Κατρίνα Τσάνταλη για Ανδρέα Βούλγαρη: «Κάναμε τρεις ώρες χειρουργείο»

Όσα δήλωσε για το ατύχημα που είχε ο σύντροφός της

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Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατρίνα Τσάνταλη ανέφερε ότι ο σύντροφός της, Ανδρέας Βούλγαρης, υπ underwent three-hour surgery due to a complete rupture of his Achilles tendon from a basketball accident.
  • Η καθημερινότητα με τον γιο τους Άρη είναι απαιτητική, αλλά είναι η προτεραιότητά της.
  • Η Τσάνταλη παρουσίασε το νέο της παιδικό βιβλίο "Μικρό Δυνατό Λυκάκι", με φιλανθρωπικό σκοπό για τον παιδικό καρκίνο, με όλα τα έσοδα να πηγαίνουν στο Make-A-Wish.
  • Διαχειρίζεται το καταφύγιο A Little Shelter με την Τόνια Σωτηροπούλου, με 70 υιοθεσίες πέρυσι.
  • Γιόρτασαν τα δεύτερα γενέθλια του Άρη στις 20 Φεβρουαρίου, μοιράζοντας στιγμιότυπα στα social media.

Η Κατρίνα Τσάνταλη μίλησε στην εκπομπή Buongiorno με αφορμή το νέο παιδικό βιβλίο της κι αναφέρθηκε στον Ανδρέα Βούλγαρη, στον γιο τους Άρη, στο καταφύγιο A Little Shelter και στην παιδική παράσταση που ετοιμάζει.

Κατρίνα Τσάνταλη για Ανδρέα Βούλγαρη: «Κάναμε τρεις ώρες χειρουργείο»

Η ίδια περιέγραψε το ατύχημα του συντρόφου της, που συνέβη σε αγώνα μπάσκετ και οδήγησε σε επέμβαση. «Μπάσκετ και 40. Πάει αυτή η καριέρα του μπασκετμπολίστα. Έπαθε ολική ρήξη αχίλλειου τένοντα. Κάναμε τρεις ώρες χειρουργείο. Πήγαν όλα καλά. Τώρα είμαστε λίγο ξάπλα. Καιρό παίρνει από ό,τι καταλαβαίνω η αποκατάσταση, αλλά θα βάλουμε τα δυνατά μας να δώσουμε το χρόνο και να το επισπεύσουμε άμα γίνεται, Παναγία μου!», αποκάλυψε.

Κατρίνα Τσάνταλη: Το ατύχημα που την οδήγησε στο νοσοκομείο

Κατρίνα Τσάνταλη: Η ζωή με τον γιο της

Για την καθημερινότητα με το παιδί τους, η Κατρίνα Τσάνταλη είπε: «Δε θα σου πω ότι είναι όλα ρόδινα και μαγικά με το παιδί στο σπίτι. Έχει πολύ τρέξιμο όταν είναι δύο χρονών, πολύ κυνήγι, αλλά εντάξει, είναι η ζωή μου όλη. Είναι προτεραιότητα και να σου πω κάτι; Δεν με νοιάζουν και πάρα πολύ άλλα πράγματα πια. Ο Ανδρέας είναι ο καλύτερος του φίλος. Ό,τι βλακεία κάνουνε στο σπίτι, μαζί την κάνουνε. Αυτό θα σου πω και θα καταλάβετε, τελεία».

Κατρίνα Τσάνταλη για Ανδρέα Βούλγαρη: «Κάναμε τρεις ώρες χειρουργείο»

Το βιβλίο, το Make-A-Wish και η παράσταση

Η συγγραφέας μίλησε και για το βιβλίο της Μικρό Δυνατό Λυκάκι, τονίζοντας τον φιλανθρωπικό του σκοπό:«Είναι για τον παιδικό καρκίνο. Δεν αναφέρω μέσα τη λέξη, για να μπορεί να διαβαστεί από όσο περισσότερα παιδιά γίνεται».

Κατρίνα Τσάνταλη: Οι τρυφερές φωτογραφίες που μοιράστηκε με τον γιο της

Στη συνέχεια πρόσθεσε, «Όλα τα έσοδα θα πάνε στο Make-A-Wish να κάνουμε ευχές, γιατί έτσι κι αλλιώς οι ευχές έχουν μαγεία στο πώς βοηθάνε τα παιδιά να γίνονται καλύτερα, στην ψυχούλα τους. Τώρα συζητάμε και για παράσταση. Δηλαδή την έχω γράψει εγώ, μουσικές, κτλ. Είδα ότι το κάνουν μόνοι τους τα παιδιά και οι δάσκαλοι στα σχολεία παραστάσεις τα βιβλία μου».

Το A Little Shelter και η αγάπη του γιου της για τα ζώα

Για το καταφύγιο A Little Shelter, που τρέχει μαζί με την Τόνια Σωτηροπούλου, δήλωσε: «Είμαι πάρα πολύ περήφανη. Κι εγώ και η Τόνια Σωτηροπούλου που το τρέχουμε, είμαστε πολύ περήφανες γι’ αυτό. Πέρσι κάναμε, φαντάσου, 70 υιοθεσίες. Έχει πάρα πολλά έξοδα, δεν είναι απλά ότι χαϊδεύουμε τα ζωάκια».

Για τον μικρό Άρη και τη σχέση του με τα ζώα ανέφερε: «Νομίζω ο γιος μου έχει την αγάπη για τα ζώα από το DNA του. Την έχει στο DNA του, δηλαδή τον πάω πάρα πολύ συχνά στο καταφύγιο. Τρελαίνεται, είναι πολύ γατάκιας, δεν είναι τόσο σκυλάκιας το παιδί μου. Παίρνει τα γατάκια αγκαλιά και λέει: "Μαμά, σπίτι, μαμά, σπίτι”. Πιστεύω ότι σε λίγα χρόνια δεν ξέρω τι θα πρωτοβάλουμε σε αυτό το σπίτι».

Κατρίνα Τσάνταλη: Ευτυχισμένη στα 2α γενέθλια του γιου της, του Άρη της

Τα γενέθλια του Άρη

Η Κατρίνα Τσάνταλη και ο Ανδρέας Βούλγαρης γιόρτασαν στις 20 Φεβρουαρίου τα δεύτερα γενέθλια του γιου τους Άρη και μοιράστηκαν στιγμιότυπα στα social media. Στην κοινή τους ανάρτηση έγραψαν, «Ο κόσμος μας γίνεται 2 ♥️ Να σε χαιρόμαστε αστέρι μας!».

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