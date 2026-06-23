Τη δική του απάντηση στον Δημήτρη Πιατά που είπε με μία δόση χιούμορ πως «όποιος παίζει σε ταινία του Γιάννη Σμαραγδή και είναι κάποιας ηλικίας πεθαίνει», έδωσε ο καταξιωμένος σκηνοθέτης που πρόσφατα η ταινία του «Καποδίστριας» βγήκε στα σινεμά.

O Δημήτρης Πιατάς στο έργο "Η Επιθεώρηση «Εγώ θα σας τα πω!»/ φωτογραφία από NDP/ Έλλη Πουπουλίδου

Ο καταξιωμένος σκηνοθέτης που μεταξύ άλλων έχει σκηνοθετήσει τις ταινίες • Καποδίστριας (2025), Καζαντζάκης (2017), Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι (2012), Ελ Γκρέκο (2007), Καβάφης (1996), Το τραγούδι της επιστροφής (1983), Κελί μηδέν ανέφερε μεταξύ άλλων πως οι δύο πρωταγωνιστές του ο Στάθης Ψάλτης και ο Σωτήρης Μουστάκας, όταν είχαν παίξει στις ταινίες του ήταν και οι δύο άρρωστοι.

Ο Στάθης Ψάλτης πρωταγωνίστησε τo 2017 στη ταινία «Καζαντζάκης»/ φωτογραφία από NDP

«Υπήρχε και κάτι άλλο που δεν το έχω πει δημόσια, αλλά έτσι όπως ήρθαν τώρα τα πράγματα είμαι υποχρεωμένος να το πω. Ο Σωτήρης Μουστάκας που ήταν φίλος μου και ο Στάθης Ψάλτης, όταν ήρθαν να παίξουν σε εμένα είχαν και οι δύο καρκίνο και το ήξεραν ότι θα πεθάνουν. Γι΄αυτό ο Σωτήρης είπε "δεν θέλω να πάρω χρήματα". Ο Ψάλτης όταν ήρθε, είχε έναν μικρό ρόλο και του είπα "θέλω να βάλεις την ψυχή σου" και μου είπε "γι' αυτό ήρθα Γιάννη". Ήξερε ότι θα φύγει και ήθελε το τελευταίο του αποτύπωμα να το βάλει σε αυτήν την ταινία. Γι' αυτό και όταν δύο ημέρες πριν φύγει, όταν τον επισκέφτηκα στο νοσοκομείο και του έδειξα αυτό που είχα κάνει μου είπε "πώς με έκανες έτσι αψηλό Γιάννη;" και του είπα "μα είναι η ψυχή σου αψηλή" και έφυγα και μετά μπήκε η κόρη του η Μαρία και της είπε "να πας να δεις αυτήν την ταινία όταν θα παιχτεί, γιατί θα είσαι πολύ περήφανη για τον μπαμπά σου". Δεν ήξεραν ότι ο Ψάλτης έκανε άπειρες ταινίες που δεν ήταν του ταλέντου του και μάζευε χρήματα και αγόραζε σπίτια για άστεγους, βοηθούσε τους φτωχούς και πέθανε στην ψάθα. Λίγο σεβασμό γι' αυτούς τους ανθρώπους. Αυτοί ήρθαν σε εμένα, γιατί ήξεραν ότι θα βρουν μια ανοιχτή αγκαλιά, για να αφήσουν το τελευταίο τους αποτύπωμα. Δεν παίζεις με αυτά τα πράγματα και ειδικά όταν είσαι ηθοποιός» ανέφερε χαρακτηριστικά ο σκηνοθέτης.

O Γιάννης Σμαραγδής/ φωτογραφία από NDP

Να σας θυμίσουμε πως ο Δημήτρης Πιατάς είχε πει χιουμοριστικά:

«Ο Γιάννης Σμαραγδής με κυνηγάει χρόνια να παίξω σε ταινία του και την έχω γλιτώσει. Όποιος επώνυμος, κάποιας ηλικίας, παίζει σε ταινία του Γιάννη Σμαραγδή, πεθαίνει μετά, όπως ο Σωτήρης Μουστάκας και ο Στάθης Ψάλτης. Οπότε, δεν θέλω να παίξω σε ταινία του Σμαραγδή, γιατί δεν θέλω να πεθάνω ακόμα»