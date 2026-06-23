Το αποκλειστικό βίντεο του star.gr με προϊόντα κάνναβης που εντοπίστηκαν σε περίπτερο στον Ασπρόπυργο

Πλήθος από συσκευασίες κατεργασμένης κάνναβης τύπου «σοκολάτα», όπως και άλλες συσκευασίες με προϊόντα κάνναβης (ξηρός ανθός) «μεταμφιεσμένα» σε «αθώα» προϊόντα εντόπισε η Ελληνική Αστυνομία σε έφοδό της σε περίπτερο στον Ασπρόπυργο, σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ του star.gr.

Συσκευασία με ξηρό άνθος κάνναβης που κατασχέθηκε στο περίπτερο στον Ασπρόπυργο

Αξίζει να σημειωθεί ότι με πρόσφατη ρύθμιση του Υπουργείου Υγείας απαγορεύεται πλέον η πώλησης προϊόντων κάνναβης λιανικώς σε σημεία όπως τα περίπτερα και τα μίνι μάρκετ.

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων είχε ανακοινώσει επίσης ότι σύμφωνα με το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τα προϊόντα κάνναβης (Ν.5302/26), απαγορεύεται καθολικά εντός της ελληνικής επικράτειας κάθε μορφής λιανική πώληση, διακίνηση και διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο προς το καταναλωτικό κοινό ξηρού άνθους κάνναβης ανεξαρτήτως περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) και ανεξαρτήτως περιεκτικότητας σε κανναβινοειδή.

Η νομοθετική ρύθμιση θεσπίστηκε μετά τα ανησυχητικά περιστατικά κατανάλωσης προϊόντων (όπως ζελεδάκια και ατμιστικά έλαια) από ανήλικους μαθητές, προκειμένου να μπει τέλος στην ασυδοσία σε καταστήματα λιανικής πώλησης.

Ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου που συνελήφθη μαζί με την υπάλληλό του την ώρα της εφόδου των αστυνομικών, ισχυρίσθηκε ότι «του είχαν μείνει» από το διάστημα πριν τη θέσπιση της σχετικής απαγόρευσης.

