Ο Πιατάς απαντά στον Σμαραγδή:« Μη χάνουμε το χιούμορ μας»

«Zούμε σε μία χώρα που δυστυχώς το χιούμορ πεθαίνει» δήλωσε ο Πιατάς

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.06.26 , 19:23 Μυτιλήνη: «Επιδεινώθηκε ραγδαία» - Τι λέει ο σύντροφος της 36χρονης Μάγδας
24.06.26 , 19:11 Cash or Trash: Πούλησε ο Μάνος τη συλλογή με τις μινιατούρες που έφερε;
24.06.26 , 18:58 Πάνω από τον πληθωρισμό οι αυξήσεις στα ασφάλιστρα Υγείας
24.06.26 , 18:42 Η Μαρία έφερε στο Cash or Trash μια συλλογή από μικρά έργα τέχνης!
24.06.26 , 18:32 Θοδωρής Αθερίδης για χωρισμό: «Δεν είχα μάθει ποτέ μόνος - Είναι τέλειο»
24.06.26 , 18:20 Ο «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» στις διεθνείς λίστες TOP500 και Green500
24.06.26 , 17:56 Χάος στα Στενά του Ορμούζ - Ανταρσία στο Κογκρέσο κατά Τραμπ
24.06.26 , 17:55 IQ 160: O 4ος κύκλος έρχεται στο Star
24.06.26 , 17:49 Κουφονήσια: Τραγωδία με 23χρονη Ελληνίδα τουρίστρια που πέθανε ξαφνικά
24.06.26 , 17:28 Η Star Automotive Ελλάς υποδέχθηκε σπουδαστές
24.06.26 , 17:26 Η προέλευση της Κρεπ Σουζέτ: Η ιστορία πίσω από το διάσημο γλυκό
24.06.26 , 16:57 Ο Πιατάς απαντά στον Σμαραγδή:« Μη χάνουμε το χιούμορ μας»
24.06.26 , 16:52 Πολεμικό Ναυτικό στους νέους: «Χάραξε πορεία για το μέλλον»
24.06.26 , 16:47 Θεσσαλονίκη: «Ήμουν σε άμυνα», λέει 26χρονη που μαχαίρωσε τον σύντροφό της
24.06.26 , 16:42 MasterChef 2026: Οι «βετεράνοι» της κόκκινης μπριγάδας στο πλευρό του Πάνου
Βικτώρια Δέλλα: Φεύγει για σπουδές Ιατρικής μετά την απώλεια της μαμάς της
Κωνσταντίνος Μαργαρίτης: «Δεν έχω τις πλάτες του πατέρα μου»
Άση Μπήλιου: Τι αλλάζει για όλα τα ζώδια μέχρι τον Αύγουστο
Κατρίνα Τσάνταλη για Ανδρέα Βούλγαρη: «Κάναμε τρεις ώρες χειρουργείο»
Κουφονήσια: Τραγωδία με 23χρονη Ελληνίδα τουρίστρια που πέθανε ξαφνικά
«Η Ρούλα Κορομηλά επιστρέφει στον ΑΝΤ1»: Οι πληροφορίες της Τζ. Συρίχα
MasterChef: Το απρόοπτο στην κουζίνα και η επέτειος γάμου του Φίλιπ
Κορμάρα η Μαρία Αντωνά: Οι πόζες με μαγιό που «κόβουν» την ανάσα
Παραλίες Αττικής: Ποιες κρίθηκαν ακατάλληλες για κολύμπι - Δείτε τη λίστα
Πότε πληρώνονται έκτακτο επίδομα παιδιού και επιδόματα ΟΠΕΚΑ
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Δημήτρης Πιατάς απαντά στον Γιάννη Σμαραγδή, λέγοντας ότι το σχόλιό του ήταν χιουμοριστικό και όχι σοβαρό.
  • Ο Σμαραγδής αντέτεινε ότι δεν πρέπει να γίνονται αστεία για σοβαρές καταστάσεις, αναφερόμενος στους ηθοποιούς Σωτήρη Μουστάκα και Στάθη Ψάλτη που είχαν καρκίνο.
  • Ο Πιατάς υποστηρίζει ότι το χιούμορ πεθαίνει στη χώρα και εξέφρασε την απορία του για την παρεξήγηση.
  • Ο Σμαραγδής τόνισε τη σημασία του σεβασμού προς τους ηθοποιούς που ήρθαν να αφήσουν το τελευταίο τους αποτύπωμα στις ταινίες του.

