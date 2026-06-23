MasterChef 2026: Καλεσμένοι & κριτές βαθμολόγησαν την προσπάθεια του Τάσου!

«Δεν ξέρω, αλλά με έχει πιάσει ένα τρέμουλο περίεργο»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στον τελικό του MasterChef 2026, οι νικητές του παρελθόντος συμμετείχαν στην αξιολόγηση του μενού πέντε σταδίων του Τάσου.
  • Η Μαρία Μπέη ένιωσε άγχος, ενώ ο Μάνος Σάρρης δήλωσε ενθουσιασμένος με την εμπειρία.
  • Ο Σταύρος Βαρθαλίτης και οι άλλοι κριτές σχολίασαν τη διαδικασία και την ευθύνη της βαθμολόγησης.
  • Οι φιναλίστ κλήθηκαν να σερβίρουν 55 πιάτα με εξαιρετική συνέπεια.
  • Η τελική βαθμολογία θα προκύψει από τον μέσο όρο των πρώην παικτών και των κριτών.

Μια από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές του φετινού τελικού του MasterChef είναι σίγουρα η επιστροφή των μεγάλων νικητών του μαγειρικού διαγωνισμού. Έχοντας δοκιμάσει το μενού πέντε σταδίων που ετοίμασε ο Τάσος με τη βοήθεια του Χρήστου και του Γιάννη, καλούνται να πάρουν μέρος στην ανάδειξη του φετινού νικητή, μια διαδικασία που σε κάποιους προκαλεί έντονο άγχος και σε άλλους αίσθημα ευθύνης.

MasterChef 2026: Η Μαρία Μπέη δήλωσε ότι είναι αγχωμένη σαν να μαγειρεύει η ίδια

MasterChef 2026: Η Μαρία Μπέη δήλωσε ότι είναι αγχωμένη σαν να μαγειρεύει η ίδια

Η Μαρία Μπέη παραδέχτηκε πως αισθάνεται περίεργα κι αγχώθηκε σαν να διαγωνίζεται η ίδια, νιώθοντας ένα πρωτόγνωρο τρέμουλο. Αντίθετα, ο Μάνος Σάρρης δήλωσε ενθουσιασμένος, λέγοντας χαριτωμένα πως είναι «γεννημένος να κάνει αυτό το πράγμα». Επεσήμανε, μάλιστα, ότι οι φιναλίστ νιώθουν μεγαλύτερη οικειότητα μαζί τους σε σχέση με έναν καλεσμένο σεφ, αφού όλοι τους έχουν βρεθεί στην ίδια θέση. Η κουβέντα πήρε μια χιουμοριστική τροπή όταν γίνεται αναφορά στα ταξίδια, με τον Μάνο να μπερδεύει τους προορισμούς, λέγοντας πως πήγε Σαν Σεμπαστιάν για να τον διορθώσουν γελώντας οι υπόλοιποι ότι πήγε στο Μπιλμπάο, με τον ίδιο να καταλήγει στο επικό «Μπιλμπάο σαν Σεμπαστιάν».

MasterChef 2026 - Κοντιζάς σε Βαρθαλίτη: «Βλέπεις πουθενά τον Βακιάρο;»

MasterChef 2026: Οι σεφ και κριτές μαζί με τους μεγάλους νικητές βαθμολόγησαν το πιάτο του Τάσου

MasterChef 2026: Οι σεφ και κριτές μαζί με τους μεγάλους νικητές βαθμολόγησαν το πιάτο του Τάσου

Στο παιχνίδι των αναμνήσεων μπήκε κι ο Σταύρος Βαρθαλίτης, με την παρέα να του θυμίζει πως ο ίδιος δεν κέρδισε ποτέ ομαδικές δοκιμασίες. Εκείνος, επιστρατεύοντας το γνωστό του χιούμορ, απάντησε πως απλώς προετοίμαζε το έδαφος για να είναι έτοιμος, ενώ ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος τον πείραξε, λέγοντας ότι βγήκε από το παιχνίδι μέσα στην καραντίνα και νόμιζε ότι όλος ο κόσμος ήταν κλεισμένος στα σπίτια του μόνο και μόνο για να βλέπει τον Βαρθαλίτη σε επανάληψη, κάτι που ο ίδιος επιβεβαιώνει γελώντας. 

