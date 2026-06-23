MasterChef: Η σειρά του Πάνου στον μεγάλο τελικό!

Μη χάσετε το νέο επεισόδιο του διαγωνισμού μαγειρικής, την Τετάρτη 24/6

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MasterChef Τρέιλερ 24/6 - Η Σειρά Του Πάνου Στον Τελικό!

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Πάνος Τελάλης προετοιμάζεται για τη δεύτερη δοκιμασία του τελικού του MasterChef 2026.
  • Οι τρεις chef κριτές υποδέχονται τον Πάνο και του παρέχουν ενθαρρυντικά σχόλια για τις δημιουργίες του.
  • Ο Πάνος έχει δύο βοηθούς από την Κόκκινη Μπριγάδα, τον Φίλιπ και τον Γιώργο.
  • Η πίεση στην κουζίνα είναι έντονη, αλλά οι κριτικές για τα πιάτα του Πάνου είναι θετικές.
  • Το αυριανό επεισόδιο θα κρίνει τον τίτλο του επόμενου Έλληνα MasterChef.

Μετά τη δεύτερη δοκιμασία για τον τελικό του Τάσου Παυλίδη, η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς να αποκαλυφθεί η βαθμολογία, η σκυτάλη περνά στον Πάνο Τελάλη στο αυριανό επεισόδιο του μεγάλου τελικού του MasterChef 2026.

Στο trailer που προβλήθηκε αμέσως μετά το τέλος του επεισοδίου της Τρίτης (23/6), οι τρεις chef κριτές υποδέχονται τον δεύτερο φιναλίστ στη δεύτερη δοκιμασία του τελικού, με τον Πάνο Ιωαννίδη να του λέει χαρακτηριστικά: «Καλώς ήρθες κι εσύ με τη σειρά σου στη δεύτερη δοκιμασία του φετινού τελικού».
masterchef τελικός

Όπως ακριβώς συνέβη με τον Τάσο, έτσι και ο Πάνος θα κληθεί να αναλάβει τον πλήρη έλεγχο μιας επαγγελματικής κουζίνας, έχοντας στο πλευρό του δύο βοηθούς της επιλογής του. «Επιστρέφουν οι βετεράνοι της Κόκκινης Μπριγάδας», ακούγεται στο τρέιλερ και αυτοί δεν είναι άλλοι από τον Φίλιπ και τον Γιώργο!

μαστερσεφ τελικος

Οι εικόνες που ακολουθούν δείχνουν έντονη πίεση και γρήγορους ρυθμούς στην κουζίνα, με τον Φίλιπ να λέει «τρέχουμε και δεν φτάνουμε, αυτή είναι η φάση».

Παρά το άγχος, δεν λείπουν και τα θετικά σχόλια, καθώς ακούγονται ιδιαίτερα ενθαρρυντικές κριτικές για τις δημιουργίες του φιναλίστ Πάνου και της μπριγάδας του, όπως «Πάρα πολύ ωραία ιδέα του», «Είναι καταπληκτικό» και «Πολύ, πολύ όμορφο».

Ωστόσο, αντίστοιχα θετικές κριτικές και σχόλια ειπώθηκαν απόψε και για τα πιάτα του Τάσου. Όλα θα κριθούν στη λεπτομέρεια, όπως φαίνεται!

Η μάχη για τον τίτλο του επόμενου Έλληνα MasterChef κορυφώνεται, με το αυριανό επεισόδιο να αναμένεται καθοριστικό πριν από τη μεγάλη ανακοίνωση των βαθμολογιών και την ανάδειξη του νικητή.

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