Γιάννη Πλούταρχος: Η μοναδική συναυλία στο Κατράκειο μαζί με τα παιδιά του

Οικογενειακή υπόθεση η συναυλία στο Κατράκειο

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
«Έμαθα ότι παντρεύεται!»: Η ατάκα του Πλούταρχου για την κόρη του Κατερίνα

Μια πραγματικά μοναδική συναυλία πραγματοποίησαν στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας ο Γιάννης Πλούταρχος, ο Γιώργος Κακοσαίος και η Κατερίνα το βράδυ τις 8ης Σεπτεμβρίου 2025. Οι τρεις καλλιτέχνες χάρισαν μια αξέχαστη μουσική εμπειρία στο κοινό που έδωσε το «παρών», δίνοντας τον καλύτερό τους εαυτό επί σκηνής.

Η Κατερίνα ανέβηκε πρώτη στο stage και έδωσε τον παλμό ερμηνεύοντας το smash hit της «Χημεία» με τον κόσμο να τη συνοδεύει σε κάθε λέξη. Η ταλαντούχα τραγουδίστρια απέδειξε για ακόμα μια φορά το φωνητικό της ταλέντο ερμηνεύοντας τις επιτυχίες της και απαιτητικά διαχρονικά τραγούδια, ενώ το χάρισμά της να επικοινωνεί με το κοινό με έναν τρόπο ειλικρινές και αβίαστο αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά που την ξεχωρίζουν.

ΠΛΟΛΥΤΑΡΧΟΣ

Ο χαρισματικός Γιώργος Κακοσαίος, τώρα, συνεπήρε τους πάντες με την αισθαντική χροιά του, την εκφραστικότητά του και την αυθεντικότητά του.  Ο νεαρός καλλιτέχνης καταχειροκροτήθηκε αφού μετέφερε συναίσθημα με την ερμηνεία του και τη δυναμική σκηνική παρουσία του.

 

Γιάννη Πλούταρχος: Η μοναδική συναυλία στο Κατράκειο μαζί με τα παιδιά τουΓιάννη Πλούταρχος: Η μοναδική συναυλία στο Κατράκειο μαζί με τα παιδιά του

Ήρθε, όμως, η στιγμή να πάρει τη σκυτάλη ο Γιάννης Πλούταρχος. Ο ερμηνευτής με τις αναρίθμητες διαχρονικές επιτυχίες, τα τραγούδια που έχουν μείνει ανεξίτηλα στις καρδιές όλων μας, και τη μοναδική μελωδική του φωνή δόνησε το κατάμεστο Κατράκειο Θέατρο. Από τη στιγμή που ανέβηκε στη σκηνή ο κόσμος δεν σταμάτησε να τον χειροκροτά και να τραγουδά μαζί του. Η ενέργειά του αστείρευτη, το χάρισμά του αναμφισβήτητο, η μουσική σφραγίδα του αναλλοίωτη!

Γιάννη Πλούταρχος: Η μοναδική συναυλία στο Κατράκειο μαζί με τα παιδιά του

Από τις πιο όμορφες στιγμές της βραδιάς η στιγμή που ο Γιάννης Πλούταρχος υποδέχτηκε στη σκηνή τον Γιώργο και την Κατερίνα ενώνοντας τη φωνή του μαζί τους, ερμηνεύοντας αριστοτεχνικά σπουδαία τραγούδια από την ελληνική δισκογραφία.

Για τρεις ολόκληρες ώρες οι τρεις καλλιτέχνες ενώθηκαν με το κοινό, έδωσαν την ψυχή τους και μετέτρεψαν το Κατράκειο Θέατρο σε μια τεράστια αγκαλιά. Αυτό δηλαδή που έχει πραγματικά ανάγκη ο κόσμος πηγαίνοντας σε μια συναυλία.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΚΟΣΑΙΟΣ
 |
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΚΟΣΑΙΟΥ
