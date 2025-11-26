Aioν V: Ήρθε το νέο ηλεκτρικό μοντέλο στην Ελλάδα

Δειτε την αυτονομία, τις τιμές και τις εκδόσεις

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε μια ποραγματικά εντυπωσιακή εκδήλωση παρουσιάστηκε επίσημα η Aion, θυγατρική της GACμε την αποκάλυψη του αμιγώς ηλεκτρικό Aion V είναι το πρώτο μοντέλο της που διατίθεται στην αγορά.

Η GAC Aion αποτελεί τον στρατηγικό πυλώνα ηλεκτροκίνησης του κινεζικού ομίλου Guangzhou Automobile Group (GAC Group), ενός εκ των σημαντικότερων και ταχύτερα αναπτυσσόμενων κατασκευαστών αυτοκινήτων στην Κίνα, με διεθνή αναγνώριση και ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια.

Aioν V: Ήρθε το νέο ηλεκτρικό μοντέλο στην Ελλάδα

Η συνεργασία της GAC AION με την Inchcape Ελλάς τον επίσημο εισαγωγέα των Toyota και Lexus, αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Δεν περιορίζεται απλώς στη διάθεση ενός νέου κατασκευαστή με ισχυρό υπόβαθρο αλλά συμβάλλει παράλληλα στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην ενίσχυση του λιανεμπορίου και στην ανάπτυξη after-sales δικτύου στη χώρα.

Aioν V: Ήρθε το νέο ηλεκτρικό μοντέλο στην Ελλάδα

Ο κύριος  Hermann Riedl, CEO & Managing Director της Inchcape Hellas παρουσίασε το μέλλον της εταιρείας στην χώρα μας.

Aioν V: Ήρθε το νέο ηλεκτρικό μοντέλο στην Ελλάδα
Το AION V ξεχωρίζει με μια αισθητική που συνδυάζει καθαρές γραμμές και δυναμικούς όγκους. Η φωτιστική υπογραφή “Cyber Dragon Claw” εμπρός και πίσω, η χαρακτηριστική πλαϊνή γραμμή «καρίνας» και οι ζάντες “dragon-arm” δημιουργούν μια ενιαία, αναγνωρίσιμη οπτική ταυτότητα.

Aioν V: Ήρθε το νέο ηλεκτρικό μοντέλο στην Ελλάδα

Στην καμπίνα, η φιλοσοφία “Urban zero-pressure” διαμορφώνει ένα περιβάλλον ηρεμίας και χαλάρωσης, ενώ οι επιλογές 7 εξωτερικών χρωμάτων (με δυνατότητα διχρωμίας) και 3 εσωτερικών θεματικών επιτρέπουν ουσιαστική εξατομίκευση.

Aioν V: Ήρθε το νέο ηλεκτρικό μοντέλο στην ΕλλάδαΤο AION V αξιοποιεί στο έπακρο τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρικής αρχιτεκτονικής, προσφέροντας χώρους που παραπέμπουν σε ανώτερη, «flagship» κατηγορία. Παρά το μήκος αμαξώματος 4,61 μ., το μεταξόνιο φτάνει τα 2.775 mm, ενώ το αποτελεσματικό μήκος καμπίνας αγγίζει τα 3.002 mm, με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια 4,42 m². Ο λόγος εκμετάλλευσης χώρου, που φτάνει το 66%, αποτελεί προνόμιο μεγαλύτερων SUV.

Aioν V: Ήρθε το νέο ηλεκτρικό μοντέλο στην Ελλάδα
Η καμπίνα υιοθετεί υψηλής ποιότητας υλικά και 100% soft-touch επενδύσεις, προσφέροντας ένα premium περιβάλλον για οδηγό και επιβάτες.Ο πλήρως ψηφιακός πίνακας οργάνων 8,88" προσφέρει μόνο όσα χρειάζεται, μπροστά στα μάτια σου, χωρίς θόρυβο και υπερφόρτωση.

Δίπλα του, η εντυπωσιακή κεντρική οθόνη αφής 14,6" λειτουργεί ως το φυσικό «κέντρο βάρους» της καμπίνας: ένας χώρος ελέγχου που συγκεντρώνει πλοήγηση, πολυμέσα και ρυθμίσεις σε μια καθαρή, ενιαία διεπαφή.Στο κομμάτι της συνδεσιμότητας, το AION V ενσωματώνει Apple CarPlay και Android Auto (διαθέσιμο από Δεκέμβριο 2025), ενώ παράλληλα προσφέρει online υπηρεσίες μουσικής και πλοήγησης για πλήρη αυτονομία—ακόμη και χωρίς σύνδεση smartphone.Και όταν ο χρήστης βρίσκεται μακριά από το αυτοκίνητο, η ειδική mobile εφαρμογή απομακρυσμένου ελέγχου διατηρεί το AION V μέρος της καθημερινότητάς του.

Aioν V: Ήρθε το νέο ηλεκτρικό μοντέλο στην Ελλάδα
Με βαθμολογία 5 αστέρων από το EURO NCAP, το AION V τοποθετείται στην κορυφή της κατηγορίας του ως προς την παθητική και ενεργητική ασφάλεια. Διαθέτει: 7 αερόσακους με ειδικής σχεδίασης πλευρικές αερόσακους 2,3 m (με θάλαμο προστασίας παιδικού κεφαλιού και έως 6s διατήρηση πίεσης). Η φιλοσοφία είναι σαφής: πραγματική προστασία σε πολλαπλά σενάρια.

Τα εμπρός καθίσματα διαθέτουν λειτουργία μασάζ 8 σημείων, ενώ το ενσωματωμένο ψυγείο (με λειτουργίες ψύξης, συντήρησης και θέρμανσης) και η πίσω πλάτη με ανάκλιση έως 137° ενισχύουν την άνεση σε κάθε διαδρομή. Οι λύσεις αυτές ανεβάζουν την ποιότητα διαβίωσης στην καμπίνα, ώστε μεγάλες αποστάσεις να γίνονται ήσυχα και ξεκούραστα.

Aioν V: Ήρθε το νέο ηλεκτρικό μοντέλο στην Ελλάδα
Η δεύτερη σειρά καθισμάτων αποτελεί το μεγάλο πλεονέκτημα του μοντέλου. Η τυπική απόσταση ποδιών μετριέται στα 821 mm, ενώ σε συνθήκες μέγιστης μετατόπισης του εμπρός καθίσματος φτάνει έως 1.106 mm. Η «ωφέλιμη» απόσταση σταθεροποιείται στα 1.040 mm, επίδοση που συγκρίνεται άμεσα με οχήματα της πολυτελούς κατηγορίας, όπως η Mercedes-Benz GLE ή η Porsche Cayenne. Με το κάθισμα συνοδηγού μετακινημένο στο εμπρός άκρο, ο πίσω επιβάτης απολαμβάνει σχεδόν 1,10 μ. διαθέσιμο χώρο ποδιών — μια πραγματική αίσθηση «καναπέ».

Ο χώρος αποσκευών του AION V έχει σχεδιαστεί ως πραγματικό εργαλείο καθημερινότητας. Προσφέρει χωρητικότητα 427 lt στη βασική του μορφή και ρυθμιζόμενο δάπεδο χώρου αποσκευών σε 3 επίπεδα που οργανώνει τα αντικείμενα ανά μέγεθος και χρήση.

Aioν V: Ήρθε το νέο ηλεκτρικό μοντέλο στην ΕλλάδαΟ ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 150 kW (201 PS) και ροπή 240 Nm με τελική ταχύτητα 160km/h.To AION V με ενεργειακό περιεχόμενο μπαταρίας 75,26 kWh επιτρέπει αυτονομία έως 510 km σε μεικτό κύκλο (WLTP) και έως 708 km σε αστικό κύκλο — επιδόσεις που μειώνουν ουσιαστικά τη συχνότητα φόρτισης στην καθημερινότητα και προσφέρουν πραγματική «ανάσα» στα ταξίδια.

