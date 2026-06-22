Κατσούλης: Το προσβλητικό μήνυμα που δέχτηκε για τον νεογέννητο γιο τoυ

Η απάντηση του επιχειρηματία

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Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Το τρυφερό βίντεο που μοιράστηκε με τον Σάκη Κατσούλη και τον γιο τους

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Τρισευτυχισμένοι είναι ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη, καθώς πριν από λίγες ημέρες υποδέχτηκαν το πρώτο τους μωρό, ένα υγιέστατο αγοράκι. Το ερωτευμένο ζευγάρι προσπαθεί να ισορροπήσει στη νέα του καθημερινότητα, όπου ο γιος τους είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής.

Ρουμελιώτη: Η ρεαλιστική φωτογραφία από τη νέα της καθημερινότητα ως μαμά

Ανάμεσα στα αμέτρητα μηνύματα αγάπης, ευχών και συγκίνησης που έχουν δεχτεί τις τελευταίες ημέρες για το παιδί τους, υπήρξε και ένα μήνυμα που προκάλεσε την έκπληξη του Σάκη Κατσούλη. Συγκεκριμένα, ένας χρήστης των social media τού έστειλε το εξής μήνυμα: «Ρε νούμερο μερών είναι ο γιος σου και τον ανεβάζεις. Απλώς διαγραφή να μη σε βλέπω, αηδία».

Ο Σάκης Κατσούλης επέλεξε να δημοσιοποιήσει το συγκεκριμένο μήνυμα μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, χωρίς όμως να απαντήσει με ένταση ή να δώσει συνέχεια στην αντιπαράθεση με τον χρήστη αυτό. Αντίθετα, του απάντησε με ψυχραιμία.

«Ανάμεσα στα εκατοντάδες χιλιάδες υπέροχα μηνύματα με ευχές και υπέροχα συγκινητικά λόγια που ακόμη και σήμερα προσπαθώ να απαντήσω, και ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας, υπάρχει και αυτό το ένα μοναδικό μήνυμα ενός “κυρίου” που μάλιστα δηλώνει επιχειρηματίας με βίλες. Το μόνο που θα ευχηθώ είναι να έχει υγεία εκείνος και η οικογένειά του… Δε θέλω να πω κάτι παραπάνω», έγραψε χαρακτηριστικά ο Σάκης Κατσούλης.

Δες την ανάρτηση του Σάκη:

σακης κατσουλης

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