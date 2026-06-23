MasterChef 2026: Οι μεγάλοι νικητές του διαγωνισμού σε ρόλο τέταρτου κριτή!

Με γέλια, πειράγματα και χειροκροτήματα τους υποδέχτηκαν οι σεφ και κριτές

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Για πρώτη φορά, όλοι οι μεγάλοι νικητές του MasterChef συγκεντρώθηκαν σε μια εκδήλωση για τα 10 χρόνια του διαγωνισμού.
  • Οι νικητές συμμετείχαν ως τέταρτοι κριτές στη δεύτερη δοκιμασία των φετινών τελικών.
  • Η ατμόσφαιρα ήταν γεμάτη χιούμορ και ενθουσιασμό, με πειράγματα μεταξύ των νικητών και των κριτών.
  • Ο Σταύρος Βαρθαλίτης εξέφρασε την ευλογία του για τη συνάντηση, ενώ οι άλλοι νικητές μοιράστηκαν τις εντυπώσεις τους.
  • Η εκδήλωση υπογράμμισε τη σημασία της εμπειρίας των πρώην νικητών στην αξιολόγηση των συμμετοχών.

Σε μια ιστορική στιγμή για το MasterChef, το τραπέζι του επιτυχημένου τηλεοπτικού διαγωνισμού μαγειρικής γέμισε με τη ζωντανή ιστορία δέκα ολόκληρων ετών, καθώς για πρώτη φορά όλοι οι μεγάλοι νικητές βρέθηκαν μαζευμένοι στον ίδιο χώρο!

MasterChef 2026: Οι μεγάλοι νικητές του διαγωνισμού σε ρόλο τέταρτου κριτή!

Η ατμόσφαιρα ήταν γεμάτη πειράγματα κι ενθουσιασμό από τα πρώτα κιόλας λεπτά, με τους κριτές να υποδέχονται με ενθουσιασμό τους πρωταθλητές και να τους προτρέπουν να απολαύσουν τη βραδιά.

MasterChef 2026: Οι μεγάλοι νικητές του διαγωνισμού σε ρόλο τέταρτου κριτή!

Η παρουσίαση των νικητών ξεκίνησε με τον Τιμολέοντα Διαμαντή από το MasterChef 2 να δηλώνει πως είναι πάρα πολύ καλά, για να ακολουθήσει ο Μανώλης Σαρρής του τρίτου κύκλου, ο οποίος μάλιστα πείραξε τον Σωτήρη Κοντιζά ρωτώντας τον αν κρυώνει. Όταν τον λόγο πήρε ο νικητής του MasterChef 4, Σταύρος Βαρθαλίτης, εξέφρασε τη χαρά του για αυτή τη μοναδική ένωση λέγοντας χαρακτηριστικά: «Νιώθω ευλογημένος που θα το ζήσουμε αυτό παρέα. Να αρχίσουν τα όργανα, να περάσουμε καλά». Αμέσως μετά, η πάντα χαμογελαστή Μαργαρίτα Νικολαΐδη μοιράστηκε τον ενθουσιασμό της, σημειώνοντας πως βγήκε λίγο εκτός καθημερινότητας και περνάει ήδη πολύ ωραία.

MasterChef 2026: Οι μεγάλοι νικητές του διαγωνισμού σε ρόλο τέταρτου κριτή!

Το χιούμορ δεν έλειψε ούτε από τις επόμενες παρουσιάσεις. Ο νικητής του έκτου κύκλου, Παναγιώτης Κουμουνδούρος, είχε ένα μικρό άγχος για το αν ήταν κατάλληλα ντυμένος, αφού ο Νίκος Θωμάς του είπε χαριτολογώντας ότι είναι «σαν λέτσος» σε σύγκριση με την υπερπαραγωγή εμφάνιση της Μαρίας Μπέη. Η ίδια η νικήτρια του MasterChef 7 σχολίασε με αυτοσαρκασμό για το στιλ της πως είναι έτοιμη να πει το δελτίο ειδήσεων.

MasterChef: «Σήμερα θα μαγειρέψεις εσύ, αύριο θα μαγειρέψει ο Πάνος»

Στη συνέχεια, ο Λευτέρης Ζαφειρόπουλος του MasterChef 8 έδωσε μια πιο γαστρονομική νότα, τονίζοντας με νόημα στους κριτές ότι: «Πεινάμε, με παξιμάδια ήρθαμε, ελπίζω να τους βάλετε κάτι δύσκολο και με πολλά πιάτα», ενώ ο τελευταίος της παρέας, ο Νέστορας Νέστορας, περιέγραψε τη συνάντηση σαν μια μεγάλη οικογένεια σε ένα πολύ μεγάλο τραπέζι, ανυπομονώντας να προστεθεί ακόμα ένα μέλος σε αυτήν.

MasterChef 2026: Οι μεγάλοι νικητές του διαγωνισμού σε ρόλο τέταρτου κριτή!

Οι κριτές καλωσόρισαν θερμά όλη την παρέα και αποκάλυψαν τον πραγματικό και πολύ σοβαρό λόγο αυτής της συνάντησης. Για πρώτη φορά στην ιστορία του διαγωνισμού, οι πρώην νικητές δε θα ήταν απλοί καλεσμένοι, αλλά θα αναλάμβαναν τον ρόλο του τέταρτου κριτή. Καθώς έχουν ζήσει την αγωνία, την προσπάθεια και την απογοήτευση της κουζίνας καλύτερα από τον καθένα, κλήθηκαν να δοκιμάσουν και να διαμορφώσουν με τη βαθμολογία τους τη δεύτερη δοκιμασία της σειράς των φετινών τελικών, σφραγίζοντας έτσι με τον πιο ουσιαστικό τρόπο τη διαδρομή των δέκα ετών του MasterChef.

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MASTERCHEF 2026
 |
MASTERCHEF
 |
ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΝΤΙΖΑΣ
 |
ΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
 |
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
 |
ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΑΡΡΗΣ
 |
ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ
 |
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ
 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
 |
ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΗ
 |
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ
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