Aioν V: Ήρθε το νέο ηλεκτρικό μοντέλο στην Ελλάδα

Η διαδικασία φόρτισης του AION V έχει σχεδιαστεί γύρω από δύο βασικές αρχές: ευρεία συμβατότητα και πραγματική ταχύτητα. Έχει δοκιμαστεί σε πάνω από 3.000 δημόσιους φορτιστές διαφορετικών προδιαγραφών — ευρωπαϊκών, κινεζικών και άλλων — επιτυγχάνοντας 97% συμβατότητα, δηλαδή άνω του 99% κάλυψης των τύπων που συναντώνται στην καθημερινή χρήση.

Ολοκληρωμένο πακέτο υποβοήθησης «Safe & Smart Driving». Πλήρης γκάμα συστημάτων υποβοήθησης οδηγού με 13 προηγμένες λειτουργίες υποβοήθησης — από ACC/ICA έως LKA/ELKA, AEB/FCW, BSD/DOW/RCW/RCTA και TSR/IHBC — καλύπτοντας πλήρως τις απαιτήσεις οδήγησης στην πόλη και στον αυτοκινητόδρομο.

Aioν V: Ήρθε το νέο ηλεκτρικό μοντέλο στην Ελλάδα
Η αυτονομία των 510 km (WLTP) εξασφαλίζεται μέσω προηγμένων τεχνολογικών λύσεων: ενσωματωμένη αντλία θερμότητας νέας γενιάς, ηλεκτρικός κινητήρας έως 150 kW με απόδοση έως 98% και πατενταρισμένη Magazine Battery 2.0, με έμφαση στην ασφάλεια και τη θερμική διαχείριση. Το αποτέλεσμα είναι ένα σύστημα που προσφέρει ηρεμία και εμπιστοσύνη στον σχεδιασμό κάθε διαδρομής.
Ταχεία φόρτιση σε λιγότερο από 20 λεπτά. Η αρχιτεκτονική 400 V + 3C επιτρέπει φόρτιση 30–80% σε μόλις 18 λεπτά, με εκτεταμένη συμβατότητα φορτιστών παγκοσμίως. Η φόρτιση ενσωματώνεται στον ρυθμό της ημέρας, χωρίς να επιβάλλει νέες συνήθειες στον χρήστη.

Aioν V: Ήρθε το νέο ηλεκτρικό μοντέλο στην Ελλάδα
Το AION V το οποίο φωτογραφήθηκε από πολλούς συναδέλφους όπως τον Πάρι Ποντίκα που ετοιμάζει αφιέρωμα για το μοντέλο είναι διαθέσιμο σε 2 εκδόσεις εξοπλισμού: Premium και Luxury με ιδιαίτερα πλούσιο βασικό εξοπλισμό, Η τιμή ξεκινά από τις 29.900 ευρώ για τη βασική έκδοση «Premium», και συμπεριλαμβάνεται όφελος 3.000 ευρώ του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ» και 1000 ευρώ που είναι η προσφορά 1.Inchcape Hellas, της επίσημης ελληνικής αντιπροσωπείας.

Aioν V: Ήρθε το νέο ηλεκτρικό μοντέλο στην Ελλάδα

Η έκδοση «Luxury» κποστίζεει 32.990 ευρώ, Αυτές οι τιμές είναι ειδικές και καθορίζονται από το πρόγραμμα «Level UP!» της Ελληνικής αντιρποσωπείας καισου  δίνει τη δυνατότητα απόκτησης του Aion V από 399 ευρώ κάθε μήνα.Τους πρώτους μήνες του 2026 έρχεται στην Ελλάδα και το Aion UT. 

