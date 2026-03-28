Κατρίνα Τσάνταλη: Οι τρυφερές φωτογραφίες που μοιράστηκε με τον γιο της

Τρισευτυχισμένη μανούλα είναι η Κατρίνα Τσάνταλη, η οποία απολαμβάνει τις όμορφες και μοναδικές στιγμές της καθημερινότητας με τον δύο -πλέον- ετών γιο της, Άρη.

Η γνωστή συγγραφέας παιδικών βιβλίων μοιράστηκε για μια ακόμη φορά με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media, τρυφερά στιγμιότυπα από τη ζωή της με τον γιο της. Σε αυτά τους βλέπουμε είτε στο σπίτι τους, είτε στις βόλτες τους στην Αθήνα.

Σε κάποια από τα στιγμιότυπα βλέπουμε τον μικρό να παίζει με τα παιχνίδια του και σε άλλες με ένα σκυλάκι, στο καταφύγιο για ζωάκια που έχει δημιουργήσει η μαμά του. Η Κατρίνα Τσάνταλη είναι γνωστή για τη φιλοζωική δράση της.

Η ανάρτηση και οι φωτογραφίες που ανήρτησε η Κατρίνα Τσάνταλη:

«Τις προηγούμενες μέρες είχε απαιτητικό πρόγραμμα: καπιμπάρα , πυροσβέστες και σκυλάκια» έγραψε η Κατρίνα στη λεζάντα.

Η Κατρίνα Τσάνταλη και ο Ανδρέας Βούλγαρης έχουν δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια, την οποία κρατούν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Οι δυο τους, μαζί με τον γιο τους, σπάνια πραγματοποιούν δημόσιες εμφανίσεις.