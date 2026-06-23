Στιγμές τρόμου έζησε νεαρή γυναίκα στην Καλλιθέα από επιδειξία και συγκεκριμένα μέσα σε υπόγεια διάβαση έξω από το Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Η ώρα ήταν 7 το απόγευμα, όταν η 26χρονη διέσχιζε την υπόγεια διάβαση κάτω από τη Λαγουμιτζή. Mε το που την είδε ο 25χρονος αλλοδαπός, άρχισε να την κυνηγά, με τη νεαρή η γυναίκα να βάζει τις φωνές καλώντας σε βοήθεια.

«Με ακολουθούσε για αρκετή ώρα, φοβήθηκα για τις προθέσεις του. Όταν βγήκα στον δρόμο κατευθύνθηκα σε σημείο που είχε κόσμο, εκείνος είχε σταματήσει και από απόσταση με παρακολουθούσε», περιέγραψε το θύμα της επίθεσης.

Η κοπέλα κατάφερε να ξεφύγει και να ειδοποιήσει τις Αρχές.

Σε αποκλειστικό βίντεο που έφερε στο «φως» το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, έχει καταγραφεί η στιγμή που αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ συλλαμβάνουν τον 25χρονο από την Υεμένη.

Όπως διαπιστώθηκε είχε μπει παράνομα στη χώρα μας. Κάτω από την υπόγεια διάβαση που έκανε την επίθεση σύμφωνα με τις μαρτυρίες έμενε αρκετούς μήνες είχε στήσει παράπηγμα.

Ποιος είναι ο επιδειξίας της υπόγειας διάβασης

Στη βάση δεδομένων της αστυνομίας, ο αλλοδαπός με τα αρχικά G. A. εντοπίστηκε να έχει δηλώσει πέντε διαφορετικά ονόματα.

Μέσα σε δύο χρόνια είχε συλληφθεί τρεις φορές και είχε προσαχθεί άλλες τόσες για έλλειψη νόμιμων εγγράφων ακόμα και απόπειρα κλοπής στην Ακρόπολη .

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και συνελήφθη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, καθώς και για παράνομη είσοδο και διαμονή στη χώρα.

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