«Λυπάμαι, δεν έχω να πω κάτι. Χιούμορ έκανα τίποτα άλλο τίποτα περισσότερο. Να καταργήσουμε και το αστείο;είπε στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα ο Δημήτρης Πιατάς ως απάντηση στον Γιάννη Σμαραγδή που είπε πως δεν μπορεί κάποιος να κάνει χιούμορ και να λέει πως “όποιος παίζει σε ταινίες του Σμαραγδή και είναι κάποιας ηλικίας πεθαίνει” 

Γιάννης Σμαραγδής: Η απάντηση στον Πιατά: «Δεν παίζεις με αυτά»


Ο Δημήτρης Πιατάς ξεκαθάρισε πως το είπε μόνο για πλάκα ενώ μιλώντας και στην εκπομπή Buongiorno  ότι αν ζούσαν ο Σωτήρης Μουστάκας και ο Στάθης Ψάλτης, εξαιρετικοί ηθοποιοί και οι δύο, και άκουγαν το αστείο μου θα γελούσαν με την ψυχή τους!

Δημήτρης Πιατάς/ φωτογραφία από NDP/ Έλλη Πουπουλίδου

Δημήτρης Πιατάς/ φωτογραφία από NDP/ Έλλη Πουπουλίδου


«Έκανα χιούμορ και μόνο χιούμορ αλλά προφανώς ζούμε σε μια χώρα που το χιούμορ πεθαίνει και μάλλον πεθαίνει και η χώρα όπως φαίνεται. Υπάρχουν πολύ καίρια θέματα για να επιλυθούν, είμαι ένας σοβαρός κωμικός και απορώ πώς αυτό που είπα παρεξηγήθηκε σε τέτοιο βαθμό. Είμαι σίγουρος ότι αν ζούσαν ο Σωτήρης Μουστάκας και ο Στάθης Ψάλτης, εξαιρετικοί ηθοποιοί και οι δύο, και άκουγαν το αστείο μου θα γελούσαν με την ψυχή τους» δήλωσε στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά ο ηθοποιός. 


Όλα ξεκίνησαν όταν ο Δημήτρης Πιατάς δήλωσε χιουμοριστικά πως του έχει κάνει πρόταση συνεργασίας ο καταξιωμένος καλλιτέχνης αλλά την έχει γλιτώσει καθώς όποιος παίζει σε ταινία του και είναι κάποιας ηλικίας πεθαίνει, φέροντας μάλιστα ως παραδείγματα τον Στάθη Ψάλτη και τον Σωτήρη Μουστάκα που έπαιξαν στις ταινία “Καζαντζάκης” και «El Greco» (2007) αντίστοιχα. 

Γιάννης Σμαραγδής/ φωτογραφία από NDP/ Aνδρέας Νικολαρέας 

Γιάννης Σμαραγδής/ φωτογραφία από NDP/ Aνδρέας Νικολαρέας 


Τότε ο Γιάννης Σμαραγδάς ενοχλημένος βγήκε στην εκπομπή Το Πρω1νό λέγοντας πως δεν πρέπει κάποιος να κάνει αστεία με αυτά τα πράγματα. 


«Υπήρχε και κάτι άλλο που δεν το έχω πει δημόσια, αλλά έτσι όπως ήρθαν τώρα τα πράγματα είμαι υποχρεωμένος να το πω. Ο Σωτήρης Μουστάκας που ήταν φίλος μου και ο Στάθης Ψάλτης, όταν ήρθαν να παίξουν σε εμένα είχαν και οι δύο καρκίνο και το ήξεραν ότι θα πεθάνουν. Γι΄αυτό ο Σωτήρης είπε "δεν θέλω να πάρω χρήματα". Ο Ψάλτης όταν ήρθε, είχε έναν μικρό ρόλο και του είπα "θέλω να βάλεις την ψυχή σου" και μου είπε "γι' αυτό ήρθα Γιάννη". Ήξερε ότι θα φύγει και ήθελε το τελευταίο του αποτύπωμα να το βάλει σε αυτήν την ταινία. Γι' αυτό και όταν δύο ημέρες πριν φύγει, όταν τον επισκέφτηκα στο νοσοκομείο και του έδειξα αυτό που είχα κάνει μου είπε "πώς με έκανες έτσι αψηλό Γιάννη;" και του είπα "μα είναι η ψυχή σου αψηλή" και έφυγα και μετά μπήκε η κόρη του η Μαρία και της είπε "να πας να δεις αυτήν την ταινία όταν θα παιχτεί, γιατί θα είσαι πολύ περήφανη για τον μπαμπά σου". Δεν ήξεραν ότι ο Ψάλτης έκανε άπειρες ταινίες που δεν ήταν του ταλέντου του και μάζευε χρήματα και αγόραζε σπίτια για άστεγους, βοηθούσε τους φτωχούς και πέθανε στην ψάθα. Λίγο σεβασμό γι' αυτούς τους ανθρώπους. Αυτοί ήρθαν σε εμένα, γιατί ήξεραν ότι θα βρουν μια ανοιχτή αγκαλιά, για να αφήσουν το τελευταίο τους αποτύπωμα. Δεν παίζεις με αυτά τα πράγματα και ειδικά όταν είσαι ηθοποιός» ανέφερε χαρακτηριστικά ο σκηνοθέτης.
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΜΑΡΑΓΔΗΣ
 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΙΑΤΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top