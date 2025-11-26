Σεϊταρίδης: «Δεν πήγα στο Πήλιο επειδή έκοψα τα ναρκωτικά, όπως ακουγόταν»

Ο λόγος που επέστρεψε στην Αθήνα ο ηθοποιός

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε όσα αποκάλυψε στο Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με αφορμή την επάνοδό του στη θεατρική σκηνή, μέσα από την παράσταση «Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν» στο θέατρο Εν Αθήναις, ο Γιώργος Σεϊταρίδης άνοιξε την καρδιά του στο Breakfast@Star.

Η συνέντευξη του ηθοποιού κέντρισε το ενδιαφέρον των τηλεθεατών, καθώς ο ίδιος μίλησε ανοιχτά για την πολυετή απουσία του από την Αθήνα, τις αλλαγές στη ζωή του, αλλά και για τις επίμονες φήμες που κατά καιρούς κυκλοφόρησαν γύρω από το όνομά του.

Διάσημοι που αποτραβήχτηκαν από τα «φώτα» και άλλαξαν ζωή και επάγγελμα

«Μου έλειψε το θέατρο γι’ αυτό επέστρεψα»

Ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι, όσο κι αν αγάπησε τη ζωή μακριά από το κέντρο, η σκηνή παρέμενε πάντα ένα κομμάτι του που δεν μπορούσε να αγνοήσει: «Τα χρόνια που έλειπα από την Αθήνα, αυτό που μου έλειψε περισσότερο ήταν το θέατρο. Αυτός ήταν και ο λόγος που αποφασίσαμε με τη σύντροφό μου να επιστρέψουμε. Είχαμε βρει τον ρυθμό μας, ζούσαμε πολύ όμορφα, σε μια εντελώς διαφορετική καθημερινότητα. Όμως κάτι μέσα μου με τραβούσε πίσω στη δουλειά μου», εξομολογήθηκε.

«Μου έλειψε το θέατρο γι’ αυτό επέστρεψα»

Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι πέρασε από πολλές φάσεις πριν πάρει την τελική απόφαση: «Υπήρξαν στιγμές που φοβόμουν κι εγώ να παραδεχτώ ότι θέλω να γυρίσω. Έκανα ότι δεν το ακούω, ότι δεν υπάρχει. Αλλά αυτό το συναίσθημα μεγάλωνε και δεν μ’ άφηνε σε ησυχία. Τελικά κατάλαβα πως ο μόνος τρόπος να απελευθερωθώ από αυτό ήταν να επιστρέψω και να δω τι θα γίνει.»

Γιώργος Σεϊταρίδης: Μετά από πολλά χρόνια επιστρέφει στο θέατρο

Η ζωή στο Πήλιο και η ανάγκη για αλλαγή

Ο Γιώργος Σεϊταρίδης αποκάλυψε επίσης τι τον οδήγησε στο να απομακρυνθεί από την Αθήνα τα προηγούμενα χρόνια: «Κάποτε βρέθηκα στο Πήλιο και το αγάπησα. Είπα ‘εδώ θα πεθάνω’. Η φύση με γέμισε, μου άνοιξε ένα νέο κομμάτι στη ζωή. Ήθελα να δω τι υπάρχει πέρα από τους ρυθμούς της πόλης, να ζήσω μια άλλη πραγματικότητα. Πίστευα πως αν δεν πήγαινα τότε, δε θα το τολμούσα ποτέ μέχρι να φύγω από τη ζωή.»

Η ζωή στο Πήλιο και η ανάγκη για αλλαγή

«Δεν έφυγα για να ξεπεράσω τίποτα. Δεν ισχύουν οι φήμες για ναρκωτικά»

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός θέλησε να βάλει ένα οριστικό τέλος σε όσες φήμες διαδόθηκαν για το διάστημα που απουσίαζε από τα τηλεοπτικά και θεατρικά δρώμενα: «Δεν έφυγα από την Αθήνα για κάποιο ψυχολογικό λόγο, ούτε για να ξεπεράσω κάτι. Και σίγουρα δεν έκοψα τα ναρκωτικά και πήγα στο Πήλιο, όπως ακούστηκε εδώ κι εκεί. Αυτά δεν ισχύουν. Ήταν μια καθαρή, προσωπική αναζήτηση. Ήθελα απλά να βρω λίγο χώρο και χρόνο για τον εαυτό μου. Τίποτα φοβερό, τίποτα δραματικό.»


Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΪΤΑΡΙΔΗΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
 |
BREAKFAST@STAR
