Ο Λάζος Μαντικός με τον πεθερό του στο Cash or Trash - Το deal που έκλεισαν

Οικογενειακή υπόθεση αυτή η δημοπρασία!

Media
Ο Λάζος Μαντικός ήρθε στο Cash or Trash παρέα με τον πεθερό του, Μιχάλη.

O γνωστός δημοσιογράφος μίλησε μεταξύ άλλων για τη σχέση του με τον Γιώργο Παπαδάκη, που έχει γίνει οικογενειακή, μιας και ο οικοδεσπότης του «Καλημέρα Ελλάδα» έχει βαφτίσει την κόρη του.

Ο Λάζος Μαντικός ήρθε στο Cash or Trash μαζί με τον πεθερό του

Ο Λάζος Μαντικός ήρθε στο Cash or Trash μαζί με τον πεθερό του

Τα έξι επιτραπέζια παιχνίδια με τιμή εκτίμησης 300 ευρώ ανήκαν στον κο. Μιχάλη, ο οποίος με τη βοήθεια του γαμπρού του, κατάφερε να πετύχει ένα πολύ δυνατό deal με την Άννα - Μαρία Ρογδάκη.

Cash or Trash: Τα επιτραπέζια που απέκτησε η Άννα Μαρία Ρογδάκη έναντι 400 ευρώ

Cash or Trash: Τα επιτραπέζια που απέκτησε η Άννα Μαρία Ρογδάκη έναντι 400 ευρώ

Η αγοράστρια γοητεύτηκε από την Tombola και με 400 ευρώ απέκτησε τη σπάνια συλλογή, την οποία διεκδίκησαν δυναμικά, τόσο ο Φοίβος Στρουγγάρης, όσο και η Ελομίδα Βισβίκη. Η δεύτερη μπορεί να μην έκλεισε συμφωνία, κανόνισε όμως να παίξει τάβλι με τον κο. Μιχάλη. 

«Με μία λέξη περάσαμε φανταστικά», είπε ο Λάζος μετά το τέλος της δημοπρασίας.

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash 

 

ΛΑΖΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ
 |
CASH OR TRASH
