MasterChef: «Σήμερα Θα Μαγειρέψεις Εσύ, Αύριο Ο Πάνος»

Η δεύτερη δοκιμασία του μεγάλου τελικού του MasterChef 2026 ξεκίνησε το βράδυ της Τρίτης 23 Ιουνίου, με τον Τάσο Παυλίδη να βρίσκεται μόνος του απέναντι σε μια από τις πιο απαιτητικές μαγειρικές αποστολές της χρονιάς.

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Μετά την πρώτη δοκιμασία στη Βαρκελώνη και τη βαθμολογία των αδερφών Χαβιέρ και Σέρχιο Τόρες, η οποία παραμένει σφραγισμένη, οι τρεις chef κριτές υποδέχθηκαν τον φιναλίστ στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ΕΛΕΤΡΟ, όπου διεξάγεται η δεύτερη φάση του τελικού.

«Σήμερα θα μαγειρέψεις εσύ, αύριο θα μαγειρέψει ο Πάνος», ανακοίνωσαν οι κριτές.

Ο Τάσος δεν έκρυψε το άγχος του, παραδεχόμενος πως δεν γνώριζε τι ακριβώς τον περίμενε, ενώ οι chef κριτές τού εξήγησαν πως τώρα καλείται να αναλάβει πλήρως τον έλεγχο μιας επαγγελματικής κουζίνας.

Οι δύο βοηθοί που επέλεξε

Για τη δύσκολη αυτή αποστολή, ο Τάσος επέλεξε δύο πρώην συμπαίκτες του, τον Χρήστο Μουσιάρη και τον Γιάννη Ανυφαντάκη, οι οποίοι επέστρεψαν στον διαγωνισμό για να στελεχώσουν τη μπριγάδα του.

Ο φιναλίστ εξήγησε πως επέλεξε τον Χρήστο λόγω της εξαιρετικής συνεργασίας που είχαν μέσα στον διαγωνισμό, ενώ για τον Γιάννη τόνισε ότι ήθελε να του δώσει μια δεύτερη ευκαιρία να βρεθεί σε έναν μεγάλο τελικό.

Μενού degustation πέντε σταδίων

Οι κριτές αποκάλυψαν στη συνέχεια τις λεπτομέρειες της δοκιμασίας. Ο Τάσος και η μπριγάδα του καλούνται να δημιουργήσουν ένα menu degustation πέντε σταδίων, με το τελευταίο πιάτο να είναι υποχρεωτικά γλυκό.

Ο φιναλίστ έχει απόλυτη ελευθερία στη σύνθεση του μενού, αλλά ταυτόχρονα αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τον σχεδιασμό, την προετοιμασία, τη διαχείριση της κουζίνας, τη συνεργασία με τη σάλα και την ομαλή ροή του σέρβις, όπως ακριβώς συμβαίνει σε ένα πραγματικό εστιατόριο.

Η μεγάλη έκπληξη: Οι προηγούμενοι νικητές του MasterChef στο τραπέζι

Η πιο εντυπωσιακή στιγμή του αποψινού επεισοδίου ήρθε όταν οι chef κριτές ανακοίνωσαν ποιοι θα καθίσουν στο τραπέζι για να δοκιμάσουν και να βαθμολογήσουν τα πιάτα του.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του MasterChef, οι προηγούμενοι νικητές του διαγωνισμού αναλαμβάνουν ρόλο τέταρτου κριτή. Στην αίθουσα θα βρεθούν οι Τιμολέων Διαμαντής, Μανώλης Σαρρής, Σταύρος Βαρθαλίτης, Μαργαρίτα Νικολαΐδη, Πάνος Κουμουνδούρος, Μαρία Μπέη, Λευτέρης Ζαφειρόπουλος και Νέστορας Νέστορας.

Απών θα είναι μόνο ο Λάμπρος Βακιάρος, λόγω προγραμματισμένου ταξιδιού στο εξωτερικό.

Βαθμολογία και έπαθλο

Οι οκτώ νικητές μαζί με τους τρεις chef κριτές θα διαμορφώσουν τη συνολική βαθμολογία της δοκιμασίας, γεγονός που ανεβάζει κατακόρυφα τον βαθμό δυσκολίας για τον Τάσο.

Παράλληλα, οι βοηθοί του έχουν και δικό τους κίνητρο, καθώς σε περίπτωση που η μπριγάδα πετύχει την υψηλότερη βαθμολογία σε αυτή τη δοκιμασία, θα μοιραστούν χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ, από 5.000 ευρώ ο καθένας.

Με 20 λεπτά για σύσκεψη και τρεις ώρες προετοιμασίας, ο Τάσος καλείται πλέον να αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί όχι μόνο ως μάγειρας, αλλά και ως chef που ηγείται μιας επαγγελματικής κουζίνας.