«Λυπάμαι, δεν έχω να πω κάτι. Χιούμορ έκανα τίποτα άλλο τίποτα περισσότερο. Να καταργήσουμε και το αστείο;είπε στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα ο Δημήτρης Πιατάς ως απάντηση στον Γιάννη Σμαραγδή που είπε πως δεν μπορεί κάποιος να κάνει χιούμορ και να λέει πως “όποιος παίζει σε ταινίες του Σμαραγδή και είναι κάποιας ηλικίας πεθαίνει”



Ο Δημήτρης Πιατάς ξεκαθάρισε πως το είπε μόνο για πλάκα ενώ μιλώντας και στην εκπομπή Buongiorno ότι αν ζούσαν ο Σωτήρης Μουστάκας και ο Στάθης Ψάλτης, εξαιρετικοί ηθοποιοί και οι δύο, και άκουγαν το αστείο μου θα γελούσαν με την ψυχή τους!

Δημήτρης Πιατάς/ φωτογραφία από NDP/ Έλλη Πουπουλίδου



«Έκανα χιούμορ και μόνο χιούμορ αλλά προφανώς ζούμε σε μια χώρα που το χιούμορ πεθαίνει και μάλλον πεθαίνει και η χώρα όπως φαίνεται. Υπάρχουν πολύ καίρια θέματα για να επιλυθούν, είμαι ένας σοβαρός κωμικός και απορώ πώς αυτό που είπα παρεξηγήθηκε σε τέτοιο βαθμό. Είμαι σίγουρος ότι αν ζούσαν ο Σωτήρης Μουστάκας και ο Στάθης Ψάλτης, εξαιρετικοί ηθοποιοί και οι δύο, και άκουγαν το αστείο μου θα γελούσαν με την ψυχή τους» δήλωσε στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά ο ηθοποιός.



Όλα ξεκίνησαν όταν ο Δημήτρης Πιατάς δήλωσε χιουμοριστικά πως του έχει κάνει πρόταση συνεργασίας ο καταξιωμένος καλλιτέχνης αλλά την έχει γλιτώσει καθώς όποιος παίζει σε ταινία του και είναι κάποιας ηλικίας πεθαίνει, φέροντας μάλιστα ως παραδείγματα τον Στάθη Ψάλτη και τον Σωτήρη Μουστάκα που έπαιξαν στις ταινία “Καζαντζάκης” και «El Greco» (2007) αντίστοιχα.

Γιάννης Σμαραγδής/ φωτογραφία από NDP/ Aνδρέας Νικολαρέας



Τότε ο Γιάννης Σμαραγδάς ενοχλημένος βγήκε στην εκπομπή Το Πρω1νό λέγοντας πως δεν πρέπει κάποιος να κάνει αστεία με αυτά τα πράγματα.



«Υπήρχε και κάτι άλλο που δεν το έχω πει δημόσια, αλλά έτσι όπως ήρθαν τώρα τα πράγματα είμαι υποχρεωμένος να το πω. Ο Σωτήρης Μουστάκας που ήταν φίλος μου και ο Στάθης Ψάλτης, όταν ήρθαν να παίξουν σε εμένα είχαν και οι δύο καρκίνο και το ήξεραν ότι θα πεθάνουν. Γι΄αυτό ο Σωτήρης είπε "δεν θέλω να πάρω χρήματα". Ο Ψάλτης όταν ήρθε, είχε έναν μικρό ρόλο και του είπα "θέλω να βάλεις την ψυχή σου" και μου είπε "γι' αυτό ήρθα Γιάννη". Ήξερε ότι θα φύγει και ήθελε το τελευταίο του αποτύπωμα να το βάλει σε αυτήν την ταινία. Γι' αυτό και όταν δύο ημέρες πριν φύγει, όταν τον επισκέφτηκα στο νοσοκομείο και του έδειξα αυτό που είχα κάνει μου είπε "πώς με έκανες έτσι αψηλό Γιάννη;" και του είπα "μα είναι η ψυχή σου αψηλή" και έφυγα και μετά μπήκε η κόρη του η Μαρία και της είπε "να πας να δεις αυτήν την ταινία όταν θα παιχτεί, γιατί θα είσαι πολύ περήφανη για τον μπαμπά σου". Δεν ήξεραν ότι ο Ψάλτης έκανε άπειρες ταινίες που δεν ήταν του ταλέντου του και μάζευε χρήματα και αγόραζε σπίτια για άστεγους, βοηθούσε τους φτωχούς και πέθανε στην ψάθα. Λίγο σεβασμό γι' αυτούς τους ανθρώπους. Αυτοί ήρθαν σε εμένα, γιατί ήξεραν ότι θα βρουν μια ανοιχτή αγκαλιά, για να αφήσουν το τελευταίο τους αποτύπωμα. Δεν παίζεις με αυτά τα πράγματα και ειδικά όταν είσαι ηθοποιός» ανέφερε χαρακτηριστικά ο σκηνοθέτης.

