Τα επώνυμα ζευγάρια σε show στο ΟΑΚΑ - Εμφανίσεις που ξύπνησαν μνήμες

Ποιοι απόλαυσαν την εκδήλωση του μηχανοκίνητου αθλητισμού

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Celebrities & Gossip Νεα
Eπώνυμα ζευγάρια στο ΟΑΚΑ για τη McLaren- Στιγμιότυπα από τις εμφανίσεις τους/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το ΟΑΚΑ φιλοξένησε το show McLaren Racing LIVE IN ATHENS, συνδυάζοντας Formula 1 και ελληνική showbiz.
  • Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα εμφανίστηκαν με casual outfit, δείχνοντας ευδιάθετοι.
  • Βάσω Λασκαράκη και Λευτέρης Σουλτάτος παρακολούθησαν την εκδήλωση με sporty look.
  • Κατερίνα Γερονικολού και Γιάννης Τσιμιτσέλης εντυπωσίασαν με το στυλ τους.
  • Η Βάσω Λασκαράκη και η Αθηνά Οικονομάκου είχαν παλαιότερη φιλία, αλλά δεν παραβρέθηκαν στον γάμο της Οικονομάκου.

Το ΟΑΚΑ γέμισε ταχύτητα, αδρεναλίνη και λαμπερές παρουσίες για το φαντασμαγορικό show McLaren Racing LIVE IN ATHENS, μια εκδήλωση που συνδύασε τον κόσμο της Formula 1 με την ελληνική showbiz.

Ανάμεσα στους χιλιάδες θεατές, ο φωτογραφικός φακός εντόπισε αγαπημένα ζευγάρια, αλλά και πρόσωπα που ξύπνησαν «μνήμες».

Αθηνά Οικονομάκου & Μπρούνο Τσερέλα

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα πραγματοποίησαν ακόμα μία κοινή δημόσια εμφάνιση, επιλέγοντας casual και άνετο outfit για την περίσταση.

Μπρούνο Τσερέλα -Αθηνά Οικονομάκου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Μπρούνο Τσερέλα -Αθηνά Οικονομάκου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Το ζευγάρι έδειχνε ιδιαίτερα ευδιάθετο, απολαμβάνοντας το μοναδικό θέαμα.

Βάσω Λασκαράκη & Λευτέρης Σουλτάτος

Στο ΟΑΚΑ βρέθηκαν επίσης η Βάσω Λασκαράκη και ο σύζυγός της, Λευτέρης Σουλτάτος.

Λευτέρης Σουλτάτος- Βάσω Λασκαράκη/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Λευτέρης Σουλτάτος- Βάσω Λασκαράκη/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Με sporty look και χαλαρή διάθεση, το ζευγάρι απόλαυσε τη βόλτα του στους χώρους της εκδήλωσης.

Κατερίνα Γερονικολού & Γιάννης Τσιμιτσέλης

Από τη μεγάλη γιορτή του μηχανοκίνητου αθλητισμού δεν έλειπαν η Κατερίνα Γερονικολού και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Γιάννης Τσιμιτσέλης - Κατερίνα Γερονικολού/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Γιάννης Τσιμιτσέλης - Κατερίνα Γερονικολού/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

 Το αγαπημένο ζευγάρι εντυπωσίασε με το στυλ του.

Χριστίνα Μπόμπα & Σάκης Τανιμανίδης

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ακόμη ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz, o Σάκης Τανιμανίδης και η σύζυγός του, Χριστίνα Μπόμπα.

Σάκης Τανιμανίδης- Χριστίνα Μπόμπα/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Σάκης Τανιμανίδης- Χριστίνα Μπόμπα/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Οι εμφανίσεις που «ξύπνησαν» μνήμες

Δεν ξέρουμε αν τα πρόσωπα αυτά ήρθαν τετ α τετ ή αν συναντήθηκαν στην εκδήλωση. Όμως, οι εμφανίσεις τους ξύπνησαν μνήμες.

Αθηνά Οικονομάκου: Η αντίδρασή της όταν ρωτήθηκε για τη Βάσω Λασκαράκη

Αθηνά Οικονομάκου και Βάσω Λασκαράκη ήταν στενές φίλες για αρκετά χρόνια και μάλιστα η δεύτερη είναι μία από τις νονές του γιου της πρώτης, Μάξιμου. Οι τακτικές συναντήσεις τους «αραίωσαν» στα social media και παρόλο που και οι δύο υποστήριζαν δημοσίως πως όλα είναι μια χαρά μεταξύ τους, η Βάσω Λασκαράκη και ο σύζυγός της δεν ήταν ανάμεσα στους καλεσμένους στον γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου με τον Μπρούνο Τσερέλα στην Πάρο, τον περασμένο Ιούνιο. 

Οικονομάκου - Λασκαράκη: Στην ίδια πρεμιέρα, αλλά δεν φωτογραφήθηκαν μαζί

Στην ίδια εκδήλωση, ήταν και το πρώην ζευγάρι Βάσω Λασκαράκη και Γιάννης Τσιμιτσέλης, οι οποίοι διατηρούν καλές σχέσεις καθώς έχουν αποκτήσει μαζί και μια κόρη, την Εύα. 

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ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ
 |
ΜΠΡΟΥΝΟ ΤΣΕΡΕΛΑ
 |
ΒΑΣΩ ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ
 |
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΣΟΥΛΤΑΤΟΣ
 |
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ
 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΙΤΣΕΛΗΣ
 |
ΣΑΚΗΣ ΤΑΝΙΜΑΝΙΔΗΣ
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ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΟΜΠΑ
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