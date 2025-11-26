Νίκος Βατικιώτης: Το βιογραφικό του Λεωνίδα από «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι»

Νίκος Βατικιώτης: Απόσπασμα από τη συνέντευξή του στην εκπομπή "Κυψέλη" της ΕΡΤ, τον Φεβρουάριο του 2022

Ο Νίκος Βατικιώτης είναι ο ταλαντούχος ηθοποιός και μουσικός που φέτος βλέπουμε τηλεοπτικά στη σειρά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι». Υποδύεται τον «Λεωνίδα» τον συμπαθή μουσικό που παίζει μπουζούκι στο μαγαζί που τραγουδά η «Ασπασία».

Νίκος Βατικιώτης και Έβελυν Ασουάντ ως «Λεωνίδας» και «Ασπασία» στη σειρά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι»

Και δικαίως, καθώς ο Νίκος Βατικιώτης εκτός από την υποκριτική είναι βαθιά συνδεδεμένος με τη μουσική.

Το βιογραφικό του Νίκου Βατικιώτη

Είναι 39 χρόνων

Γεννήθηκε στις 3 Νοεμβρίου του 1986

Μεγάλωσε στον Πειραιά

Το ζώδιο του είναι Σκορπιός κι έχει ωροσκόπο Σκορπιό

κι έχει ωροσκόπο Σκορπιό Τη φετινή χρονιά παίζει στη θεατρική παράσταση «Οι ερωτευμένοι» του Σαμ Σέπαρντ, σε σκηνοθεσία της Έλενας Πέγκα στο BIOS- Πειραιώς 84

Έχει συμμετάσχει επίσης στις θεατρικές παραστάσεις: «12 ένορκοι», «Το μπλε δωμάτιο», «Η τύχη της Μαρούλας», «Εκκλησιάζοντες», «Η πιο δυνατή»

Για τον ίδιο όμως, το παιδικό θέατρο είναι «μεγάλη αγάπη». «Σου δίνει ζωή και χαρά και είναι και οι θεατές εξαιρετικοί», είχε πει σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, το 2022

Έχει παίξει στις παιδικές θεατρικές παραστάσεις «Μια χριστουγεννιάτικη ιστορία», «Ψαρόσουπα»

Τηλεοπτικά έχει κάνει guest εμφανίσεις στις σειρές «Έξαψη», « Ήλιος», «Μάγισσα Φλεγόμενη καρδιά». Έχει παίξει επίσης στις σειρές «Αυτή η νύχτα μένει» και «Έρωτας φυγάς»

Έχει εργαστεί ως βοηθός σκηνοθέτη κ αι μουσικός επιμελητής με τον Μιχάλη Μαραγκό στο δημοτικό θέατρο Αργυρούπολης

αι με τον Μιχάλη Μαραγκό στο δημοτικό θέατρο Αργυρούπολης Έχει συνεργαστεί σε μουσικές παραστάσεις και ενορχηστρώσεις με τους: Αλκίνοο Ιωαννίδη, Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, Ερωφίλη, Μίλτο Πασχαλίδη, Μπάμπη Στόκα

Ο Νίκος Βατικιώτης στη συναυλία "Αυτή η νύχτα μένει Live" στο Θέατρο Πέτρας, τον Ιούνιο του 2023/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Aπό το 2010, έχει χαρίσει τη φωνή του σε έργα μεταγλώττισης (παιδικά/animation)

Νίκος Βατικιώτης: Η σχέση με γνωστή ηθοποιό

Την αγάπη τους για τη μουσική μοιράζονται στα social media o Nίκος Βατικιώτης και η Ελευθερία Πάλλα, η τηλεοπτική «Σοφία Μαρκοπούλου» από τον «Άγιο Έρωτα». Εκείνος παίζει κιθάρα κι εκείνη τραγουδά παλιά αγαπημένα κομμάτια.

Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα της Real news, οι δύο ηθοποιοί είναι ζευγάρι. Γνωρίστηκαν στα γυρίσματα του «Έρωτα φυγά», που έπαιζαν μαζί.

Σύντομα πήραν την απόφαση να μείνουν μαζί κι έκτοτε μοιράζονται μια υπέροχη καθημερινότητα, αναφέρει το δημοσίευμα.

Νίκος Βατικιώτης- Πέμη Ζούνη-Ελευθερία Πάλλα στο πάρτι της σειράς Έρωτας φυγάς, τον Φεβρουάριο του 2024/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Οι δυό τους κρατούν χαμηλό προφίλ σχετικά με την προσωπική τους ζωή και την κρατούν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ωστόσο, ανατρέχοντας στο προφίλ της Ελευθερίας Πάλλα στο Instagram, είδαμε κοινή τους φωτογραφία από το ταξίδι τους στη Βαρκελώνη, αλλά και άλλες καλοκαιρινές τους στιγμές.

Eλευθερία Πάλλα- Νίκος Βατικιώτης στη Βαρκελώνη/ instagram eleftheria_palla