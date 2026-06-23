Από το τραπέζι του MasterChef 2026 με καλεσμένος τους μέχρι σήμερα νικητές του μαγειρικού διαγωνισμού, δεν έλειψαν οι διαφωνίες. Όπως αυτή ανάμεσα στον Μανώλη Σαρρή και τον Σταύρο Βαρθαλίτη, με τον Σταύρο να ισχυρίζεται ότι έλειπε η οξύτητα από τη σάλτσα με την πραλίνα φουντουκιού και τη σόγια, προτείνοντας μάλιστα την προσθήκη yuzu για περισσότερη φρεσκάδα. Ωστόσο ο Μανώλης θεώρησε ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

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Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι κριτές άρχισαν να πειράζουν τον Σταύρο Βαρθαλίτη, με τον Σταύρο να τους λέει με χιούμορ ότι κάνει πάσο και τον αφήνει να εκτεθεί, με τον Μανώλη να απαντάει ότι έχει μόνο καλά vibes.

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Η κουβέντα όμως γρήγορα ξέφυγε από τα γαστρονομικά, όταν ο Μανώλης αποκάλυψε ότι ο Σταύρος ετοιμάζει ένα καινούριο project για το καλοκαίρι του '27, αλλά δε θέλει να μιλήσει γι' αυτό για να μην το ματιάξουν. Η παρέα τον πείραξε λέγοντας ότι έχουν έρθει στον τελικό και αντί για τη μαγειρική κάθονται και τσακώνονται «σε παράθυρα», με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο να τους ζητάει να μην είναι κουτσομπόληδες και να κρατήσουν την αντιπαράθεση για το τέλος.

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Όταν ο Βαρθαλίτης προσπάθησε να αμυνθεί με έναν άκρως εξεζητημένο λόγο, λέγοντας ότι του γεννάται ένα απροσάρμοστο εσωτερικό συναίσθημα που τον φέρνει σε προσδόκητη θέση και τον κάνει να νιώθει άβολα, εισέπραξε την πληρωμένη απάντηση από τον Λεωνίδα: «Μιλάς σαν τη Βίκυ Φλέσσα και δεν τα καταφέρνεις κιόλας», με τον ίδιο να παραδέχεται αμέσως γελώντας: «Δεν κατάλαβα ούτε εγώ τι είπα. Κρατήστε το νόημα».

Το κλίμα φορτίστηκε ακόμα περισσότερο με πειράγματα για το παρελθόν, όταν του υπενθύμισαν ότι στα θεμέλια του πρώτου του project, το οποίο ήταν μόλις 10 τετραγωνικά, του είχαν κάνει δώρο ένα κλιματιστικό. Όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε, του είπαν να πάρει ό,τι θέλει κι εκείνος πήγε και διάλεξε το πιο μεγάλο, ένα 24άρι BTU για 10 τετραγωνικά, για να μην χαμπαριάσει τίποτα.

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Η τρομερή αυτή γαστρονομική και φιλική μάζωξη έκλεισε με τον πιο επικό τρόπο, καθώς στην ερώτηση του Βαρθαλίτη για το τι έχει να απαντήσει σε όλα αυτά, δέχτηκε την απόλυτη ατάκα-απειλή από τον Σωτήρη Κοντιζά: «Ξέρεις πόσο εύκολο είναι να σε εξαφανίσουμε από αυτό το τραπέζι ε; Βλέπεις πουθενά τον Βακιάρο;»

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