω των Gs Hellas για την ανάδειξη της Miss Universe Greece 2026.

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MISS UNIVERSE GREECE 2026
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