MasterChef 2026: Οι μεγάλοι νικητές του διαγωνισμού σε ρόλο τέταρτου κριτή!

Από την πλευρά της, η Μαργαρίτα Νικολαΐδη δήλωσε εξαιρετικά αγχωμένη για τη στιγμή της βαθμολογίας, συμφωνώντας ότι πρέπει να συνυπολογιστεί τόσο η δυσκολία όσο και το συναίσθημα. Ο Σταύρος προσέγγισε την κατάσταση πιο μαγειρικά, τονίζοντας ότι δε νιώθει άγχος αλλά μεγάλη ευθύνη και τιμή, καθώς με την ψήφο τους θα καλωσορίσουν ένα νέο μέλος στην οικογένεια των νικητών. Ο Νέστορας Νέστρορας έδωσε ένα μεγάλο μπράβο στους φιναλίστ, καθώς κλήθηκαν να βγάλουν συνολικά 55 πιάτα, ένα τεράστιο νούμερο για μενού γευσιγνωσίας (degustation), καταφέρνοντας να τα σερβίρουν με απόλυτη συνέπεια και εξαιρετική εικόνα. Για τον ίδιο, αυτή η προσπάθεια μηνών πρέπει να ανταμειφθεί δίκαια με βάση το σημερινό αποτέλεσμα.

MasterChef 2026: Η Μαργαρίτα ρώτησε τον Λεωνίδα αν μπορεί να ζωγραφίσει μια καρδούλα!

MasterChef 2026: Η Μαργαρίτα ρώτησε τον Λεωνίδα αν μπορεί να ζωγραφίσει μια καρδούλα!

Όταν έρχεται η ώρα της κρίσης, οι κριτές ζητούν από τους παίκτες να ψηφίσουν κατά συνείδηση, με τη Μαργαρίτα να αναρωτιέται με δόση χιούμορ αν μπορεί να βάλει στο χαρτί της μια «καρδούλα». Καθώς οι παίκτες παραδίδουν τις βαθμολογίες τους, οι κριτές τους ζητούν να γυρίσουν για λίγο από την άλλη πλευρά, ώστε να μη δουν τα τελικά αποτελέσματα. 

MasterChef: «Σήμερα θα μαγειρέψεις εσύ, αύριο θα μαγειρέψει ο Πάνος»

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τους κριτές να βάζουν τις τελικές τους υπογραφές και να σφραγίζουν τον φάκελο με τη δεύτερη βαθμολογία του Τάσου για τη δεύτερη δοκιμασία των τελικών. Ο μέσος όρος των οκτώ πρώην παικτών θα προστεθεί στις βαθμολογίες των κριτών και το τελικό αποτέλεσμα θα διαιρεθεί δια του τέσσερα.

MasterChef 2026: Οι σεφ και κριτές σφράγισαν τον φάκελο με τη βαθμολογία τους

MasterChef 2026: Οι σεφ και κριτές σφράγισαν τον φάκελο με τη βαθμολογία τους

Η βραδιά έκλεισε με την ανανεωμένη πρόσκληση για την επόμενη μέρα, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, όπου όλοι μαζί θα δοκιμάσουν το μενού 20 σταδίων που έχει ετοιμάσει ο δεύτερος φιναλίστ, ο Πάνος.

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MASTERCHEF 2026
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MASTERCHEF
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ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ
 |
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ
 |
ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΗ
 |
ΜΑΝΟΣ ΣΑΡΡΗΣ
 |
MASTERCHEF ΤΑΣΟΣ
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