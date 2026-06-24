Στο Λονδίνο βρίσκεται η Άννα Βίσση καθώς ο χρόνος για τη μεγάλη συναυλία της στο ΟΑΚΑ πλησιάζει και η κορυφαία Ελληνίδα τραγουδίστρια που με τα τραγούδια της έχει καταφέρει να αγγίξει τις ψυχές όλων των ανθρώπων, έχει συναντηθεί με τον Kim Gavin, τον σκηνοθέτη της Adele, προκειμένου να καταφέρουν το καλύτερο αποτέλεσμα στο ΟΑΚΑ.

Η βασίλισσα της pop κάνει γυρίσματα και πρόβες στα Alva West Studios του Λονδίνου, έχοντας στο πλευρό της τη Δήμητρα Κούστα, η οποία δηλώνει “περήφανη παραγωγός” όπως έγραψε στο Instagram της.

Η ποπ σταρ της Ελλάδας της οποίας η τεράστια επιτυχία διαρκεί από τη δεκαετία του '70 έως σήμερα, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου θα εμφανιστεί στο ΟΑΚΑ, σε μια εντυπωσιακή σκηνή 360 μοιρών, που θα επιτρέπει στο κοινό να την απολαμβάνει σε όποιο σημείο κι αν κάθετε.

Η Άννα θα ερμηνεύσει νέες επιτυχίες όπως το «Αιγαίο» το οποίο ήδη κατέκτησε την 1η θέση στο iTunes Chart σε Ελλάδα και Κύπρο, την «Εξαίρεση» που ξεπέρασε τα εκατομμύρια streams στο Spotify και views στο YouTube, το «Σε Περίπτωση Που» , ενώ θα πει και παλιά κομμάτια με τα οποία συγκινηθήκαμε, κλάψαμε και ερωτευτήκαμε. Η τραγουδίστρια που αδημονεί γι’ αυτή την κορυφαία συναυλία μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες από τις πρόβες.