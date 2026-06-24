Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι εδώ, αποφασισμένος να διαψεύσει τους επικριτές

Η επιστροφή του Πορτογάλου σούπερ-σταρ που συνεχίζει να σπάει ρεκόρ

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Αθλητικα
Πηγή: Φωτογραφίες Associated Press
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, συνεχίζει να γράφει ιστορία

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Αν υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής τα τελευταία 20 χρόνια, ο οποίος ενσωματώνει ολόκληρη τη λογική της κουλτούρας "Love to Hate", αυτός είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Πορτογάλος σούπερ-σταρ που βαδίζει αισίως στο 42ο έτος της ηλικίας του, έχει πιθανώς περισσότερους haters απ' ό,τι φανατικούς οπαδούς. 

Ρονάλντο: «Συνεχίζω για τα 1.000 γκολ»

Είναι από εκείνες τις μεγάλες, τις σπουδαίες προσωπικότητες, τους "larger than life" ανθρώπους όπως λένε οι Αμερικανοί, που σχεδόν έλκει αυτήν την αντιπαλότητα. Ο κάθε σχολιαστής, ο κάθε δημοσιογράφος, ο κάθε «ειδικός» εντός και εκτός εισαγωγικών, αισθάνεται ότι γίνεται σημαντικός, όταν λέει κάτι αρνητικό για τον Ρονάλντο.

Από την εποχή κιόλας που το wonder-kid της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, αποτέλεσε το σπουδαίο project του μεγάλου Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, πίσω στο μακρινό 2003. 

RONALDO 2003

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο με την φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, το 2003 / Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Έχει συμβεί και με άλλους, σε διάφορους χώρους της δημόσιας ζωής. Και η αλήθεια είναι ότι ο Πορτογάλος, είναι ακριβώς ο τύπος που θα τραβήξει επάνω του, το hate των μετριοτήτων, καθώς είναι ευθύς, ικανός, αλαζόνας, και πολλές φορές προκλητικά ειλικρινής. 

Με αφορμή την 6η συμμετοχή του σε Παγκόσμιο Κύπελλο, και εξαιτίας της κακής του εμφάνισης στο πρώτο παιχνίδι κόντρα στο Κονγκό, οι haters κυριολεκτικά ξεσάλωσαν. Χαρακτηριστικό είναι το άρθρο των New York Times με τίτλο «ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι θλιβερή σκιά του εαυτού του», και κεντρικό νόημα ότι η Πορτογαλία είναι φαβορί για το Μουντιάλ αλλά την εμποδίζει να το κατακτήσει ...ο Ρονάλντο, ενώ γίνεται επίπληξη στον προπονητή του, επειδή τολμάει (άκουσον-άκουσον) να τον χρησιμοποιεί.

ronaldo goal

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκοράρει σε 6ο συνεχόμενο Μουντιάλ, σπάζοντας ένα ακόμα ρεκόρ / Φωτογραφία Associated Press

Η απάντηση ήρθε μερικές ημέρες μετά, με τα δύο γκολ εναντίον του Ουζμπεκιστάν. Φυσικά η ομάδα από την κεντρική Ασία είναι αδύναμη, αλλά στην φετινή διοργάνωση είδαμε ποδοσφαιριστές να αποθεώνονται επειδή πέτυχαν γκολ, κόντρα σε εξίσου αδύναμους αντιπάλους. 

ronaldo real

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο με την φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης / Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Σε κάθε περίπτωση, μιλάμε για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, τον ποδοσφαιριστή που βαδίζει ολοταζώς προς το ορόσημο των 1.000 γκολ σε επίσημα παιχνίδια, ενώ έχει 230 συμμετοχές με την Εθνική του, 5 Χρυσές Μπάλλες, 5 Champions League, καμία 10ριά Πρωταθλήματα σε Ισπανία, Αγγλία και Ιταλία. Και από κοντά, αμέτρητες διακρίσεις και αμέτρητοι τίτλοι, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.

Αριθμοί που ζαλίζουν. Και σίγουρα επιτεύγματα που επιβάλλουν μεγαλύτερο σεβασμό σε έναν από τους σπουδαίους του ποδοσφαίρου.

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