MasterChef 2026 - Κοντιζάς σε Βαρθαλίτη: «Βλέπεις πουθενά τον Βακιάρο;»

Η «αντιπαράθεση» Σαρρή - Βαρθαλίτη και τα τρελά γέλια στο τραπέζι

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο MasterChef 2026, οι νικητές του διαγωνισμού είχαν διαφωνίες σχετικά με τη σάλτσα με πραλίνα φουντουκιού και σόγια.
  • Ο Σταύρος Βαρθαλίτης προανήγγειλε νέο project για το καλοκαίρι του '27, αλλά δεν θέλησε να αποκαλύψει λεπτομέρειες.
  • Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος παρενέβη για να σταματήσει τις αντιπαραθέσεις και να επικεντρωθούν στη μαγειρική.
  • Ο Βαρθαλίτης δέχτηκε πειράγματα για το παρελθόν του και την επιλογή του κλιματιστικού στο πρώτο του project.
  • Η συζήτηση έκλεισε με χιούμορ και απειλή από τον Σωτήρη Κοντιζά προς τον Βαρθαλίτη.

Από το τραπέζι του MasterChef 2026 με καλεσμένος τους μέχρι σήμερα νικητές του μαγειρικού διαγωνισμού, δεν έλειψαν οι διαφωνίες. Όπως αυτή ανάμεσα στον Μανώλη Σαρρή και τον Σταύρο Βαρθαλίτη, με τον Σταύρο να ισχυρίζεται ότι έλειπε η οξύτητα από τη σάλτσα με την πραλίνα φουντουκιού και τη σόγια, προτείνοντας μάλιστα την προσθήκη yuzu για περισσότερη φρεσκάδα. Ωστόσο ο Μανώλης θεώρησε ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

MasterChef 2026: Οι σεφ και κριτές έβγαλαν στα... παράθυρα την «κόντρα» του Σαρρή με τον Βαρθαλίτη

MasterChef 2026: Οι σεφ και κριτές έβγαλαν στα... παράθυρα την «κόντρα» του Σαρρή με τον Βαρθαλίτη

Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι κριτές άρχισαν να πειράζουν τον Σταύρο Βαρθαλίτη, με τον Σταύρο να τους λέει με χιούμορ ότι κάνει πάσο και τον αφήνει να εκτεθεί, με τον Μανώλη να απαντάει ότι έχει μόνο καλά vibes.

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MasterChef 2026: Ο Μανώλης Σαρρής διαφώνησε με την άποψη του Σταύρου Βαρθαλίτη για την οξύτητα της σάλτας

MasterChef 2026: Ο Μανώλης Σαρρής διαφώνησε με την άποψη του Σταύρου Βαρθαλίτη για την οξύτητα της σάλτας

Η κουβέντα όμως γρήγορα ξέφυγε από τα γαστρονομικά, όταν ο Μανώλης αποκάλυψε ότι ο Σταύρος ετοιμάζει ένα καινούριο project για το καλοκαίρι του '27, αλλά δε θέλει να μιλήσει γι' αυτό για να μην το ματιάξουν. Η παρέα τον πείραξε λέγοντας ότι έχουν έρθει στον τελικό και αντί για τη μαγειρική κάθονται και τσακώνονται «σε παράθυρα», με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο να τους ζητάει να μην είναι κουτσομπόληδες και να κρατήσουν την αντιπαράθεση για το τέλος.

MasterChef 2026: Οι μεγάλοι νικητές του διαγωνισμού σε ρόλο τέταρτου κριτή!

MasterChef 2026: Ο Σταύρος Βαρθαλίτης δεν έχασε την ευκαιρία να περάσει... στην αντεπίθεση!

MasterChef 2026: Ο Σταύρος Βαρθαλίτης δεν έχασε την ευκαιρία να περάσει... στην αντεπίθεση!

Όταν ο Βαρθαλίτης προσπάθησε να αμυνθεί με έναν άκρως εξεζητημένο λόγο, λέγοντας ότι του γεννάται ένα απροσάρμοστο εσωτερικό συναίσθημα που τον φέρνει σε προσδόκητη θέση και τον κάνει να νιώθει άβολα, εισέπραξε την πληρωμένη απάντηση από τον Λεωνίδα: «Μιλάς σαν τη Βίκυ Φλέσσα και δεν τα καταφέρνεις κιόλας», με τον ίδιο να παραδέχεται αμέσως γελώντας: «Δεν κατάλαβα ούτε εγώ τι είπα. Κρατήστε το νόημα». 

MasterChef: «Σήμερα θα μαγειρέψεις εσύ, αύριο θα μαγειρέψει ο Πάνος»

Το κλίμα φορτίστηκε ακόμα περισσότερο με πειράγματα για το παρελθόν, όταν του υπενθύμισαν ότι στα θεμέλια του πρώτου του project, το οποίο ήταν μόλις 10 τετραγωνικά, του είχαν κάνει δώρο ένα κλιματιστικό. Όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε, του είπαν να πάρει ό,τι θέλει κι εκείνος πήγε και διάλεξε το πιο μεγάλο, ένα 24άρι BTU για 10 τετραγωνικά, για να μην χαμπαριάσει τίποτα.

MasterChef 2026: Ο Σωτήρης Κοντιζάς δεν έχασε την ευκαιρία να αστειευτεί με τον Σταύρο Βαρθαλίτη

MasterChef 2026: Ο Σωτήρης Κοντιζάς δεν έχασε την ευκαιρία να αστειευτεί με τον Σταύρο Βαρθαλίτη

Η τρομερή αυτή γαστρονομική και φιλική μάζωξη έκλεισε με τον πιο επικό τρόπο, καθώς στην ερώτηση του Βαρθαλίτη για το τι έχει να απαντήσει σε όλα αυτά, δέχτηκε την απόλυτη ατάκα-απειλή από τον Σωτήρη Κοντιζά: «Ξέρεις πόσο εύκολο είναι να σε εξαφανίσουμε από αυτό το τραπέζι ε; Βλέπεις πουθενά τον Βακιάρο;»

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MASTERCHEF 2026
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MASTERCHEF
 |
ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ
 |
ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΑΡΡΗΣ
 |
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΝΤΙΖΑΣ
 |
ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΑΚΙΑΡΟΣ
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