Ιός Δυτικού Νείλου: Aύξηση των κρουσμάτων και νέοι δήμοι κάθε εβδομάδα στον χάρτη/ ρεπορτάζ Άννας Λίττινα στο Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star

Έντονη είναι η κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, με την Αττική να βρίσκεται στο επίκεντρο, καθώς καταγράφεται ιδιαίτερα αυξημένος αριθμός περιστατικών.

Συνολικά 157 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου έχουν διαγνωστεί και δηλωθεί στην Ελλάδα από την αρχή της περιόδου μετάδοσης του 2026 έως και τις 19 Αυγούστου, σύμφωνα με την τελευταία εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΥ.

Σαράντα δύο ασθενείς νοσηλεύονται, ενώ οι θάνατοι έχουν φτάσει συνολικά τους 13. Μάλιστα, μόνο κατά την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 47 νέα εγχώρια κρούσματα, γεγονός που αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη έντονη δραστηριότητα του ιού.

Από τα 157 περιστατικά, τα 116 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ), όπως εγκεφαλίτιδα, μηνιγγίτιδα ή οξεία χαλαρή παράλυση, ενώ 41 είχαν ήπιες εκδηλώσεις ή δεν παρουσίασαν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ.

Ιός Δυτικού Νείλου: 42 ασθενείς νοσηλεύονται – 23 σε ΜΕΘ

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ, από τα 157 εγχώρια περιστατικά 42 ασθενείς νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή

εκ των οποίων οι 23 σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ)

(ΜΕΘ) και οι 19 νοσηλεύονται σε κλινικές εκτός ΜΕΘ /ΜΑΦ

/ΜΑΦ 92 ασθενείς έχουν λάβει εξιτήριο

10 ασθενείς δε χρειάστηκε να νοσηλευθούν

Ιός Δυτικού Νείλου: 13 θάνατοι – όλοι με προσβολή του ΚΝΣ

Οι θάνατοι από λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου ανέρχονται συνολικά σε 13.

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, πρόκειται για ασθενείς με εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, όλοι άνω των 65 ετών. Η διάμεση ηλικία των θανόντων ήταν τα 82 έτη, με το ηλικιακό εύρος να κυμαίνεται από 66 έως 91 ετών.

Η διάμεση ηλικία των ασθενών που παρουσίασαν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ ήταν 74 έτη, με το συνολικό εύρος ηλικιών να είναι από 19 έως 91 ετών.

Ιός Δυτικού Νείλου: Σε 48 δήμους έχουν καταγραφεί κρούσματα

Ο ιός δεν περιορίζεται σε μία μόνο περιοχή της χώρας. Μέχρι τις 19 Αυγούστου, κρούσματα έχουν καταγραφεί σε 48 δήμους της χώρας, σε 17 Περιφερειακές Ενότητες, σε πέντε Περιφέρειες: Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας.

Ιδιαίτερα έντονη είναι η εικόνα στην Αττική, όπου ο ΕΟΔΥ επισημαίνει αυξημένη κυκλοφορία του ιού και μεγάλο αριθμό κρουσμάτων σε συγκεκριμένες περιοχές.

Οι δήμοι της Αττικής με τα περισσότερα κρούσματα ΚΝΣ

Στην Ανατολική Αττική ξεχωρίζουν:

Σπάτα – Αρτέμιδα: 14 κρούσματα με εκδηλώσεις από το ΚΝΣ

με εκδηλώσεις από το ΚΝΣ Μαρκόπουλο Μεσογαίας: 11

Βάρη – Βούλα – Βουλιαγμένη: 7

Παλλήνη: 5

Αχαρνές: 4

Κορωπί: 3

Μαραθώνας: 3

Στον Βόρειο Τομέα Αθηνών καταγράφονται, μεταξύ άλλων,

6 κρούσματα με εκδηλώσεις από το ΚΝΣ στην Αγία Παρασκευή

και 5 στο Χαλάνδρι

Στον Νότιο Τομέα Αθηνών καταγράφονται:

4 κρούσματα στη Γλυφάδα

2 στο Ελληνικό- Αργυρούπολη

στο και από ένα σε Άλιμο και Καλλιθέα.

Στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών καταγράφονται:

3 κρούσματα στον Δήμο Αθηναίων

ενώ στον Δυτικό Τομέα Αθηνών υπάρχουν περιστατικά σε Αγίους Αναργύρους- Καματερό, Πετρούπολη και Χαϊδάρι.

Κρούσματα και στη Θεσσαλία και την Κεντρική Μακεδονία

Εκτός Αττικής, σημαντικός αριθμός περιστατικών καταγράφεται στη Θεσσαλία.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας έχουν καταγραφεί 8 κρούσματα με εκδηλώσεις από το ΚΝΣ στον Δήμο Λαρισαίων, ενώ υπάρχουν περιστατικά στους Δήμους Κιλελέρ και Τεμπών.

Στην Καρδίτσα έχουν καταγραφεί κρούσματα στους Δήμους Παλαμά και Σοφάδων.

Στην Κεντρική Μακεδονία, στην Π.Ε. Ημαθίας καταγράφονται 3 κρούσματα με εκδηλώσεις από το ΚΝΣ στη Βέροια, ενώ στην Πέλλα υπάρχουν 2 στη Σκύδρα και 1 στον Δήμο Πέλλας. Στην Πιερία έχει καταγραφεί περιστατικό στον Δήμο Κατερίνης.

Ιός Δυτικού Νείλου: Ποιες περιοχές χαρακτηρίζονται «υψηλού κινδύνου»

Ο ΕΟΔΥ επισημαίνει ότι εκτός από τους δήμους στους οποίους έχουν ήδη καταγραφεί κρούσματα, υπάρχουν και περιοχές που χαρακτηρίζονται «υψηλού κινδύνου», λόγω συνδυασμού επιδημιολογικών και γεωμορφολογικών παραγόντων.

Πρόκειται για τους Δήμους Κηφισιάς, Ηρακλείου, Φιλοθέης - Ψυχικού και Μεταμόρφωσης, τη Νέα Σμύρνη, τη Νέα Φιλαδέλφεια- Νέα Χαλκηδόνα, τη Δάφνη- Υμηττό, την Αμφίπολη Σερρών και τον Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης.

Στους συγκεκριμένους δήμους δεν έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής ανθρώπινα κρούσματα κατά την τρέχουσα περίοδο, ωστόσο, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, υπάρχουν παράγοντες που συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο επικείμενης μετάδοσης, όπως η εγγύτητα σε ήδη επηρεαζόμενες περιοχές και τα γεωμορφολογικά και επιδημιολογικά δεδομένα.

